Здравствуйте, друзья. С вами Белрусинфо Анастасия Белова и сегодня мы с вами пообщаемся с Анатолием Александровичем Вассерманом. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Хотели бы Вас попросить прокомментировать последние события в США. Что там сейчас происходит? Мы видим штурм Капитолия, погромы, намерения демократов выдвинуть импичмент Трампу. В свою очередь, Twitter блокирует навсегда ему доступ к социальной сети. Вот Ваш взгляд на ситуацию. Штурм Капитолия это что хорошо срежиссированный спектакль и зачем это нужно было делать сторонникам Трампа?