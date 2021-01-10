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В Вашингтоне обсудили возможность начала ядерной войны в ближайшие дни

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За неделю до инаугурации Джо Байдена спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обсудила с главой Вооруженных сил США применение ядерного оружия.

В Вашингтоне обсудили возможность начала ядерной войны в ближайшие дни

Об этом сообщила сама Пелоси на фоне эскалации напряженности в США.

По ее словам, существует угроза того, что Дональд Трамп в последние дни своего президентства применит ядерное оружие. В этой связи Пелоси позвонила Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов. Политики обсудили возможность «блокировать попытки неконтролируемого президента начать военные действия или получить доступ к кодам запуска и отдать приказ о нанесении ядерного удара».

«Спикер Пелоси инициировал разговор с председателем, — подтвердил информацию представитель Милли. — Он ответил на ее вопросы относительно процесса управления ядерным командованием».

Источник: https://news-front.info/2021/01/09/v-vashingtone-obsudili-vozmozhnost-nachala-yadernoj-vojny-v-blizhajshie-dni/
Метки: дональд трамп, ненси пелоси, Новости, последние мировые новости на сегодня, США
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