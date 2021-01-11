Дальний родственник “Глобального ястреба”.
Гонка беспилотников продолжается.
Китай представил работающую версию нового тяжелого разведывательно-ударный БПЛА WJ-700. Впервые он был анонсирован осенью 2018-го года.
Сегодня он совершил свой первый полет. На вооружение он должен поступить в 2023-2024 годах.
Среди заявленных характеристик:
Масса – 3500 кг
Продолжительность полета – 20 часов
Действия на больших высотах, автономная посадка, наличие ракет "воздух-земля", стелс-покрытие.
Среди заявленных задач – ведение разведки, раннее обнаружение целей, постановка помех, удары по мобильным станциям управления, РЛС, бронетехнике и скоплениям войск, удары по наводным целям.
Декабрь 2020.
Ноябрь 2018.
По внешнему виду, машина является дальним родственником американского стратегического беспилотного разведчика RQ-4 Global Hawk.
Но, как показывает практика, китайцы не ограничиваются копированием и их БПЛА несколько отличаются от американских по ТТХ, причем в некоторых моментах, в лучшую сторону.
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