Интересно получается, Bellingcat на полдня раньше, чем ФБР, начал искать информацию для деанона протестующих.

Выходит ФБР стоит обратиться за помощью к настоящим "профессионалам" своего дела, которые могут засыпать фейками кого угодно. Сейчас агентство "независимых" расследований быстро установит, кто причастен к штурму Капитолия. Более того, они расскажут в нижнем белье какого цвета они штурмовали оплот всемирной "демократии". И самое главное сделают все это совершенно бесплатно. Ведь они обожают проводить расследования независимо от политической подоплеки. Ну, вы понимаете.

Жаль, что об очередном примере "американских свобод", когда толпа BLM избивает женщину за то, что она - сторонница Трампа, в Bellingcat не напишут.

Не напишут они и о том, что нескольких пассажиров, летевших из Вашингтона в Миннеаполис, сняли с рейса за то, что они вели разговоры в поддержку Трампа. Просто разговаривали. Они не пытались угнать самолет. Не пытались его взорвать.

«Будучи ценностно ориентированной компанией, мы рассчитываем на то, что наши сотрудники и клиенты будут относиться друг к другу с почтением и уважением, пока мы доставляем их к месту назначения с соблюдением всех стандартов безопасности», — заявили в авиакомпании.

Напомню, Bellingcat существует на деньги таких "дружественных" России организаций таких, как Фонд Сороса (признана нежелательной в РФ), Агентство США по международному развитию (признана нежелательной в РФ).

Что тут еще хотелось бы сказать, после беспорядков в Капитолии было возбуждено 25 дел о внутреннем терроризме, но ни одно из них не направлено против BLM. Вот такая она, демократия по-американски.