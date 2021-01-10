Крупнейшие американские социальные сети будут запрещены в Турции, так как владельцы этих медиа-площадок не создали в стране свои представительства.

Закон «О социальных сетях» обязывает компании, владеющие социальными сетями, открывать в Турции свои офисы. Компании без представительств сначала штрафуют, а если ситуация не меняется, их ждет полный запрет на работу в стране.

На данный момент под угрозой блокировки оказались социальные сети «Facebook», «Twitter» и «Instagram».

Стоит отметить, что открытие офисов позволит турецкому правительству контролировать деятельность американских корпораций в стране. В частности, их представители могут предстать перед судом в случае нарушений законодательства Турции.