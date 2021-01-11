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Это частная кампания

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Либералы оправдывающие цензуру как всегда прекрасны.

PS. Между тем, Палата Представителей выкатила опус на тему импичмента Трампу https://edition.cnn.com/2021/01/11/politics/house-articles-of-impeachment/index.html?sr=twCNN011121house-articles-of-impeachment0928AMStory
В Палате Представителей они скорее всего протащат, но вот найдут ли они 2/3 голосов в Сенате – вопрос. С одной стороны, часть истеблишмента республиканской партии уже давно мечтает избавиться от Трампа. С другой стороны, они же опасаются, что поддержка импичмента Трампа, приведет к деструкции республиканской партии в ее нынешнем виде.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6467740.html
Метки: твиттер, цензура, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 9916 8818
    Валерий 25 мин. назад

      Сегодня слушал как раз в тему рассуждения на “Эхо Москвы” двух смешливых радиоведущих эфира на тему закрытия кафе с шаурмой под названием “Сталин дённер”. И как же они согласовано стебались: один за закрытие, другой против закрытия. Но так согласованно и чувственно, аж пыхтело экстатической волной из динамиков

      • 15507 12853
        маринаВалерий 13 мин. назад

          А хозяина по фамилии Достман ,1993 года рождения ,окончившего Сорбону ,не поминали ? ради денег они и под концлагерь с печью стилизуют ,еще смешнее будет

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