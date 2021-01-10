Но если обратить свой взор на небо и хорошенько вооружиться современными инструментами, можно выяснить, что мы находимся в бесконечной Вселенной в окружении других небесных тел. Внимательный наблюдатель, например астрономы из университета Цюриха, заметит, что миллиарды лет назад Юпитер поглотил планету в 10 раз больше Земли. Но как такое возможно?



Как и почему происходит столкновение планет?

Итак, Вселенная родилась 13,8 миллиардов лет назад вследствие Большого взрыва. Благодаря гравитационному взаимодействию образовались пылевые и газовые облака, из которых сформировались звезды, а вокруг них планеты. В дальнейшем звезды сгруппировались в системы и появились галактики. А их сегодня только в наблюдаемой Вселенной насчитывается порядка двух триллионов. Это значит, что количество разнообразных небесных объектов настолько велико, что столкновения между ними попросту неизбежны. Даже черные дыры сталкиваются друг с другом, в результате производя гравитационные волны.



По оценкам специалистов, на формирование нашей Солнечной системы ушло около 700 миллионов лет. В масштабах Вселенной, это, конечно, ерунда. Однако, даже за это время в пределах нашего космического дома многое произошло. Около 4 млрд 600 млн лет назад, когда Солнечная система только-только родилась, в ней было намного больше планет, чем сегодня. Скорее всего, между Юпитером и Нептуном был еще один газовый гигант. Ученые считают так благодаря компьютерной симуляции. Согласно программе, эта планета была вытолкнута из нашей системы из-за гравитационного влияния своих немаленьких соседей.



Также ученые не исключают, что рядом с Солнцем находилась еще одна планета, по своим размерам схожая с Марсом. Вероятно, это небесное тело столкнулось с Землей, а от осколков, которые выбросило в околоземное пространство, образовалась Луна. Таким образом, столкновение планет на ранних этапах формирования звездных систем — обычное явление. При столкновении таких планет, как наша, то есть каменистых, два небесных тела сливаются в одно, а из осколков формируются спутники.



Как Юпитер «съел» планету

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, Юпитер мог разрушить огромную планету в первые годы ее существования. Речь идет о потенциальном лобовом столкновении газового гиганта с новорожденной планетой, которая на тот момент находилась в процессе своего формирования. Размеры этой планеты в 10 раз превосходят размер Земли. По мнению исследователей из университета Цюриха, подобное столкновение может объяснить природу ядра Юпитера.



Впервые известно о том, что у газового гиганта «нечеткое» ядро, стало благодаря космическому зонду NASA Юнона, который с 2016 года приближается к планете-гиганту. Помимо потрясающих фотографий, зонд собрал огромное количество информации о ядре Юпитера.



Ранее считалось, что ядро Юпитера состоит преимущественно из камня и льда. А благодаря данным Юноны исследовательская группа смогла определить, что в ядре газового гиганта присутствуют более легкие элементы, такие, как гелий и водород. А вот реального и различимого барьера между ядром Юпитера и окружающими его слоями нет.



Ведущий автор исследования Шан-Фей Лю пришел к выводу, что объяснить подобные странности ядра Юпитера может некое колоссальное событие, которое всколыхнуло ядро. В ходе исследования ученые создали тысячи компьютерных симуляций и обнаружили, что быстрорастущий газовый гигант мог нарушить орбиты протопланет, которые находились поблизости в то время. В результате исследовательская группа обнаружила, что существует 40% вероятности того, что Юпитер поглотил одну из близлежащих планет.



Если все было именно так, то подобное столкновение должно было разрушить ядро газового гиганта, в следствие чего тяжелые элементы ядра смешались бы с более легкими компонентами окружающих ядро слоев.



Похоже, результаты этого исследования означают, что если бы не Юпитер, наша Солнечная система выглядела бы совсем иначе.

Наш мир — место настолько удивительное, что непонятно, зачем выдумывать монстров, единорогов и прочих чудищ. Достаточно один раз внимательно посмотреть на многообразие видов на нашей планете, чтобы понять, насколько же изобретательна эволюция. Согласитесь, чего стоит одна только шея жирафа.