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Отношения с Западом, грабли и иллюзии

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В новом видеоблоге речь зашла о геополитике и наших постоянных попытках договориться с коллективным Западом. Основываясь на полученном опыте, можно задекламировать, что договориться с Западом в принципе невозможно. Запад понимает только позицию сильного. Когда его планы и интересы ставятся под угрозу, только тогда хозяева денег могут сесть за стол переговоров. И то, нет 100%-ых гарантий того, что в очередной раз не обманут. Поэтому мы не должны строить иллюзий в отношениях с Западом и наступать на одни и те же грабли.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:17 — Об опасных иллюзиях части российской элиты
01:40 — Как мыслит западная элита
03:02 — Договориться с Западом невозможно
04:54 — Как не наступить на одни и те же грабли
05:43 — Что даёт правильно понимание ситуации
07:34 — Какой «подарок» сделал Трамп перед своим уходом
11:00 — Нам вообще не важно, кто президент в США

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/otnoshenija-s-zapadom-grabli-i-illjuzii-123269
Метки: блог, Видео
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13375 11909
    Руса 34 мин. назад

      Стариков предлагает приватизировать Газпром, чтобы договариваться
      с Западом, ему мало приватизации Роснефти.
      А надо, наоборот, национализировать все ресурсодобыващие компании
      и предприятия иноземных корпораций, чтобы США не смогли диктовать
      свою политику РФ через независимые коммерческие структуры.

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