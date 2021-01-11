Казалось бы, что нам до уходящего американского президента Дональда Трампа и его разборок с ведущими IT-компаниями страны? Однако не все так просто, и блокировки аккаунтов хозяина Белого дома, уже пакующего чемоданы, чтобы освободить резиденцию для вновь избранного главы государства, грозят серьезными последствиями всему миру, в том числе угрожают суверенитету России.

Как считает член Совета Федерации Алексей Пушков, тотальная зависимость от западных интернет-сервисов чревата серьезными рисками для России. Разве можно говорить о суверенитете, если в любой момент частные лица, корпорации и даже госструктуры могут быть «отлучены» от доступа к онлайн-платформам, используемым в бизнесе и коммуникациях?

Пушков уверен, что то, как администрация американских ресурсов действует сейчас, в ходе политического кризиса в своей стране, показывает их модель взаимодействия с информационным пространством по всему миру уже в ближайшем будущем.

«Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается», - предупреждал российский сенатор о разгуле западной цензуры совсем недавно. И попал прямо в точку.

По-моему, в России совершенно необходимы собственные интернет-ресурсы, позволяющие в любой момент заменить распоясавшихся иностранных «божков», думающих, что имеют право навязывать обществу собственные принципы и ценности. Как показывает история последних дней