Западные «товарищи» не успокаиваются. Пересматриваются всё более и более устоявшиеся позиции из прошлого человечества. Рождаются всё более оригинальные новые фейки. Уже делал материал на эту тему, но толерасты не унимаются, и делают всё новые и новые шаги по пути в пропасть.

1. Чёрные дыры больше не чёрные?

1 июня 2020 г. Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило о прекращении использования термина «чёрная дыра» в документообороте для обозначения области пространства-времени с сильным гравитационным притяжением. Причиной послужили массовые протесты негритянского населения штата Флорида, обвинявшего агентство в намеренном расизме. В частности, одной из претензий протестующих было значительно более редкое упоминание в прессе термина «белая дыра». По мнению лидера афроамериканского движения региона Джейси Вилсона, в NASA изобрели систему, чтобы при помощи космоса напоминать о превосходстве белого населения Америки над чёрным. «В идеале было бы неплохо полностью прекратить полёты в космос, но государство тратит на это огромные деньги. Нам – афроамериканцам кажется, что некорректно изображать космос черным и с белами звёздами на этом фоне. Да и сам термин «чёрная дыра» придумали белые ученые», — заявил Вилсон. В NASA опровергли симпатии к расизму, но пообещали прислушаться ко мнению чернокожего населения США. «Мы приносим искренние извинения перед всеми афроамериканцами. NASA выражает полную готовность пересмотреть все космические названия, если они дискриминируют ту или иную группу людей», — заявили в агентстве.

2. Шахматы: цвета фигур и кто ходит первым

Как раньше было? Правильно! White и black. Но, прошли времена нетолерантности!

До шахмат тоже добрались: у них теперь не белые и чёрные фигуры, а «более тёмного и более светлого оттенка» — см. на фото.

На жёлтые белых также не поменяешь.

Австралийская радиостанция ABC попыталась поднять вопрос, не содержит ли предрассудков правило, согласно которому белые фигуры всегда ходят первыми. Однако поиск расистского подтекста в этой игре вызвал лишь критику со стороны шахматного сообщества. В марте 2019 г. года МГ Магнус Карлсен и МГ Аниш Гири вместе записали видео для кампании ООН против расизма. Они играли партию в шахматы, где первый ход делали чёрные.

Facebook создал анкету о поле регистрирующегося человека. Агентство Associated Press сообщило: «Новые возможности выбора пола возможны для пользователей Facebook в США». ВВС: соцсеть проработала с ЛГБТ-активистами все варианты наименований, гендерную идентичность можно сохранять в тайне (для ограниченного доступа). Пока также не известно, когда 54 новых варианта гендерной идентичности станут доступны пользователям Facebook за пределами США. В разделе «управление страницей» можно будет установить не стандартное обращение «он/она», а нейтральное, например, «оно». И, всё-таки — они это сделали. Профессионального перевода всех 54 «вариаций пола» на русский язык пока нет. Предлагаю версию от RussianRealty.ru:

1. Agender — бесполый

2. Androgyne — андроген, гермафродит (мужчиноженщина)

3. Androgynous — мужеженственный (внутренне, по ощущениям)

4. Bigender — ощущающие себя в разное время то мужчиной, то женщиной

5 Cis — латинск. «пред-», т.е. «недо-» (без негативной коннотации)

6. Cis Female — предженский, недоженский

7. Cis Male — предмужской, недомужской

8. Cis Man — предмужчина, недомужчина

9. Cis Woman — предженщина, недоженщина

10. Cisgender — предполовой, недополовой

11. Cisgender Female — женский предпол, недополовой женский

12. Cisgender Male — мужской предпол, недополовой мужской

13. Cisgender Man — предполовой мужчина, недополовой мужчина

14. Cisgender Woman — предполовая женщина, недополовая женщина

15. Female to Male — от женского к мужскому

16. FTM — женщина, хирургически, внешне, принявшая облик мужчины

17. Gender Fluid — неустойчивый, «текучий»

18. Gender Nonconforming — отрицающий традиционную классификацию

19. Gender Questioning — пол, остающийся под вопросом

20. Gender Variant — пол, допускающий несколько вариантов

21. Genderqueer — свой особенный, своеобычный

22. Intersex — межполовой

23. Male to Female — от мужчины к женщине

24. MTF — мужчина, хирургически, внешне, принявший облик женщины

25. Neither — ни тот, ни другой (из двух традиционных)

26. Neutrois — стремящиеся устранить половые признаки во внешнем виде

27. Non-binary — отрицающий систему двух полов

28. Other — другое

29. Pangender — всеобщеполовой

30. Trans — переходной к другому полу

31. Trans Female — переходной к женскому половому состоянию

32. Trans Male — переходной к мужскому половому состоянию

33. Trans Man — переходной к мужчине

34. Trans Person — переходной к лицу, вне половой классификации

35. Trans Woman — переходной к женщине

36. Trans (asterisk) — переходной к другому полу (* — с сохранением тайны)

37. Trans (asterisk) Female — переходной к женскому половому состоянию (*)

38. Trans (asterisk) Male — переходной к мужскому половому состоянию(*)

39. Trans (asterisk) Man — переходной к мужчине(*)

40. Trans (asterisk) Person — переходной к лицу, вне половой классификации(*)

41. Trans (asterisk) Woman — переходной к женщине(*)

42. Transexual — транссексуальный

43. Transexual Female — женский траннсексуальный

44. Transexual Male — мужской транссексуальный

45. Transexual Man — мужчина транссексуал

46. Transexual Person — лицо траннсексуал

47. Transexual Woman — женщина транссексуал

48. Transgender Female

49. Transgender Male

50. Transgender Man

51. Transgender Person

52. Transgender Woman

53. Transmasculine — «за пределами мужского» (фантазии на тему мужского пола)

54. Two-spirit — две души, «двудушный» (без негативной коннотации).

Я и не знал, сколько всего можно теперь выбрать!

4. Непоследовательность США

А как же быть с посланием США инопланетянам? НАСА установило такие таблички на космических аппаратах Pioneer-10 и Pioneer-11, которые Карл Саган отправил в космос в 1972 и 1973 гг., хотя после реакции и критики от рисунков обнажённых мужчин и женщин (а не того, что их всего 2 пола на планете), им не дали установить такие на «Вояджерах».

Там рисунок был более толерантным.

Так, что летят сейчас 2 межпланетные станции Пиоенр-10 и Пионер-11, вышедшие за пределы Солнечной системы в 1983 г. и 1990 г. соответственно, дезинформируя инопланетян о то, что у нас 54 пола землян, а не 2. Как быстро (за 40 с небольшим лет) в США изменилось человечество — от 2-х до 54 полов! Шустрые какие!

5. История ЛГБТ-сообщества в школах США

В некоторых школах США уже вводят историю ЛГБТ-сообщества.

6. Помянем Авраама Линкольна

В Бостоне 2 января 2021 г. по требованию негров снесли памятник Аврааму Линкольну. Да-да, тому самому, кто освободил негров от рабства. Интересно, чем он не угодил неграм? Видимо, не нравился раб на коленях перед Линкольном. Тем, что поднял этот вопрос на государственном уровне? Надо Линкольну было всё оставить без изменений.

Вот такая эмансипация!

Им нужно было Линкольна оставить, а негра убрать — как у нас убирали Сталина от Ленина. У нас есть чему поучиться!

7. Нет больше мужских и женских ролей!

Берлинский международный кинофестиваль в августе 2020 г. объявил об изменениях в регламенте. В частности, исторически сложившиеся номинации сменили новые, «гендерно-нейтральные»: вместо наград за лучшие женскую и мужскую роли будут вручаться «Серебряные медведи» за главную роль и роль второго плана.

8. Борьба с нацизмом вошла в толерантность?

Там же приостановлено присуждение Приза Альфреда Бауэра из-за новых данных о деятельности первого директора Берлинале во времена Третьего рейха. Вместо неё на 71-м Берлинском международном кинофестивале вручат новую награду — «Серебряный медведь — Приз жюри». У меня вот только вопрос — так как же быть с фирмами «Сименс», «БМВ» и другими сотрудничавшими с Гитлером? Переименовывать? Ликвидировать?

9. В России всё наоборот!

В Уральском педагогическом университете (УрГПУ) рассказали, что писать рефераты об угрозе либерализма и толерантности для России обязывают студентов, которые отсутствовали на занятиях. Задание написать реферат на тему «Либерализм как новая угроза безопасности жизни человека» получили только 3 студентов, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности», в рамках раздела «чрезвычайные ситуации социального характера», уточнили в пресс-службе. Задача пишущих рефераты состояла в том, чтобы раскрыть в работе тему противоречий и конфликтов как таковых. Либерализм не пройдёт!

10. Какой раздевалкой пользоваться?

В 2017 г. родители старшеклассников подали в суд на школьный округ Далласа за то, что трансгендеру-мужчине отказали пользоваться мужскими помещениями. Адвокат родителей указывал, что цисгендерным ученикам неловко и стыдно переодеваться в одной комнате с человеком изначально другого пола, но идентифицирующего себя иначе. За 3 года поменялось многое. 7 декабря 2020 г. Верховный суд США отклонил апелляцию родителей из штата Орегон, которые просили не допускать трансгендерных учеников в раздевалки и душевые для школьников изначально мужского или женского пола. ЛГБТ-сообщество празднует очередную победу. Ну, в самом деле, не строить же в школе 54 раздевалки? Дороговато получится!

Подведём итоги: человечество всё дальше и дальше уходит по опасной тропе, которую ошибочно называет толерантностью. Принимаемые решения свергают многие устоявшиеся ранее стандарты и традиции. Даже свои собственные. Ни к чему хорошему это не приведёт. особенно огорчает снос памятника.

Бонус для дочитавших: видео про попытку в 2020 г. снять памятник 7-му президенту США Эндрю Джексону.