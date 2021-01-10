Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Немного не по теме. Пришла в голову мысль, что как мы не можем чётко знать своего будущего, и, чем дальше оно простирается, тем менее определёнными становятся наши представления о нём, так мы не можем знать и своего прошлого. Чем дальше вглубь прошедших лет, тем больше всевозможных свидетельств и письменных источников. Эта информация может быть совершенно различной, даже взаимоисключающей. Свидетели событий и авторы книг и статей в большинстве своём кем-то оплачиваются, выступают в чьих-то интересах. Эти интересы наслаиваются и трудно в этом шуме разобрать черты некогда происходивших событий. Считаю, что следует признать принципиальную непознаваемость прошлого, в силу невозможности отличить правду от полуправды и лжи. Одному выгодна такая правда, другому этакая, а потом приходит третий и говорит, что всё было совсем не так… Следует допустить разные трактовки исторических событий. Если эта трактовка нам выгодна, будем поддерживать её. Да, в принципе, так и есть. Мнений много, а историческая правда за ними часто теряется. Нет ли в этом закономерности? Возможно ли её познать, или это недостижимая мечта?
И будущее и прошлое легко прогнозируется.
Смотря что Вы хотите ЗНАТЬ.
Если всякие глупости типа имени презика или как назовут очередной строй так это ГЛУПОСТИ.
Они не погнозируются.
Но можно вычислить когда исчезнут водители как когда-то ямщики.
Так-же не важны в прошлом имена царей.
Но можно вычислить ТЕХНОЛОГИИ которыми пользовались.
Прошлое и будущее ПОНЯТНЫ