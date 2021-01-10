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Турция заблокирует Facebook, Twitter и Instagram

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Крупнейшие американские социальные сети будут запрещены в Турции, так как владельцы этих медиа-площадок не создали в стране свои представительства.

Турция заблокирует Facebook, Twitter и Instagram

Закон «О социальных сетях» обязывает компании, владеющие социальными сетями, открывать в Турции свои офисы. Компании без представительств сначала штрафуют, а если ситуация не меняется, их ждет полный запрет на работу в стране.

На данный момент под угрозой блокировки оказались социальные сети «Facebook», «Twitter» и «Instagram».

Стоит отметить, что открытие офисов позволит турецкому правительству контролировать деятельность американских корпораций в стране. В частности, их представители могут предстать перед судом в случае нарушений законодательства Турции.

Источник: https://news-front.info/2021/01/09/turcziya-zablokiruet-facebook-twitter-i-instagram/
Метки: Новости, последние мировые новости на сегодня, турция
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 6583 5363
    Женечка 41 мин. назад

      Блин, а меня в одноглазниках забанили. Уже третий день без открыточек.

      • 15464 12810
        маринаЖенечка 20 мин. назад

          ах, эти цукен-берги хреновы ,рушат демократию и свободу личности (мнящих),ну ,ужо им китай наподдаст,эти всем покажут,где раки зимуют ,сначала под аплодисменты ,а потом поздно будет.И все ,ради чего?-говорят ,что гармонии хотят-врут ведь .

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