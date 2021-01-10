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Bpeмя — это наше субъективное мировосприятие, тогда почему оно замедляется из-за высокой скорости или гравитации?

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Мы не можем пока однозначно определить “время”, но мы с высокой точностью определяем “интервал времени” или “длительность” (см. определение секунда из википедии) и в этом нет ничего субъективного. Эталон интервала времени − “секунда” относится к числу основных единиц измерения как для точных наук, так и в быту.

Эффект замедления времени из-за скорости движения или в присутствии массивного тела (кривизны пространства-времени) представляет собой увеличение длительности эталона интервала времени согласно формулам теории относительности и является объективной величиной. Например на орбитах GPS спутников часы тикают приблизительно на 38 мксек в день быстрее, чем на поверхности Земли и это научный факт.

А на вопрос − почему?, ответ пока один − это особенность пространства-времени нашей Вселенной, которая строго описывается в рамках теории относительности Эйнштейна.

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/bpemja_ehto_nashe_subektivnoe_mirovosprijatie_togda_pochemu_ono_zamedljaetsja_iz_za_vysokoj_skorosti_ili_gravitacii/2021-01-10-14464
Метки: непознанное
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