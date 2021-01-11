Игра в свободу слова закончилась – начался обыкновенный фашизм, и он угрожает РФ
Казалось бы, что нам до уходящего американского президента Дональда Трампа и его разборок с ведущими IT-компаниями страны? Однако не все так просто, и блокировки аккаунтов хозяина Белого дома, уже пакующего чемоданы, чтобы освободить резиденцию для вновь избранного главы государства, грозят серьезными последствиями всему миру, в том числе угрожают суверенитету России.
Как считает член Совета Федерации Алексей Пушков, тотальная зависимость от западных интернет-сервисов чревата серьезными рисками для России. Разве можно говорить о суверенитете, если в любой момент частные лица, корпорации и даже госструктуры могут быть «отлучены» от доступа к онлайн-платформам, используемым в бизнесе и коммуникациях?
Пушков уверен, что то, как администрация американских ресурсов действует сейчас, в ходе политического кризиса в своей стране, показывает их модель взаимодействия с информационным пространством по всему миру уже в ближайшем будущем.
«Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается», - предупреждал российский сенатор о разгуле западной цензуры совсем недавно. И попал прямо в точку.
По-моему, в России совершенно необходимы собственные интернет-ресурсы, позволяющие в любой момент заменить распоясавшихся иностранных «божков», думающих, что имеют право навязывать обществу собственные принципы и ценности. Как показывает история последних дней
ЧЕРТ ПОБЕРИ- ЕТО ЗВУЧИТ КАК СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР ВСЕМ НЕ-ЕВРЕЯМ !
http://www.rusnation.org/stat/pub010.shtml
Катехизис еврея в СССР
Тель-Авив 1958 г.
—————–
https://sites.google.com/site/katehizisevreavsssr/
Евреи СССР, заучите этот КАТЕХИЗИС как ЗАКОН Моисея. Помните его и исполняйте! Но для того, чтобы ни единого его слова не мог прочитать ни один гой, будьте готовы пожертвовать даже жизнью!
Используйте в своём поведении веками испытанный приём иезуитов: яд — в душе, мёд — на языке, внутри — вздыбленный тигр, на лице — кротость.
Вы — племя Израиля! Вы — единственный народ на нашей Земле, воплощающий в себе всё человечество! Не забывайте великой к вам милости Сущего, высказанной устами Моисея и запёчатлённой в священной Торе!
Пусть никогда не падает ваш ДУХ!»
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Катехизис еврея СССР, редакция 1958 г.
[Россия] Антон 4 января 21:29
Вот и всплыл опять вопрос “еврейских невест”. Уму непостижимо, как им удается подсунуть своих “дщерей израилевых” мужчинам при власти. В данном случае – Молотову. Похоже, у них разработана хитрая и почти безотказная система. А ученые, а режиссеры, а поэты… Нередко у их жен тоже торчат сионские ушки.
[Литва] Cтарообрядец → Антон 4 января 21:48
У издавна разработана и практикуется евгеника, когда часто неподозревающему, но перспективному гою подсовывается еврейка, … за этой семьёй ведётся наблюдение и поддержка кагалом, а мать еврейка вырастит из ребёнка уже не гоя, а только человека внешне похожего на гоев, с фамилией и именем не еврейским, а изнутри искренне презирающим гоев и ненавидищем их, .. всегда готовым вытупить на их защиту, …. продекларировать, что это самые талантливые и достойнейшие из росиян. Ииии плохое о них могут говорить только дураки… Как заявляет товарищ Пу.
[Болгария] georgi tarabov → georgi tarabov 12 мин. назад
ЧЕРТ ПОБЕРИ- ЕТО ЗВУЧИТ КАК СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР ВСЕМ НЕ-ЕВРЕЯМ !
http://www.rusnation.org/stat/pub010.shtml
Катехизис еврея в СССР
Тель-Авив 1958 г.
—————–
https://sites.google.com/site/katehizisevreavsssr/
Евреи СССР, заучите этот КАТЕХИЗИС как ЗАКОН Моисея. Помните его и исполняйте! Но для того, чтобы ни единого его слова не мог прочитать ни один гой, будьте готовы пожертвовать даже жизнью!
Используйте в своём поведении веками испытанный приём иезуитов: яд — в душе, мёд — на языке, внутри — вздыбленный тигр, на лице — кротость.
Вы — племя Израиля! Вы — единственный народ на нашей Земле, воплощающий в себе всё человечество! Не забывайте великой к вам милости Сущего, высказанной устами Моисея и запёчатлённой в священной Торе!
Пусть никогда не падает ваш ДУХ!»
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Катехизис еврея СССР, редакция 1958 г.
КАТАХЕЗИС ЕВРЕЯ В СССР ЧАСТ 3
http://www.rusnation.org/stat/pub010.shtml
Тель-Авив 1958 г.
—————–
https://sites.google.com/site/katehizisevreavsssr/
*Вынуждайте их женится на еврейских женщинах и только после этого открывайте им “зеленую улицу”.
Не бойтесь, их дети все равно будут нашими, чей бы бычок ни скакал, теленочек будет наш.*
*Помогая таким русским, вы вносите вклад в дело нашей еврейской общины.* Отныне их зарплата – наш национальный доход. *Ради своих детей они потеряют свои “гражданские права”, чувства и ум, во всяком случае, не смогут быть антисемитами.*
Сожительство с еврейской женщиной – это один из способов вовлечения талантливых русских в сферу нашего влияния и наших интересов.
Берите себе в жены красивых и здоровых русских женщин, пусть они принесут нам здоровое потомство, пусть они улучшат нашу породу.
И так, *каждому перспективному русскому – еврейскую подружку или друга.
Если каждый русский вытащит за собой хотя бы одного еврея – мы все будем устроены.*
Давайте им взятки, дарите подарки, поите коньяком и водкой, а лучше казенным спиртом. *За побрякушки и зелье они продадут все и свои Россию тоже.*
Если русский попытается проявить себя, привлечь к себе внимание,
создайте в этот момент больше шумовых эффектов, шаркайте ногами, вставайте и ходите, скрипите стульями, смейтесь, разговаривайте, мурлычьте что-нибудь под нос,
кашляйте и сморкайтесь, перебивайте выступлениями, разговорами, шутками и т.п.
Создавайте русским массу мелких, раздражающих неудобств, которые ими осознаются не сразу. Кладите свои предметы на их вещи, наступайте им на ноги, дышите им в лицо, разговаривайте вызывающе громко.
Пусть они постоянно ощущают ваш локоть своим боком. Русские этого долго выдержать не могут.
Избегая скандалов, они уходят, освобождая вам место… Особым шиком они считают хлопнуть дверью и уйти.
Предоставьте им эту возможность!
ВЕЖЛИВАЯ НАГЛОСТЬ – ВОТ НАШ ДЕВИЗ!
*Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пытается разоблачать вас.*
Клейте им ярлык антисемитов, и вы увидите, с каким удовольствием остальные гои подхватят эту версию.
*Вообще-то все русские антисемиты, но как вы только приклеете этот ярлык одному* – он становится беззащитным, ибо все остальные кидают его нам в жертву и уничтожают своими руками.
А мы поставим клеймо на следующую жертву.
Играйте на сердоболии русских. Изображайте из себя бедных и несчастных, вызывайте к себе жалость и симпатию, распускайте слухи о народе – вечном страдальце, о гонениях в прошлом и дискриминации в настоящем. ТАКТИКА “БЕДНОГО ЕВРЕЯ” ПРОВЕРЕНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ” Пусть русские имеют меньше нас, все равно они помогут иметь нам больше. Русские любят быть благодетелями и покровителями, каждый нищий стремится быть благодетелем, ибо это возвышает. Великодушие у них тем больше, чем меньше возможность его реализовать. Возьмите от них то, что они могут дать: с паршивой овцы – хоть шерсти клок!
*Преломляйте все явления через призму наших интересов, каждое явление должно рассматриваться обязательно с точки зрения вреда или пользы, которую оно несет евреям!*
Информируйте друг друга обо всем, что может представить нам вред или пользу. *Информация – это святая святых! Деньги, кадры и информация – три кита, ка которых зиждется наше благополучие!*
Священная обязанность, долг каждого еврея поставить в известность другого еврея о том, что намереваются делать гои. Сегодня ты помог мне, завтра я помогу тебе – в этом наша сила.
*Бог наш завещал нам владеть миром – мы им владеем.
Наша задача – удержать мир в наших руках.*
Держите в своих руках средства пропаганды и информации: печать, радио, телевидение, кино.
Нужно и далее проникать в аппарат партийного и государственного управления. *Вокруг любого вопроса формируйте общественное мнение с учетом наших национальных интересов.*
Из любого пустяка можно сделать проблему, а из проблемы – пустяк. Ни один общественный процесс нельзя пускать на самотек. Если он не принесет нам пользу, спускайте его на тормозах, или направляйте его против врагов наших – гоев.
Любое начинание должны возглавлять мы, чтобы вести его в нужном направлении.
Будьте во всем лидерами, стремитесь быть всегда первыми! Воспитывайте в себе руководящий характер ежечасно, ежеминутно, даже на мелочах повседневной жизни. Не уступайте ни в чем, старайтесь не уступать даже в мелочах: будь то место в общественном транспорте или очередь в магазине.
В любом коллективе берите власть в свои руки и управляйте им в наших интересах. *Административную и творческую часть производственного процесса должны выполнять мы.* Пусть гои обеспечивают черновую, материально-техническую базу нашего творчества. Пусть они следят за чистотой рабочих помещений и охраняют плоды наших трудов.
Пусть они будут не выше вахтера и уборщицы.
*К творчеству в виде исключения можно допустить гоев нерусского происхождения. Не допускайте к этому русских!*
Это всегда будет нам укором. И не бойтесь прослыть националистами: *иллюзию интернационализма нам обеспечит наличие лиц смешанной национальности с примесью еврейской крови или, на худой конец, представители нацменьшинств.
Если у вас есть вакансия – берите только еврея.*
Если не можете сделать этого, ликвидируйте должность.
Если не можете сделать ни того ни другого – берите азиата.
Если нет такого, берите поляка, украинца или, на худой конец, белоруса – у этих свои счеты с русскими.
После небольшой обработки они станут вашими союзниками. *Все они антисемиты только у себя на родине.
В России им выгодней быть интернационалистами.* Таким путем они обеспечат себе необходимую сферу существования. Используйте этот путь.
Не разрушайте открыто памятников русской старины, но и не восстанавливайте их. Пройдут годы, и они сами разрушатся.
А хулиганы и “любители старины” их растащат по кирпичикам. Делайте вид, что не замечаете этого, будучи заняты решением больших народнохозяйственных задач.
*Народ без истории, как ребенок без родителей и из него можно вылепить все, что необходимо, вложить в него свое миропонимание, свой образ мыслей.*
Таким способом необходимо могут быть обезличены целые народы; сначала они лишатся истории и традиций, а затем мы формируем их по своему образу и подобию.
*Держите под неустанным контролем каждый шаг влиятельных и перспективных русских.*
Не давайте им уединятся и объединятся. Не допускайте между ними никаких коротких и прямых связей, их контакты должны быть с нами и через нас.
Это информация, это влияние. Не позволяйте им обсуждать никакие вопросы без нас. *Там, где двое русских, должен быть хотя бы один еврей, будьте вездесущи!*
Если не удается блокировать и “засушить” молодых и перспективных русских, делайте их управляемыми.
Привлекайте их в свои компании, создавайте вокруг них плотное кольцо еврейского окружения, лишайте их контактов и знакомств помимо вас.
*Вынуждайте их женится на еврейских женщинах и только после этого открывайте им “зеленую улицу”.
Не бойтесь, их дети все равно будут нашими, чей бы бычок ни скакал, теленочек будет наш.*
Давайте им взятки, дарите подарки, поите коньяком и водкой, а лучше казенным спиртом. *За побрякушки и зелье они продадут все и свои Россию тоже.*
Тарабаров ,можешь уменьшить свою тарабащину в обьеме и более понятным языком правозглашать?Ну ,кто станет рыться ,вот меня тоже просят покороче .
Милые Пушковы всполошились ,а вдруг их тоже ,как Трампа,а их то ,за что???
“Своего рода мудрость властей всех стран в последние десятилетия заключалась во вседозволенности информации. Даже если порой она и представляла собой откровенный бред воспалённого сознания. Принцип «тараканов выгуливай, но другим жить не мешай» стоило бы выбить на каких-нибудь скрижалях.
Власти позволяли нести все что угодно, справедливо полагая, что в пучине разномастной информационной фигни благополучно сгинет любое самое опасное для них знание реальных проблем, ошибок и даже преступлений. Сгинет само собой, погребенное мегатоннами мусора, ежедневно вываливаемого в Сети и СМИ на голову осоловевших потребителей информации.
Но вдруг что-то пошло не так.
Тот факт, что опять таки почти синхронно власти вновь вернулись к давно забытым методам запрета на неугодную информацию, является лучшим свидетельством слабости властей и их прогрессирующей деградации. Следовательно, мы стоим на пороге важнейших событий, несущих кардинальные перемены.
И все бы ничего, но История учит, что быстрые и значимые перемены всегда приводят к резкому ухудшению в уровне и безопасности жизни. Даже если приносят моральное удовлетворение своим наличием.”
П.С. кто бы сомневался ,но а небожители уцелеют ,недаром же присосались к России ,понастроили фазенд с лесными угодьями Михалковы .Печалька ,не тянет на философию.
Чему удивляться ,братцы русские !
Ведь первое имя новаго пЕрзидента- ЙОСИФ ,я ДЖО -ето для тех, у кого серьги на носу !
Ясно как белый день !
Держать порох сухой ,
а то ,я вам припомню ,
что тот адвокашка ТРУМАН,которого сделали президент в 1945г после покупку всех проф-лидеров США -all Trade-leaders around USA -во всех щатах за 1 ночь на деньгах WALL-STREET!
Хотя прогнозы были как 20 % преднина для другого кандидата- тогда и Ф.Рузвелт заболел странно быстро ,и ушел куда надолно !
ТРУМАНУ тоже приписали детское имя- ГАРИ, А ОН ЖИД-СУЛУМОН, И КАК ДИТЯ САТАНЫ ,НА ЕГО ИМЯ СПИСАЛИ 2 АТОМНЫЕ БОМБЫ НАД ЯПОНИИ , СДЕЛАННЫЕ ЖИДАМ НА ДЕНЬГАХ СИОНСКИХ БАНКИРОВ ИЗ НЮ-ОРКА !
И сегодня у амерокозлов есть самолетоносач-” ХАРИ ТРУМАН” , а не ” СОЛОМОН ТРУМАН ”
Просто игра слов для некоторых , а на самом деле- СИОНская конпирация уже 2000 лет !
Хелоукост говорите ?
Пока гром не грянет- не перекрестится крестиянин !
“Вържи попа- да е мирно селото “- болг.