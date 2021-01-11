В новом видеоблоге речь зашла о геополитике и наших постоянных попытках договориться с коллективным Западом. Основываясь на полученном опыте, можно задекламировать, что договориться с Западом в принципе невозможно. Запад понимает только позицию сильного. Когда его планы и интересы ставятся под угрозу, только тогда хозяева денег могут сесть за стол переговоров. И то, нет 100%-ых гарантий того, что в очередной раз не обманут. Поэтому мы не должны строить иллюзий в отношениях с Западом и наступать на одни и те же грабли.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:17 — Об опасных иллюзиях части российской элиты

01:40 — Как мыслит западная элита

03:02 — Договориться с Западом невозможно

04:54 — Как не наступить на одни и те же грабли

05:43 — Что даёт правильно понимание ситуации

07:34 — Какой «подарок» сделал Трамп перед своим уходом

11:00 — Нам вообще не важно, кто президент в США

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