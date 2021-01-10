Американских операторов мобильной связи и соцсетей принуждают к сотрудничеству с целью предъявления обвинений гражданам, участвовавшим в штурме Капитолия.

Как сообщал News Front, январь в США начался со штурма здания Конгресса в Вашингтоне. Так сторонники Дональда Трампа пытались помешать утверждению результатов президентских выборов, в ходе которых были зафиксированы случаи фальсификации в пользу демократа Джо Байдена. На манифестантов натравили силовиков, и протест был подавлен, но репрессии против сторонников Трампа продолжаются.

На сегодняшний день десяткам участников протеста против утверждения результатов сфальсифицированных выборов были предъявлены обвинения. Власти США, регулярно критиковавшие иностранные правительства за аресты протестующих, сегодня сами запустили карательную машину с целью подавления неугодных. Агентство «Reuters» сообщает, что ФБР принуждает к сотрудничеству общественность. Агенты требуют идентифицировать участников резонансной акции по фото и видео, которые распространились в интернете.

Силовики уже задержали Джейкоба Энтони Ченсли, который расхаживал по Капитолию с рогами и раскрашенным лицом и Адама Кристиана Джонсона, стащившего трибуну спикера Палаты представителей.

Сенатор-демократ Марк Уорнер, возглавляющий с недавних пор сенатский комитет разведки, уже написал письма 11 операторам мобильной связи и социальных сетей, изложив требования властей. Компаниям настоятельно рекомендовали сохранить контент и метаданные, связанные со штурмом Капитолия.

В письмах Уорнер дал понять, что власти намерены использовать против граждан их же публикации и текстовые сообщения в социальных сетях. Все это позволило предъявить уголовные обвинения по меньшей мере 12 гражданам в окружном суде округа Колумбия, а также по крайней мере еще 40 гражданам в Верховном суде округа Колумбия. Среди них и Ричард Барнетт, которого сфотографировали сидящим в офисе спикера Палаты представителей с заброшенными на стол ногами.