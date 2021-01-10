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Кто и как спас Россию в 90-е годы?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zqk83mdpXJE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13364 11898
    Руса 15 мин. назад

      После 2000 года, в связи с высокими ценами на газ и нефть, ситуация
      в стране стабилизировалась. Однако большого прорыва в экономике не произошло.
      В промышленности преобладает сырьевое направление, доминирует
      торговля углеводородами. Колоссальные средства выделяются на
      оборонную промышленность и армию для восстановления Вооруженных Сил.
      Несмотря на либеральные реформы, среднего класса по сути как не было
      так и нет, а простой народ устал жить у черты бедности.
      Богатейшая страна с огромными природными ресурсами практически
      топчется на месте, особенно на фоне развития Китая и развитых стран. Способствует такому положению дел большая коррупция и теневая экономика. Олигархи грабят Россию, вывозят за рубеж деньги и ценности.
      Значительное расслоение, огромная разница между беднымии богатыми.
      Инвестируют в экономику слабо, плохая демография. Рано или поздно России
      придется пересмотреть свою внутренню политику, которой нужно направлять все свои усилия на созидание, на укрепление богатства государства, чтобы всем гражданам в своей стране жилось комфортно и достойно.

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