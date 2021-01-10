Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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После 2000 года, в связи с высокими ценами на газ и нефть, ситуация
в стране стабилизировалась. Однако большого прорыва в экономике не произошло.
В промышленности преобладает сырьевое направление, доминирует
торговля углеводородами. Колоссальные средства выделяются на
оборонную промышленность и армию для восстановления Вооруженных Сил.
Несмотря на либеральные реформы, среднего класса по сути как не было
так и нет, а простой народ устал жить у черты бедности.
Богатейшая страна с огромными природными ресурсами практически
топчется на месте, особенно на фоне развития Китая и развитых стран. Способствует такому положению дел большая коррупция и теневая экономика. Олигархи грабят Россию, вывозят за рубеж деньги и ценности.
Значительное расслоение, огромная разница между беднымии богатыми.
Инвестируют в экономику слабо, плохая демография. Рано или поздно России
придется пересмотреть свою внутренню политику, которой нужно направлять все свои усилия на созидание, на укрепление богатства государства, чтобы всем гражданам в своей стране жилось комфортно и достойно.