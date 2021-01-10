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Трамп завёл официальный аккаунт в Parler — аналоге Twitter, временно ставшим “безопасной гаванью” для консервативных блогеров

Правда, приложение Parler быстро удалили из Google Play и вскоре уберут из AppStore — но веб-версия соцсети пока продолжает работать.

Parler был создан два года назад на деньги консервативных миллиардеров Мёрсеров, кому также принадлежит Breitbart. Количество аккаунтов в Parler за этот год выросло до 10 млн, что примерно в шесть раз меньше, чем число активных пользователей Twitter в США.

Он сопоставим с Twitter образца 2012 года — кстати, когда там и речи не было ни о какой цензуре. В условиях взрывного роста спроса на соцсети со свободой слова Parler может догнать политический Twitter уже в этом году — если, конечно, его не задавит и не заглушит администрация Байдена.

Показательна реакция многих российских либералов на закручивание гаек за океаном. Она объясняется какой-то отчаянной надеждой на то, что им достанутся посты надсмотрщиков в цифровом концлагере — как лидеру британских либерал-демократов, теперь сидящему в руководстве Facebook.

Нынешняя волна цензуры является лишь цветочками, а ягодки наступят после вступления в силу закона о борьбе с “экстремизмом и доморощенным терроризмом”, который обещает принять Байден.

Он в прошлом любил хвастаться тем, что был автором законопроекта, ставшего предтечей “Патриотического акта” Буша-младшего. Ещё в далеком 1995 году Байден предлагал наделить ФБР правом приравнивать кого угодно к террористам лишь на основе их взглядов.

Теперь у Байдена наконец появится возможность внедрить эти порочные практики в жизнь. Они приведут уже не только к виртуальным, но и к вполне реальным чисткам политически неугодных. Причём и самих “экстремистов”, и тех, кто им помогает — соратников или родственников.

И тут показательным является медийное выпячивание историй о новых Павликах Морозовых, которые выдают своих “контрреволюционных” родственников, посмевших приехать на митинг за Трампа. В условиях начала кампании против “врагов народа” в Америке таких случаев будет всё больше.

Малек Дудаков