В Вашингтоне обсудили возможность начала ядерной войны в ближайшие дни
За неделю до инаугурации Джо Байдена спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обсудила с главой Вооруженных сил США применение ядерного оружия.
Об этом сообщила сама Пелоси на фоне эскалации напряженности в США.
По ее словам, существует угроза того, что Дональд Трамп в последние дни своего президентства применит ядерное оружие. В этой связи Пелоси позвонила Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов. Политики обсудили возможность «блокировать попытки неконтролируемого президента начать военные действия или получить доступ к кодам запуска и отдать приказ о нанесении ядерного удара».
«Спикер Пелоси инициировал разговор с председателем, — подтвердил информацию представитель Милли. — Он ответил на ее вопросы относительно процесса управления ядерным командованием».
Бред.