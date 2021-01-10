В США началась карательная кампания против сторонников Трампа
Американских операторов мобильной связи и соцсетей принуждают к сотрудничеству с целью предъявления обвинений гражданам, участвовавшим в штурме Капитолия.
Как сообщал News Front, январь в США начался со штурма здания Конгресса в Вашингтоне. Так сторонники Дональда Трампа пытались помешать утверждению результатов президентских выборов, в ходе которых были зафиксированы случаи фальсификации в пользу демократа Джо Байдена. На манифестантов натравили силовиков, и протест был подавлен, но репрессии против сторонников Трампа продолжаются.
На сегодняшний день десяткам участников протеста против утверждения результатов сфальсифицированных выборов были предъявлены обвинения. Власти США, регулярно критиковавшие иностранные правительства за аресты протестующих, сегодня сами запустили карательную машину с целью подавления неугодных. Агентство «Reuters» сообщает, что ФБР принуждает к сотрудничеству общественность. Агенты требуют идентифицировать участников резонансной акции по фото и видео, которые распространились в интернете.
Силовики уже задержали Джейкоба Энтони Ченсли, который расхаживал по Капитолию с рогами и раскрашенным лицом и Адама Кристиана Джонсона, стащившего трибуну спикера Палаты представителей.
Сенатор-демократ Марк Уорнер, возглавляющий с недавних пор сенатский комитет разведки, уже написал письма 11 операторам мобильной связи и социальных сетей, изложив требования властей. Компаниям настоятельно рекомендовали сохранить контент и метаданные, связанные со штурмом Капитолия.
В письмах Уорнер дал понять, что власти намерены использовать против граждан их же публикации и текстовые сообщения в социальных сетях. Все это позволило предъявить уголовные обвинения по меньшей мере 12 гражданам в окружном суде округа Колумбия, а также по крайней мере еще 40 гражданам в Верховном суде округа Колумбия. Среди них и Ричард Барнетт, которого сфотографировали сидящим в офисе спикера Палаты представителей с заброшенными на стол ногами.
Всё ещё круче:
Против Трампа была осуществлена провокация демократов
“Штурм Капитолия»: поджог Рейхстага в Америке?”
https://www.sott.net/article/446942-The-Storming-of-the-Capitol-Americas-Reichstag-Fire
после чего “демократы призывали к насилию против Трампа и его сторонников”
https://www.sott.net/article/446993-10-times-Democrats-urged-violence-against-Trump-and-his-supporters
и “правильные детки” включились в стукачество против своих родных
“После беспорядков на Капитолийском холме дети сдают СМИ своих правых родителей”
https://www.sott.net/article/446999-After-Capitol-Hill-riots-children-rat-out-their-right-wing-parents-to-the-media
Иногда у жыдосаксов есть чему поучиться: организованную ими экскурсию американских дебилов в здание конгресса лихо обозвали “штурмом Капитолия” (как если бы “экскурсия в Госдуму), чтобы под эту лавочку закрутить гайки! https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/blog-post_10.html
Да ничего им серьёзного не будет. Надеюсь, что в оплату их действий входил и риск последующих репрессий. Нам только о Трампе и его ребятах плакать. Ну их всех.
«Если бы Соединённые Штаты увидели, что Соединённые Штаты делают в Соединённых Штатах, Соединённые Штаты вторглись бы в Соединённые Штаты, чтобы освободить Соединённые Штаты от тирании Соединённых Штатов»
Недурно пущено! (с)