Отношения с Западом, грабли и иллюзии
В новом видеоблоге речь зашла о геополитике и наших постоянных попытках договориться с коллективным Западом. Основываясь на полученном опыте, можно задекламировать, что договориться с Западом в принципе невозможно. Запад понимает только позицию сильного. Когда его планы и интересы ставятся под угрозу, только тогда хозяева денег могут сесть за стол переговоров. И то, нет 100%-ых гарантий того, что в очередной раз не обманут. Поэтому мы не должны строить иллюзий в отношениях с Западом и наступать на одни и те же грабли.
Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:17 — Об опасных иллюзиях части российской элиты
01:40 — Как мыслит западная элита
03:02 — Договориться с Западом невозможно
04:54 — Как не наступить на одни и те же грабли
05:43 — Что даёт правильно понимание ситуации
07:34 — Какой «подарок» сделал Трамп перед своим уходом
11:00 — Нам вообще не важно, кто президент в США
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
- Захват Капитолия в США – провокация против Трампа
- Подводим итоги уходящего года и с Наступающим Новым 2021 годом!
- Кто на самом деле руководит ФБК
- Арест Соболь, пролёт Ходорковского, памятник Дзержинскому
- Про госрегулирование – о росте цен на продукты и недвижимость
- Коронавирус COVID-19. Личный опыт
- Зачем ФСБ охраняла Навального
- О британском сериале «Навальный и Новичок»
- Чубайса в отставку – что дальше
- 3 вопроса к Марии Певчих
Стариков предлагает приватизировать Газпром, чтобы договариваться
с Западом, ему мало приватизации Роснефти.
А надо, наоборот, национализировать все ресурсодобыващие компании
и предприятия иноземных корпораций, чтобы США не смогли диктовать
свою политику РФ через независимые коммерческие структуры.