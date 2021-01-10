Андрей Ваджра: Кто-то решил, что США спасут концлагеря
Штурм Капитолия для США — это некий аналог поджога Рейхстага для Германии
1984. Улицы Вашингтона пусты и по ним ходят автоматчики. Близится канонизация отца демократии. Пенс во время инаугурации планирует в знак смирения и торжества демократии публично сделать минет новому гаранту. По штатам идут аресты законодателей-республиканцев (они – явные террористы и агенты ФСБ). Усиливается цензура. Гугл пытается удушить (альтернативные лево-либеральным «Твиттеру» и «Фейсбуку») американские соцсети, в которых нет цензуры. Ютуб удалил видео Джулиани, который рассказал свою интересную версию о штурме Капитолия. Уже составлены списки «террористов», которые захватывали Капитолий. Судя по всему, готовятся массовые аресты. Задержан знаменитый капиталийский «викинг» и чувак, который сидел в кресле старушки Пилоси.
Судя по всему, кто-то решил, что теперь их американскую родину могут спасти лишь концлагеря, массовые расстрелы и «Лебединое озеро» круглые сутки по ТВ. Здравствуй дедушка Оруэлл!
Похоже, взят курс на быстрое строительство тоталитарной системы под контролем транснациональной олигархии!
Жыдоолигархам, окопавшимся в америке, на США вообще-то глубоко плевать. Зачистят местных дебилов вместе с неграми https://mmanificarum.blogspot.com/2020/06/31052020.html, придумав для этого неотразимые основания https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/blog-post_10.html, сделают вид, что мировому жандарму кранты, назовут место, где он был, какой-нибудь Гламурией, жыдоСМИ объявят, что так и должно быть – мы для вас старались, и чего вы зря кеглями машете?.. и с новыми силами радостно поскачут на горбу расстроганных такой заботой наивных землян в светлое будущее… Ну, или, по крайней мере, попытаются. А получится у них или нет – зависит от землян… Или инопланетян?..
Верно !
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
18.09.2019 9:19
Дорогие русские братя!
Нашел 1 болг. Статья – PDF в связи с 200 лет с рождения Маркса !
Я вам обязан во многое ,что научил на русских сайтах по ночам, вот и процитирую самое главное ,по моему !
Ето всего 2 предложения ,но я же прочел только 2 страницы!
Извините ,но Маркс –ето большая и сухая ложка для моего рта !
https://www.unwe.bg/bg/search?q=www.unwe.bg%2Fuploads%2FAlternatives%2FStoyanov.&q=www.unwe.bg%2Fuploads%2FAlternatives%2FStoyanov.
В 1843г. Маркс заключает брак с Жени фон Вестфален.
Ему интересен Хегель и Фоербах, и в те времена, когда он еще бедный и неизвестный в Германии ,он озвучивает идею ,что “роль пролетариата, ето свергнуть капитализм ! “
AHTUNG ! ! !
” Химерная националность у еврея, ето националность търговца и банкера ,т.е.субекта у д е н ь г а х . ”
“ Кончая с юдаизмом, мы покончим и с деньгах ,которые принизяют всех богов у человека ,и превращают их в товар . ”
Ето в связи с событиями в Саудовской Арабии и пожары у них на рафинерии !
Выходит ,что их вожд -шейх Салман ал Мундар ала бала ал Маскара -Мискин на самом деле он никакой САЛМАН , а Соломон (опять, Господи,сколько можно ЖЕ ), и имеет Израельское поданство!
Мистир Ахмадинеджад -бывший перзидентин Ирана тоже был тоже „ что такой, , , без бородой “ из тех ,что судят НАТАНЯХОЙ как сидерову козу ,,, те ,что бегали по пустыне , чтобы не работать !
Вот где находится ключик от квартиры,который под тарелочке ,с белой кайомочкой, и кто командует цены на петрол, и угробил СССР !
Конечно мои здесь писания иногда наивные , но зернышко –то есть у них ,да братцы ?
КАТАХЕЗИС ЕВРЕЯ В СССР ЧАСТ 1
http://lib.ru/POLITOLOG/AE/protokoly.txt_with-big-pictures.html
ЕВРЕИ! Любите друг друга, помогайте друг другу. Помогайте друг другу, даже если ненавидите друг друга!
Наша сила – в единстве, в нем залог наших успехов, наше спасение и процветание. Многие народы погибли в рассеянии, потому что у них не было четкой программы действия и чувства локтя. Мы же, благодаря чувству коллективизма, прошли через века и народы, сохранились, преумножились и окрепли.
Единство – это цель, оно же и средство к достижению цели. Вот в чем смысл, вот к чему нужно стремится. Все остальное – производное, оно придет само собой.
Помогайте друг другу, не бойтесь прослыть националистами, не бойтесь протекционизма – это наш главный инструмент. Наш национализм интернационален и поэтому вечен. В него открыты двери евреям всех национальностей, всех вероисповеданий, всех партий. Истинный интернационализм только тот, что кровавыми узами связан с еврейством, все остальное – провокация и обман. Шире привлекайте людей, близких по крови, только они обеспечат вам желательную биосферу.
*Формируйте свои национальные кадры.* Кадры – это святая святых. Кадры решают все. Кадры сегодня – это наше завтра. Каждая лаборатория, каждая кафедра, каждый институт должны стать кузницей наших национальных кадров.
Готовьте еврейскую молодежь принять эстафету поколений. Пусть каждое поколение неевреев сталкивается с нашей глубоко эшелонированной обороной. Каждый раз, когда со сцены уходит старшее поколение, на его смену должна встать еще более мощная когорта заблаговременно подготовленных и окрепших молодых евреев. Для этого необходимо как можно раньше выдвигать на руководящие должности наших молодых людей, доказывая их зрелость и гениальность. Пусть пока это не так, они дозревают на должности. КТО У ВЛАСТИ, ТОТ И ПРАВ. Мы должны передать нашим детям больше, чем мы приняли от отцов, а те, сохранив и, преумножив принятое, передадут его в свою очередь потомкам. В преемственности поколений – наша сила, наша стабильность, наше бессмертие.
Мир жесток, в нем нет места филантропии. Каждый народ – кузнец своего счастья. Не наше дело заботится о русских национальных кадрах. Если они не думают о себе, почему мы должны думать о них? Не берите пример с русских и арабов, которые живут созерцательно, надеясь на авось. Не ждите милости от природы – взять их наша задача.
Создавайте свои коллективы и этим коллективами выталкивайте неевреев. Помните: все высокооплачиваемые, влиятельные, прибыльные должности – все это наш национальный доход. Помните, что каждый нееврей, доросший до нашего уровня, может занять место, которое могло бы принадлежать каждому из наших. Мы создаем коллективы для того, чтобы гои не мешали нам жить по-своему. Пусть гои пытаются создавать свои коллективы, вряд ли им это удастся, они перессорятся раньше, чем успеют сделать что-либо, а мы поможем им в этом.
РУССКИЕ НЕ СПОСОБНЫ ГЛУБОКО МЫСЛИТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ И ДЕЛАТЬ ГЛУБОКИЕ ОБОБЩЕНИЯ. ОНИ ПОДОБНЫ СВИНЬЯМ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ, УТКНУВШИСЬ РЫЛОМ В ЗЕМЛЮ, НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, ЧТО ЕСТЬ НЕБО. Они воспринимают все явления слишком поверхностно, слишком конкретно, они не видят факты в их последовательности, в их связях, они не способны думать, обобщать и абстрагироваться. Для них каждый случай – только случай, как бы часто он не встречался.
Наша идеология в принципе противоположна идеологии гоев. Они говорят: “Лучше меньше, да лучше”. Мы говорим: “Лучше больше, да лучше”. Они говорят: “Лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым и больным”. Мы говорим: “Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным”. Они говорят: “Отдавать также приятно, как и получать”, мы говорим: “Отдавать, может быть, приятно, но получать еще и полезно”. Они говорят: “Сделай по закону – это твой долг”. Мы говорим: “Сделай вопреки закону, и я тебя отблагодарю”. Они говорят: “Победить или умереть”. Наш девиз: “Победа ради жизни, но жизнь ради победы”. (К чему победа, если нет жизни? Горечь поражения нужно переждать – все придет к тому, кто умеет ждать).
Все, что знают и умеют они, умеем и знаем мы. То, что знаем и чувствуем мы, им знать и чувствовать не надо. Все, что они имеют – это их предел. Все, что имеем мы – это наше средство к достижению большего. ВСЕ, ЧТО ИМЕЮТ ОНИ СЕГОДНЯ – ЭТО НАШЕ В ИХ ВРЕМЕННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ. ВЗЯТЬ У НИХ ТО, ЧТО НАМ ЗАВЕЩАНО БОГОМ – ЭТО НАША ЗАДАЧА.
Русские упрямы, но они не обладают достаточным упорством в достижении цели. Они ленивы, поэтому всегда спешат. Все проблемы они пытаются решить разом. Они жертвуют малым ради большой решающей задачи победы. Но такая победа либо не приходит вовсе, либо, побеждая, они оказываются у разбитого корыта. МЫ ИСПОВЕДЫВАЕМ ТАКТИКУ МАЛЫХ ПОБЕД, ХОТЯ И НЕ ПРОТИВ БОЛЬШИХ. МАЛАЯ ПОБЕДА – ТОЖЕ ПОБЕДА!
Русские не умеют руководить, а также подчинятся. Они генетически саботажники. Русские завистливые, они ненавидят своих собратьев, когда те выдвигаются из серой массы. Предоставьте им возможность разорвать этих выдвиженцев – они с удовольствием разорвут. Будьте всегда арбитрами, становитесь в позу миротворцев, защищайте “несчастных”, против которых ополчается толпа, но лишь настолько, чтобы прослыть добрым и объективным. Немного выдержки, и вы займете место того, которого только что растерзали. КОГДА ДВОЕ РУССКИХ ДЕРУТСЯ – ВЫИГРЫВАЕТ ЕВРЕЙ. Натравливайте русских друг на друга, возбуждайте и подогревайте в них зависть друг к другу. Делайте это всегда под прикрытием доброжелательности, незаметно и тонко. Пусть они дерутся между собой, вы же становитесь всегда арбитром.
РУССКИЕ НЕ УМЕЮТ ЖИТЬ И НЕ УМЕЮТ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ. МЫ СТАВИМ ПЕРЕД НИМИ ЭФЕМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ. А ОНИ ПЫТАЮТСЯ ИХ РЕШАТЬ.
Русские не умеют просить, считая это унижением, а сами и без того унижены и бедны. Мы говорим: “Всякое унижение – благо, если оно дает выгоду”. Ради достижения цели можно унизится, унижаться можно тоже с достоинством. НЕТ АМОРАЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, ЕСЛИ ОНИ СПОСОБСТВУЮТ УТВЕРЖДЕНИЮ И ПРОЦВЕТАНИЮ НАШЕГО НАРОДА. ЦЕЛЬ ОСВЯЩАЕТ СРЕДСТВА.
Русские глупы и грубы. Свою глупость и грубость они именуют честностью, порядочностью и принципами. Неумение приспосабливаться и менять свое поведение в зависимости от ситуации, отсутствие гибкости ума они называют “быть самим собой”, “принципиальностью”. Гои глупы и грубы настолько, что не умеют даже лгать. Свою примитивность и глупость они, опять же, называют честностью и порядочностью, хотя по природе своей они лживы и бесчестны. Свойственную себе примитивность они в древние времена называли варварством, в средние века – рыцарством, а позднее – джентльменством. Из-за пустых принципов они кончали жизнь самоубийством. ПУСТЬ ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛАТЬ ЭТО!
Они ограничены в своих возможностях и поэтому ставят пределы всему. Мы же говорим: “Возможности ЧЕЛОВЕКА беспредельны, так как он ведет себя соответственно обстоятельствам!”
Постоянно помните о пределах, которые ставят себе гои, их мышление заскорузло в этих пределах. Они не способны выйти из них. В этом их несчастье, в этом наше преимущество. Говорите и поступайте так, как этого не допускает их мораль, как этого не допускают их понятия. Делайте то, что кажется им невозможным, невероятным. Они не поверят в то, что вы способны на слова и поступки, на которые они не способны.
Говорите и поступайте уверенно, напористо и агрессивно, обескураживающе и ошеломляюще. Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного и наукообразного. Создавайте теории, гипотезы, направления, школы, методы реальные и нереальные; чем экстравагантнее, тем лучше! Пусть не смущает вас, что они никому не нужны, пусть не смущает вас, что о них завтра забудут. Придет новый день. Придут новые идеи. В этом выражается могущество нашего духа, в этом наше самоутверждение, в этом наше превосходство. Пусть гои оплачивают наши векселя. Пусть ломают голову в поисках рациональных зерен в наших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам.
Не важно, что говорите вы – важно, как говорите. Ваша самоуверенность будет воспринята как убежденность, амбиция – как возвышение ума, манера поучать и поправлять – как превосходство. КРУТИТЕ ИМ МОЗГИ, ВЗВИНЧИВАЙТЕ НЕРВЫ! Подавляйте волю тех, кто вам возражает. Компрометируйте выскочек и крикунов, натравливайте самолюбие толпы на скептиков. В беседах и диспутах используйте риторические приемы, которые находятся на грани приличия. Спрашивайте фамилию, место работы, должность сомневающегося и возражающего. Это, как правило, шокирует и запугивает их, и они ретируются. Требуйте ответов, а получив их, твердите, не анализируя по существу: “Это не та, это совсем не так!”
Если какой-нибудь умник попытается разоблачить вас, остальные не станут его слушать и осудят, потому что, разоблачая вас, он уличил их в глупости, а это толпа не прощает.
Если русский попытается проявить себя, привлечь к себе внимание, создайте в этот момент больше шумовых эффектов, шаркайте ногами, вставайте и ходите, скрипите стульями, смейтесь, разговаривайте, мурлычьте что-нибудь под нос, кашляйте и сморкайтесь, перебивайте выступлениями, разговорами, шутками и т.п. Создавайте русским массу мелких, раздражающих неудобств, которые ими осознаются не сразу. Кладите свои предметы на их вещи, наступайте им на ноги, дышите им в лицо, разговаривайте вызывающе громко. Пусть они постоянно ощущают ваш локоть своим боком. Русские этого долго выдержать не могут. Избегая скандалов, они уходят, освобождая вам место… Особым шиком они считают хлопнуть дверью и уйти. Предоставьте им эту возможность! ВЕЖЛИВАЯ НАГЛОСТЬ – ВОТ НАШ ДЕВИЗ!
*Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пытается разоблачать вас.* Клейте им ярлык антисемитов, и вы увидите, с каким удовольствием остальные гои подхватят эту версию. *Вообще-то все русские антисемиты, но как вы только приклеете этот ярлык одному* – он становится беззащитным, ибо все остальные кидают его нам в жертву и уничтожают своими руками. А мы поставим клеймо на следующую жертву.
КАТАХЕЗИС ЕВРЕЯ В СССР- ЧАСТ 2
http://lib.ru/POLITOLOG/AE/protokoly.txt_with-big-pictures.html
Играйте на сердоболии русских. Изображайте из себя бедных и несчастных, вызывайте к себе жалость и симпатию, распускайте слухи о народе – вечном страдальце, о гонениях в прошлом и дискриминации в настоящем. ТАКТИКА “БЕДНОГО ЕВРЕЯ” ПРОВЕРЕНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ” Пусть русские имеют меньше нас, все равно они помогут иметь нам больше. Русские любят быть благодетелями и покровителями, каждый нищий стремится быть благодетелем, ибо это возвышает. Великодушие у них тем больше, чем меньше возможность его реализовать. Возьмите от них то, что они могут дать: с паршивой овцы – хоть шерсти клок!
*Преломляйте все явления через призму наших интересов, каждое явление должно рассматриваться обязательно с точки зрения вреда или пользы, которую оно несет евреям!*
Информируйте друг друга обо всем, что может представить нам вред или пользу. *Информация – это святая святых! Деньги, кадры и информация – три кита, ка которых зиждется наше благополучие!*
Священная обязанность, долг каждого еврея поставить в известность другого еврея о том, что намереваются делать гои. Сегодня ты помог мне, завтра я помогу тебе – в этом наша сила.
*Бог наш завещал нам владеть миром – мы им владеем. Наша задача – удержать мир в наших руках.* Держите в своих руках средства пропаганды и информации: печать, радио, телевидение, кино. Нужно и далее проникать в аппарат партийного и государственного управления. *Вокруг любого вопроса формируйте общественное мнение с учетом наших национальных интересов.*
Из любого пустяка можно сделать проблему, а из проблемы – пустяк. Ни один общественный процесс нельзя пускать на самотек. Если он не принесет нам пользу, спускайте его на тормозах, или направляйте его против врагов наших – гоев. Любое начинание должны возглавлять мы, чтобы вести его в нужном направлении.
Будьте во всем лидерами, стремитесь быть всегда первыми! Воспитывайте в себе руководящий характер ежечасно, ежеминутно, даже на мелочах повседневной жизни. Не уступайте ни в чем, старайтесь не уступать даже в мелочах: будь то место в общественном транспорте или очередь в магазине.
В любом коллективе берите власть в свои руки и управляйте им в наших интересах. *Административную и творческую часть производственного процесса должны выполнять мы.* Пусть гои обеспечивают черновую, материально-техническую базу нашего творчества. Пусть они следят за чистотой рабочих помещений и охраняют плоды наших трудов. Пусть они будут не выше вахтера и уборщицы.
*К творчеству в виде исключения можно допустить гоев нерусского происхождения. Не допускайте к этому русских!* Это всегда будет нам укором. И не бойтесь прослыть националистами: *иллюзию интернационализма нам обеспечит наличие лиц смешанной национальности с примесью еврейской крови или, на худой конец, представители нацменьшинств. Если у вас есть вакансия – берите только еврея.*
Если не можете сделать этого, ликвидируйте должность. Если не можете сделать ни того ни другого – берите азиата. Если нет такого, берите поляка, украинца или, на худой конец, белоруса – у этих свои счеты с русскими. После небольшой обработки они станут вашими союзниками. *Все они антисемиты только у себя на родине. В России им выгодней быть интернационалистами.* Таким путем они обеспечат себе необходимую сферу существования. Используйте этот путь.
Не разрушайте открыто памятников русской старины, но и не восстанавливайте их. Пройдут годы, и они сами разрушатся. А хулиганы и “любители старины” их растащат по кирпичикам. Делайте вид, что не замечаете этого, будучи заняты решением больших народнохозяйственных задач. *Народ без истории, как ребенок без родителей и из него можно вылепить все, что необходимо, вложить в него свое миропонимание, свой образ мыслей.*
Таким способом необходимо могут быть обезличены целые народы; сначала они лишатся истории и традиций, а затем мы формируем их по своему образу и подобию.
*Держите под неустанным контролем каждый шаг влиятельных и перспективных русских.* Не давайте им уединятся и объединятся. Не допускайте между ними никаких коротких и прямых связей, их контакты должны быть с нами и через нас. Это информация, это влияние. Не позволяйте им обсуждать никакие вопросы без нас. *Там, где двое русских, должен быть хотя бы один еврей, будьте вездесущи!*
Если не удается блокировать и “засушить” молодых и перспективных русских, делайте их управляемыми. Привлекайте их в свои компании, создавайте вокруг них плотное кольцо еврейского окружения, лишайте их контактов и знакомств помимо вас. *Вынуждайте их женится на еврейских женщинах и только после этого открывайте им “зеленую улицу”. Не бойтесь, их дети все равно будут нашими, чей бы бычок ни скакал, теленочек будет наш.*
*Помогая таким русским, вы вносите вклад в дело нашей еврейской общины.* Отныне их зарплата – наш национальный доход. *Ради своих детей они потеряют свои “гражданские права”, чувства и ум, во всяком случае, не смогут быть антисемитами.* Сожительство с еврейской женщиной – это один из способов вовлечения талантливых русских в сферу нашего влияния и наших интересов.
Берите себе в жены красивых и здоровых русских женщин, пусть они принесут нам здоровое потомство, пусть они улучшат нашу породу. Итак, *каждому перспективному русскому – еврейскую подружку или друга. Если каждый русский вытащит за собой хотя бы одного еврея – мы все будем устроены.*
Давайте им взятки, дарите подарки, поите коньяком и водкой, а лучше казенным спиртом. *За побрякушки и зелье они продадут все и свои Россию тоже.*
И последний совет. Будьте бдительны, испанская инквизиция и немецкий фашизм не должны повторится. Гасите в зародыше любые попытки противопоставить нас обществу, уничтожайте антиеврейские тенденции в самом начале, в каком бы виде они ни возникали. Фашизм – явление не случайное, он возникает там, где мы недооцениваем стремление местного народа быть хозяином своей земли. Фашизм подспудно зреет во всех народах. На наше счастье разные народы приходят к нему в разное время и под разными названиями.
*Скупайте, похищайте и уничтожайте, не допускайте к переизданию произведения, раскрывающие нашу тактику и стратегию, представляющие евреев в дурном свете, народы гоев не должны помнить и знать фактические причины еврейских погромов и гонений. По этим вопросам они должны знать только нашу трактовку.*
Особое внимание уделяйте непокорным, упрямым, которые не хотят склонить головы перед нашим превосходством, не хотят работать на нас и противодействуют нашей практике и политике. *Из таких людей рано или поздно формируются антисемиты.* Не позволяйте вырасти из маленьких антисемитов большим погромщикам! *Пусть они в зародыше зачахнут с их упрямой идеей национального достоинства.* Разоблачайте их, компрометируйте их под любым предлогом, по любому поводу, ополчайтесь против них всеми имеющимися средствами. Пока они одиноки, им не устоять против нашего коллективизма, против нашего натиска. Пусть они тысячу раз правы в своих мелочах – все равно они виноваты, мешая нам.
*Распространяйте против этих упрямцев компрометирующие слухи, создавайте им сомнительную репутацию, в конце концов, их начнут опасаться те же, кто их поддерживает, кто хорошо знает, кто о них имеет прекрасное мнение и поддерживает их. Лишайте их связей и контактов, лишайте их возможности эффективно работать, ставьте под сомнение целесообразность выполнения ими работы и занимаемых должностей, изолируйте их, натравливайте против них толпу, лишайте их влиятельных позиций в обществе, провоцируйте их на конфликты.* Унижайте их, игнорируйте их, обижайте несправедливостью поощрений и наказаний, а когда они протестуют – обвиняйте их в неповиновении, в нарушении субординации, неуживчивости и склочности.
Взывайте к общественности и администрации, тащите их в партком, милицию, если можно – в суд.
Если вы старше, обвиняйте в нарушении принципов почтения к старшим, если ровня по возрасту – обвиняйте в нарушении принципов братства и обязательно интернационализма. *Эффективность этих приемов проверена многими поколениями. Так поступают все, так называемые “эксплуататоры”*, побуждаемые необходимостью держать народы в повиновении. *Главное – обвинить. Пусть они оправдываются. Тот, кто оправдывается – уже наполовину виноват!*
Если представляется возможность, подводите их поведение под политическую платформу, пишите на них доносы и анонимки, обвиняйте их в антиобщественном поведении и экономическом саботаже. *Провоцируйте их на выступление против государственной власти, а затем уничтожайте с помощью государственной власти.*
*Право на привилегии и спокойную жизнь получает лишь тот, кто покорно следует за нами и вместе с нами.* Тот, кто хочет идти своими независимыми путями – потенциально опасен и должен быть лишен всяческой поддержки и средств к существованию.
*Либо наш порядок, либо полная дезорганизация. Там, где хотят обойтись без нас, должен быть хаос!* Делайте так, чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока измученные гои, отчаявшись, не попросят нас взять власть в свои руки и обеспечить им спокойную жизнь.
Гои должны работать под нашим руководством и приносить нам пользу. Тот, кто не приносит нам пользу, должен быть изгнан. *Вне наших интересов нет общественной пользы! Тот, кто не с нами – тот против нас!* Око за око! Зуб за зуб! Так учил Моисей, так жили наши предки. Так будем жить мы. Месть – священное чувство, она воспитывает характер, утверждает человека. Исторгните из себя чувство покорности и смирения по отношению к нашим обидчикам. *Лозунги христианского милосердия, смирения, унижения и самоотречения оставьте глупым гоям – они достойны именно этого.*
*Среди гоев – проповедуйте, насаждайте христианские “добродетели”*, сами же оставайтесь непримиримыми в душе и твердыми. Будьте непримиримыми к врагам нашим! Если вы им простите малую обиду сегодня, завтра они нанесут вам большую. Не привыкайте к обидам сами и отбивайте у других охоту чинить ее вам.
*Пусть гои уговаривают друг друга осторожности, умеренности и гибкости по отношению к нам.* Пусть они осторожно сдерживают наш натиск. Мы должны действовать решительно и быстро, ставя их всегда перед свершившимся фактом. Пусть они после этого ведут долгие, бесплодные дискуссии, против наших методов у них нет оружия. Пусть они волевым решением сделают одно дело, пока додумаются, договорятся и сделают это, мы свершим десять более важных дел. Пусть их сопротивление будет нам необходимым стимулом, но не тормозом. Их противодействие нам необходимо для поддержания боевого духа и готовности, но не более.
Никогда не ослабляйте натиск. Чем жестче сопротивление гоев, тем значительнее наши издержки, тем выше должен быть наш доход и наши накопления. *Наша сегодняшняя прибыль должна окупать возможные утраты в будущих погромах, которые время от времени происходят в каждой стране.* Пусть гои сегодня платят за то, что где-то возьмут часть своего обратно.
Мы всегда готовы уйти от гнева и ненависти гоев, уйти туда, где нас примут в расчете оживить экономику нашими капиталами.
Периодическая смена стран в поисках более благоприятных условий существования является частью нашей стратегии. В этом заключается символ “ВЕЧНОГО ЖИДА” – Агасфера – неиссякаемого оптимиста и вечного странника.
Но уйти мы должны, если надо будет, не бедными и больными, а здоровыми и богатыми. Деньги – это наши ноги.
Мы смещаем свой центр тяжести туда, куда предварительно переведены наши деньги, наш капитал.
Окрепнув материально в странах рассеяния, собрав с них свою дань, время от времени мы собираемся на земле своих предков для того, чтобы укрепить наш дух, наши силы, наши символы, нашу веру в единство.
Мы собираемся для того, чтобы снова разойтись. И так во все века.
(ИЗДАНО В ТЕЛЬ-АВИВЕ В 1958 ГОДУ).
ОТ РЕДАКЦИИ.
Этот катахезис (наставление, поучение) многие годы ходит по рукам, будучи нигде не опубликованным у нас в официальной печати.
Редакция предлагает читателям высказать свою точку зрения.
Газета “Русские Ведомости” э 1.
МОСКОВСКИ ЦИОНИСТКИ КОНГРЕС -СССР – 1988г ЧАСТ 1
Програма за унищожаване на БЪЛГАРИЯ приета на московския жидо-ционистки конгрес 1988 г.
DESTRUCTION OF BULGARIA- CION’s CONGRESS ,MOSKOW-1988
I. Удържане на властта
1. Заграбване на средствата за масова информация
2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност.
3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите.
4. Да не се допускат до властта трудещите се.
5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.
6. Масон, които в оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират.
7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в обществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.
II. Идеология
1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма.
2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма.
3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.
4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения – може да се говори всичко.
5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото.
6. Да не се допуска разпространение на листовки, обращения, вьзвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.
III. Денационализация
1. Да продължи смесването на расите под вида на интернационализъм.
2. Да се използват всякакви средства за пълно национално обезличаване на българите.
3. Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се унищожава всичко национално.
4. Да се осигури повсеместно организация и управление на българофобията (да се унищожава всичко българско с всички възможни средства).
5. Да не се допуска разпространение на българската предхристиянска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка.
6. Да се приобщят българите към робските религии, а в православието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие.
7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа „расова принадлежност“ и да се ликвидира графата „националност“.
8. Да не се допуска статут на коренно българското население и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и културата.
9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска национална култура.
IV. Отнемане на свободите и възможностите за инициатива на българите
1. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателните училища, дисциплинарните батальони и др.
2. Да не се допуска гоите да създават свои разузнавателни школи; стадото трябва да бъде под пълен наш контрол, да не се допускат никакви организирани съвместни действия, които биха им осигурили непобедимо положение и идейно оръжие; науките за управление да се създават само от юдеи; никакви координационни и консултативни съвети, начини за бърз обмен на информация и оповестяване; да не се допускат национални организации, фашизъм или национализъм, в каквато и да е форма; да не се позволява на гоите да събират адреси и телефони на юдеи, нито да създават методи за борба с ционизма.
3. Да се отвлича вниманието на гоите, с каквото и да е, да се използват разнообразни средства за борба. Всички наши действия трябва да бъдат гъвкави и неотразими. Противниците трябва да бъдат дискредитирани и разединени, да бъдат принудени да се съобразяват с нас и да търсят съюз с нас, да бъдат обезглавени, да се атакуват щабовете им, а нашите хора да ги дезорганизират.
4. Да се пречи на издаването на трудове, насочени срещу нас- “Какво да се прави“, „Как да действаме“, „Схеми за действия по направления“, „Славянски лидери“, „Методи за привличане на хората и борба за аудитория“.
5. Прокуратурата не трябва да отчита дейността на членовете на тайни общества – нито ционисти, нито юдеи, нито полуевреи, нищо, което е свързано с нас. Да не се търсят причините за самоубийствата.
V. Забавяне развитието на гоите
1. Необходимо е гойското стадо да се държи в нищета и безправие.
2. Нашето обкръжение трябва да осигурява забавеното развитие на гоите и управление насоките на тяхното развитие.
3. По-често да се пуска музика с наркотично действие, да се промиват мозъците, да се използват труднооткриваеми музикални тонове, които изтриват паметта в дълбочина.
4. У гоите всичко трябва да бъде робско – храната, религията, идеологията, науката, отношението им към нас, оръжията и средствата за защита, начинът на живот, средствата за информация, образованието, професиите, положението в обществото, жилището, културата.
5. Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и .затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална.
6. Да създадем и да удържим превъзходство над гойското стадо, да бием постоянно по слабите точки и ключовите центрове на гоите, по-бьрзо да преминем към решаващия стадий в овладяването на света и пълното подчиняване на гоите на нашето международно правителство.
VI. Да унищожаваме противника чрез асимилация,
като хуманна форма на геноцид
1. Юдаизмьт, ционизмът, всемирната еврейска нация и Международното правителство органически не могат да приемат създаването и съществуването на български семейства. Затова е необходимо да се погрижим в най-кратки срокове да асимилираме максимален брой български момичета сред другите народи.
2. Разбира се, не бива да се използват сексуалните контакти по предназначение и за създаване на семейства, а само за развращаване на младежта, за насаждане на полови извращения, за увеличаване броя на конфликтите и разводите, а в крайна сметка за намаляване числеността на българите.
3. В никакъв случай да не се допускат насърчения или помощи за създаване на деца от български съпружески двойки с висока степен на национална чистота.
4. За засилване на асимилацията не бива да се отказваме и от старата идея за кастрация на гоите.
VII. Създаване и поддържане на условия на нищета и безправие
1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.
2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глупост, а те на свой ред – масова престъпност.
3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимостта, свободата и националните богатства.
VIII. Масова дебилизация на гоите
1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж.
2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди.
3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния план, разработен от Световното правителство.
4. Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки.
МОСКОВСКИ ЦИОНИСТКИ КОНГРЕС -СССР – 1988г – 2 ЧАСТ
http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?showtopic=401
Програма за унищожаване на БЪЛГАРИЯ приета на московския жидо-ционистки конгрес 1988 г.
DESTRUCTION OF BULGARIA- CION’s CONGRESS ,MOSKOW-1988
XI. Съкращаване числеността на гоите до разумни граници чрез скрити форми на геноцид в нашата тайна едностранна война
1. Да продължи изтребването на гоите по метода на „своеобразното демографско съкращаване“.
2. Да се продължи демографското съкращаване на българите до 3 пъти за едно поколение чрез юдомасонския похват „помощи за самотни майки“.
3. В обществото зле се възприема идеята за „остаряване на нацията“, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива.
4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.
XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид
1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства.
2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у българите и да не се допуска такава при юдеите.
3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж.
4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак.
5. По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.
6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване.
7. Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановяване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени количества.
XIII. Унищожаване на противника със средствата на медицината
1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред малолетните момичета, водещи до стерилност, „случайни“ помятания, преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след раждането.
2. Необходимо е да се саботират грижите за бременните, новородените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита на майчинството.
3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаляване средната продължителност на живота на гоите.
4. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поставят зарази или отровни вещества.
5. При всяка операция да се присаждат на пациента ракови клетки от онкологично болни.
6. Да се употребяват лекарства с променен химичен състав и лекарства, лишени от лечебни свойства, чрез предварително облъчване, замразяване и т. н. от лекарите.
7. Класическо бавно отравяне с малки дози отрова.
8. При рентгенови снимки и прегледи да се увеличава силата и продължителността на облъчването.
XIV. Действия чрез контролираните средства за масова информация
1. Да се поддържа стабилна тенденция към българофобия и национален нихилизъм.
2. Да се обявяват всички патриотични и национални движения на гоите за фашистки, националистически, шовинистки, терористични и консервативни, да бъдат оклеветени, очернени и да им се лепват етикети.
XV. Повсеместна и постоянна гавра с врага
1. Над българите може да издевателства, който си иска и Както пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени.
2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои
(„колаборационисти“). •
3. Необходимо е с българския народ да се разправим по-бързо, защото после ще бъде късно.
Хилядолетният ни враг е още жив.