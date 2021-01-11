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Белрусинфо 10.01.2021

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Здравствуйте, друзья. С вами Белрусинфо Анастасия Белова и сегодня мы с вами пообщаемся с Анатолием Александровичем Вассерманом. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Хотели бы Вас попросить прокомментировать последние события в США. Что там сейчас происходит? Мы видим штурм Капитолия, погромы, намерения демократов выдвинуть импичмент Трампу. В свою очередь, Twitter блокирует навсегда ему доступ к социальной сети. Вот Ваш взгляд на ситуацию. Штурм Капитолия это что хорошо срежиссированный спектакль и зачем это нужно было делать сторонникам Трампа?

Сторонникам Трампа это было не нужно, поэтому они этого и не делали. Среди соучастников этого массового безобразия уже замечены несколько человек довольно тесно связанных с так называемой демократической партией. Говорю так называемой, поскольку сейчас от этой партии до демократии намного дальше, чем от республиканской партии. Там замечены несколько активистов “Антифа”. Ну, как часто бывает в современном мире, где всё выворачивают на изнанку, это группировка официально поставившая себе целью антифашистскую борьбу, откуда собственно и название, уже довольно давно ведёт себя вполне по-фашистки. Ну, ведь у фашизма есть довольно много вариантов проявления, так вот эта партия вполне по-фашистки действует. Там замечены несколько человек, ранее уже участвующих в различных других провокациях, кроме того, благодаря тому, что эти товарищи быстро выложили в интернет довольно многие видеоматериалы видно, что они попали внутрь Капитолия совершенно законным образом.

Законы соединенных государств Америки позволяют пройти в Капитолий практически любому, лишь бы его пропустила охрана. Та вот, охрана многих из них пропустила совершенно спокойно и по-сути только оказавшись внутри они начали безобразничать. То есть, если это не провокация, то я не иначе как Папа Римский. То есть, речь идёт именно о сознательной провокации организованной демократами и нацеленной соответственно против республиканцев. А цель этого тоже вполне понятна. Ну, во-первых, демократам надо “кровь из носа” повесить на Трампа хоть что-нибудь, за что можно было бы его посадить. Потому что, если его не посадить, то на следующих выборах за республиканцев будет подано столько голосов, что даже такие громадные фальсификации, какие демократы устроили в двадцатом году, уже не помогу….

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/belrusinfo-10-01-2021/
Метки: беспорядки в сша, видео блог, джо байден, дональд трамп
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