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Эксклюзивная ситуация

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Сложившаяся в федеральной власти США ситуация, когда одна партия контролирует обе палаты и Белый дом, не уникальна, но все-таки достаточно эксклюзивна. «Обычно» контроль над одной палатой и Белым домом — это уже удача, и президент выстраивает отношения с конкурирующей партией через те или иные договоренности или размены. Но даже если полный контроль одной партии над парламентом и Белым домом установлен, буквально через два года (а в американском парламенте выборы половины состава происходят каждые полгода) ситуация может быть восстановлена.

Сегодня Демпартия взяла под свой контроль всю власть, а Верховный суд уже продемонстрировал, что будет дистанцироваться от щекотливых политических решений. То, что в нем формально перевес консервативных судей, не стало причиной того, что суд включится в политическую борьбу. Судьи (неважно по какой причине) заняли нейтралитет, что в целом играет на руку опять же Демпартии.

Будь внешняя (по отношению к американской политической системе) обстановка «нормальной», это можно было бы и не обсуждать. Отцы-основатели создали крепкую систему, способную выдерживать многое. Однако снаружи — кризис. Причем один из самых редких — кризис системный, из которого выйти лишь внутренним ресурсом невозможно. Это специфическая особенность системного кризиса — у системы нет внутренних механизмов для его преодоления. Они есть, но либо система должна откуда-то получить доступ к внешнему источнику ресурса, либо система должна трансформироваться. То есть — решить при этом вопрос «за чей счет». Так как дополнительный ресурс в этом случае изыскивается за счет обрубания к нему доступа одной из частей самой системы. И из кризиса в таком случае выходит только часть системы, которая должна будет в процессе выхода создать новые механизмы преодоления новых противоречий.

США и СССР практически синхронно в 70 годы вошли в тяжелый и затяжной кризис, который был неразрешим без внутренней трансформации. СССР потерял устойчивость раньше — и за счет него Запад (и США в первую очередь) смогли вытянуть без внутренней трансформации какое-то время. Исторически недолгое — 30 лет для истории это сущий пустяк. Уже в конце 90 Штаты снова стали демонстрировать сползание в кризис. Попытки разрешить его привычными методами и механизмами (война в Афганистане и Ираке, накачка ВПК деньгами, резкое наращивание долга) лишь оттянули неизбежное, причем как обычно — чем дольше ты тянешь с решением проблемы, тем тяжелее последствия и менее очевиден выход.

Выход был ясен — нужно уходить от замкнутого однополярного мира и создавать новую конкурентную среду за счет размыкания мировой системы. Две глобальные элитные группировки предложили каждая свой вариант выхода. Проблема в том, что теперь, в ситуации глобального системного кризиса, каждый из вариантов предусматривал разрешение кризиса за счет конкурирующей группировки.

Глобалисты (и их фронтмен Демпартия США) видят выход в принудительном разделе мировой экономической системы на несколько (и даже неважно, сколько вначале — в итоге их все равно останется два) суперкластера, конкурирующих между собой, плюс гигантская зона «разлома» между ними, где и будут разрешаться противоречия. Мировой валютой в этом сценарии остается доллар, мировым эмитентом — ФРС, мировым агентом ФРС — Всемирный банк. Политическая система снижает роль национальных государств, выдвигая на их место корпоративные структуры. Национальные государства превращаются либо в департаменты корпораций, либо в специализированные корпоративные институты.

Республиканцы — изоляционисты предложили иной вариант: деление мира на зоны клиринговых валют, которые должны будут заместить единую мировую валюту доллар. Конкуренция будет происходить в таком случае между зонами, которые в конечном итоге все равно соберутся вокруг двух-максимум трех победителей, а они в итоге и будут определять мировые балансы. В этой схеме роль национальных государств превалирующая, ФРС лишается монополии на мировые деньги, создается пул резервных систем со своим динамическим во времени балансом.

Эти две схемы несовместимы в принципе. А потому прежде чем строить новый мировой порядок, требуется решить — какой из сценариев сойдет со сцены. Причем гарантировано и без возможности возвращения.

Всё это и делает нынешнюю ситуацию в США не просто эксклюзивной, но и уникальной. Демократы не просто так пошли на эрозию выборных институтов и фальсификации (пусть и точечные и аккуратные). Вопрос о власти сегодня — ключевой. США всё еще единственная мировая держава, а потому имеет возможность где убеждением, а где и силой выстроить новый мировой порядок. Причём «убеждением» - это теперь практически нереально, так как время давно упущено.Это для истории 30 лет — не срок. Для разрешения кризиса (тем более глобального) это огромный период упущенных возможностей. Поэтому противоречия нависли шапкой лавины и вот-вот обрушатся. А лавина — она не разбирает, она накрывает всех.

И вот здесь возникает совершенно чёткий вопрос. Два года, которые есть у Демпартии до новых довыборов в парламент — это очень мало. Это практически ничего. Возможно (да и скорее всего), что в 22 году монополия одной партии будет нарушена. Штаты так устроены, и ничего с этим не поделаешь. Что нужно сделать для того, чтобы не разрушить окончательно политическую систему государства (которое пока нужно) и в то же время сохранить власть.

Ответ очевиден — идти напролом. До конца. Чего, кстати, не рискнул делать Трамп. Он, понятно, не политик. Он бизнесмен. А потому в подкорке убежден в примате правовых инструментов. Вариант, что его противники отбросят все правила, законы и обычаи, он не рассматривал. И проиграл. Так как демократы и не рассчитывали на правовое решение, они сразу пошли на нарушение закона и силовой сценарий захвата власти. А раз так — то они обязаны идти до конца, не оглядываясь и в дальнейшем ни на закон, ни на порядок. Law&Order уже неактуальны.

Это означает, что демократы через два года будут снова фальсифицировать выборы в парламент, а через 4 года — и президентские, либо еще до этого срока воспользуются своими возможностями и проведут совершенно новые законы, отменяющие эту вашу демократию и вводящие уже прямую диктатуру на территории США. Будет ли это сделано под угрозой инфекционных заражений или Демпартия воспользуется ситуацией с захватом Конгресса и введет «антимятежное» законодательство — неважно. Возможно, будет создан отдельный прецедент вроде атаки Двух Башен. Что-нибудь новенькое, но столь же шокирующее и столь же идущее вразрез с логикой, законами физики и сопроматом.

Важно то, что теперь пути назад у них нет. Они обязаны проламывать все препятствия, которых будет, кстати, чем дальше — тем больше. Уже заметно буксуют карантинные мероприятия — здесь и психологическая усталость населения всех стран от квазимедицинского террора, здесь и саботаж самих правительств, где тоже далеко не все сторонники глобалистов. Да, конечно, теперь медики не захотят отдавать полученную ими политическую субъектность, а потому они становятся ситуативными и идейными сторонниками глобалистов — кто ж добровольно отдает свалившуюся на них власть. Но есть и пострадавшие, которые хотят вернуть все назад или как минимум зафиксировать убытки. Сопротивление будет нарастать, а потому Демпартия обязана будет бросить на весы какой-то новый аргумент. И без новой кризисной ситуации, которая позволит глобалистам усилить террор, не обойтись.

Поэтому либо в этом, либо в следующем году нас может с высокой вероятностью ожидать какой-либо острый (возможно, острейший) кризис, позволяющий запустить новый виток террористических мероприятий и усиления диктатур по всем ведущим странам мира. Деваться уже некуда — ставки сделаны.

ПС. И, кстати, никогда не стоит забывать, что капитализм в момент кризиса всегда переходит к фашизму. Мы видим этот переход в России. США в этом смысле ничуть не более уникальны.

 

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4644309.html
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