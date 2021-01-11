ЭТА история уходит корнями в февральские дни 1993 года, когда была заключена сделка, претендовавшая на сенсацию века: Россия решилась продать Америке… свои ядерные боеголовки. Ну не сами боеголовки, несущие боевое дежурство на ракетных комплексах, а высокообогащенный уран, из которых они изготавливаются. Ни много ни мало – 500 тонн. Сама Америка за всю свою историю ядерного противостояния с СССР наработала у себя всего 550 тонн такого суперпродукта, а тут – бери, не хочу… Было от чего вздрогнуть всем непосвященным.

Урановая сделка: благо или авантюра? Семь лет идут жаркие споры вокруг этого коммерческого проекта, обрастая неимоверными слухами и домыслами. Драматический накал страстей поднял проблему до общенационального уровня. Совет Федерации решил выяснить, где же истина. Однако обсуждение вопроса в Комитете по вопросам безопасности и обороны показало: орешек крепок. На пленарном заседании сенаторы пришли к выводу: некого пока ни казнить, ни миловать, нужно тщательно разобраться со сделкой как с проблемой государственного масштаба.



Посвящали, естественно, далеко не всех. Однако шила в мешке не утаишь, информация выпорхнула из ограничительной оболочки и пошла гулять по углам, вызывая самые причудливые предположения. Среди цифр, резонов и доказательств громче всего звучал короткий тезис: "Продали". Надо понимать – не только уран, но наш ядерный щит, безопасность граждан, словом – Россию.

В 1997 году состоялись парламентские слушания по этому вопросу. Проблему обсуждали четыре комитета Государственной Думы. Предварительный вывод можно было кратко сформулировать так: урановая сделка – это предательство национальных интересов державы. А потом случилась драма на даче председателя думского Комитета по обороне, стоявшего во главе этой инициативы, генерала Льва Рохлина. И сразу поползли слухи: вот где надо искать руку, наводившую пистолет в висок спящему генералу.

Тревогу усиливало еще одно обстоятельство. Слушания начались не сами по себе. Толчок всему дали письма известного ядерщика Льва Максимова, научного главы профильного института, специально созданного ранее решением Правительства РФ. Ученый сообщал, что его как специалиста, владеющего технологией превращений грозного металла, усиленно приглашали за океан. Но он отказался уехать из страны. И тогда на него было совершено покушение, а сам институт вскоре распустили.

Переписка ведется с той поры и по сей день. В ней задействованы Минатом, Счетная палата РФ, МИД, Минобороны, Генеральная прокуратура и многие другие ведомства, центры и организации. Правда, самого Максимова мало кто видел. Он творит в Новосибирске и на только что состоявшиеся слушания в Совете Федерации тоже не приехал.



Прибывший в Москву его коллега сообщил, что ученый живет на 600 рублей в месяц и дальние поездки ему не по карману, а во-вторых, существует, по его мнению, проблема личной безопасности. Но мнение о сделке у ученого с годами не изменилось. Вот такая картина. Раскрасить ее может каждый самостоятельно, выбирая краски, как подскажет собственная фантазия.

Но тут необходимо сделать некоторые пояснения. Прежде всего такое: проданный Америке уран не сможет упасть в виде зловещих боеголовок ни на наши, ни на чьи-нибудь иные головы. Потому что прежде чем отправиться за океан, высокообогащенный уран-239, из которого делаются ядерные боеприпасы, проходит процесс так называемого разубоживания, т.е. обратного превращения в низкообогащенный уран-235. Или, как еще образно выражаются атомщики, из "сливок" они снова делают "молоко". Вот его и выставляют на продажу.

Таким образом, урановая сделка не может увеличить ядерную мощь США, даже если именовать заокеанскую державу привычным с давних пор титулом "вероятного противника". Собственно, Америка и не стремится к этому, так как известно: из имеющихся у них 550 тонн американцы хотят 50 тонн тоже перевести в невоенную сферу.



Правда, оставался еще один серьезный вопрос, и он прозвучал на слушаниях в Комитете Совета Федерации: если мы продадим 500 тонн, то с чем останемся, будет ли на черный день хоть пуд стратегического резерва? Вдруг Америка, сохранив свои 500 тонн, возьмет да и выйдет из Договора по ПРО.



Но заместитель министра по атомной энергии Владимир Виноградов очень уверенно огласил еще одну сенсацию: даже если сложить американский и купленный у нас уран вместе, то остающийся в России стратегический запас все равно будет больше. Судя по всему, очень постарались в свое время…

Стало быть, урановая сделка переходит из сферы национальной безопасности в область чисто экономическую, в данном случае даже коммерческую, и судить о ней разумно лишь с позиций, выгодна она или нет. Сторонники сделки уверяют: выгодна. Весь проект оценивается в 11 миллиардов долларов. С 1994 г. по сей день переработано и продано за океан 51,4 тонны урана, за них выручено 1,988 млрд. долларов. Деньги пошли, по докладам, на реструктуризацию и конверсию оборонной промышленности.



За минувшие годы развернуты мощности для переработки 30 тонн в год оружейного урана, и выручка должна соответственно возрасти, а она желанна опять же для нужд оборонного комплекса, занятых в нем рабочих. По планам СНВ-2 их высвободится 20 тысяч человек – куда девать?



С июня прошлого года стали поступать деньги за сырьевую компоненту проданного урана, на них удалось создать три тысячи новых рабочих мест. А еще – ждет небогатая наука, надо бы поддержать ученых, создавших ядерный комплекс, чтобы не жили на 600 рублей в месяц, да мало ли каких имеется "дыр" в нашем разворошенном хозяйстве? Такова позиция тех, кто "за".

Правда, к сюжету были и еще остаются вопросы у контролирующих органов и, в частности, у Счетной палаты РФ, проверявшей "прозрачность" сделки. Сколько и как поступило денег, где фиксировались поступления, что и на какие нужды потрачено и не случилось ли "утечек", а также вопросы более специфические. Свои вопросы имеются и у Генеральной прокуратуры. Но это тема отдельного разговора, она затрагивает проблему честности, законности, а не экономической эффективности сделки.

Однако у оппонентов имеются свои доводы и от них нельзя отмахнуться. Стратегический ядерный запас – это не только "щит державы", но и громадная материальная ценность. Он создавался десятилетиями, трудом всего народа и таким образом приобрел статус общенационального запаса, принадлежащего в том числе и потомкам. Сейчас наш энергетический комплекс, в первую очередь тепловые электростанции, питается газом.



Экономисты прогнозируют падение его добычи в ближайшие 3 – 4 года на 100 – 120 млрд. кубометров. Значит, надо либо резко наращивать добычу угля и нефти, что тоже проблематично, либо брать курс на то самое ядерное топливо, в которое превращают "атомный джинн". Нарабатывать новое из сырья слишком дорого и экономически невыгодно.

Максимов и его сторонники упрекают авторов проекта в преследовании лишь сиюминутных выгод, оценивая наносимый глобальный ущерб в триллионных суммах. По их мнению, это все равно как если бы продавать космические корабли на металлолом или мебель из красного дерева на дрова. Американцы же покупают, мол, у нас уран, пополняя свой энергетический резерв, почему мы не думаем о будущем?



Минатом отвечает, что уран, в отличие от мебели, не может спокойно дремать в темной комнате. Его хранение – большая проблема, требующая сама по себе немалых затрат. Где брать деньги? Америка нам не пример, там бюджет трещит от избытка, у нас все наоборот. К тому же у американцев нет технологии разубоживания оружейного урана, ее создали только наши ученые. Продать ноу-хау? Но это – не миллиардные суммы, а потом, по словам одного из специалистов, "они нас же будут этим давить".

Так что все не столь просто. Ясно, пожалуй, лишь одно: обвинять сейчас ту давнюю сделку и ее авторов в преднамеренном предательстве интересов России вряд ли есть основания.



Все эти годы реформ сменяющие друг друга правительства и премьеры старались как могли искать и находить средства на самые животрепещущие нужды, стремясь избежать инфляции, падения жизни, взрыва народного недовольства. Вполне возможно, что тогда, в 93-м, это желание превысило, а потом руки уже не доходили. Но ныне ситуация меняется.



По многим признакам страна вступает в полосу развития, а не падения. С выбором нового Президента наметилась и проявилась стабилизация в обществе. Через месяц определится, как все надеются, и стабильное Правительство – вот ему, как говорится, и карты в руки, чтобы предметно разобраться с нашумевшей "сделкой века".



К такому выводу пришли и сенаторы, подчеркнув, что решение по урану должно быть вынесено на ратификацию Федеральным Собранием, поскольку оно затрагивает и вопросы национальной безопасности страны.

Борис Ямшанов,

Российская газета



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