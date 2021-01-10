Джованни Баттиста Пиранези, гениальный человек своего времени. Как считает официальная история он был археологом, художником - графиком, мастером архитектурных пейзажей и еще много кем. Но по мнению некоторых исследователей на самом деле он был в первую очередь археологом и работал на территории Европы которая была погружена в воду, либо потерпела другие катаклизмы, но по истечению какого то времени вода ушла или просто появилась возможность туда попасть и люди приехали туда с целью исследования и заселения. В пользу этой версии говорит тот факт, что Джованни Баттиста изготовил более 1300 "произведений" на медных пластинах, а это значит, что он должен был делать по одной пластине примерно каждые 8 дней на протяжении всей своей жизни. При этом нужно было успевать проводить археологические работы и еще делать много чего, так что для меня всё это звучит мягко говоря не правдоподобно. Но если допустить то, что Пиранези проводил обычные археологические работы, фотографировал объекты и описывал их, то пропадают все противоречия и странности!

Сложно поверить в возможности таланта Джованни Баттиста выцарапывать в ручную на медной пластине одну и ту же местность сохраняя пропорции и положения объектов с разных ракурсов! Логичнее, а потому разумнее допустить, что это все именно фотографии!

Посмотрите на данную "картину" -

Из открытых источников.

Сделана эта фотография (буду называть вещи своими именами) вот с этого балкончика, куда указывает стрелка -

Из открытых источников.

Обратите внимание, арка и одинокий столб на своих местах, только под другим ракурсом. Если присмотреться, то на первом фото видны сваленные в кучу деревянные колеса, которые лежат слева от столба на втором фото и часть пристройки так же видно. Забегая вперед скажу, что все размеры относительно человека и построек на всех фото одинаковые (что не удивительно, это же фото).

Далее рассмотрим вот эти три замечательных столба, их Пиранези очень любил "изображать" -

Из открытых источников.

Ниже будут фото на которых стрелками указаны одни и те же объекты с разных ракурсов, всех их можно разглядеть на первом фото и сравнивая между собой, столбы видно на многих -

Из открытых источников.Из открытых источников.Из открытых источников.

Из открытых источников.Из открытых источников.Из открытых источников.

Давайте подумаем... так много работ... каждая работа шедевр... Если работать руками, то где-нибудь обязательно должны быть какие-нибудь мелкие не точности, ну хотя бы раз за всю жизнь, рука хоть чуть-чуть, но дернулась бы! А если он переделывал добиваясь идеального изображения, то это в разы увеличивает темпы работ! Допустить, что у него были помощники, так же не логично, потому что если это так, то это должна была быть группа гениев и каждый из них выпускал шедевр каждый раз!

Когда становится очевидным, что это фото, начинаешь вглядываться в них и понимаешь, с нашей историей явно не все так ясно как нас учат в школе. Поразмыслив, логическая цепочка выдает такую картину прошлого -

Когда-то на земле (при чем не так уж и давно) жили люди разного роста, судя по фото это были люди в основном трех "видов", первые привычные нам 1,5 - 2 метра, вторые от 3 до 5 метров и последние, самые важные так как именно их мы назвали богами от 10 до 30 метров! Я понимаю что это звучит не так как мы привыкли верить, но в реальности единственный шанс понять, что же все таки происходило на нашей планете несколько столетий назад, это побывать там лично! А этого мы сделать не можем! Так что если уж размышлять по-честному, без чьей-то фантазии, логики и додумывания, то до того как мир стал таким каким мы привыкли его видеть, на земле могло происходить все что угодно! Особо ярым скептикам прошу не забывать про квантовую механику и исходящее из неё устройство нашего мира!

Посмотрите на фото ниже, телеги и колеса больше человеческого роста, высокие дверные проемы -

Из открытых источников.

А эти арки, зачем и как люди привычного нам роста делали бы их такими огромными?

Из открытых источников.Из открытых источников.

Очевидно, что по этим шикарным залам некогда гуляли совсем не такие карлики как на фото -

Из открытых источников. Кстати многие фото подписаны именно как археологические объекты, а не как картины!

Нас вообще почему-то не смущают такие гигантские размеры зданий, зачем? Как? Почему нам проще свалить всё либо на страсть к гигантизму, либо на фантазию автора!

Из открытых источников.Из открытых источников.

Характерная особенность всех фото в том, что на них мир явно после какого то потрясения! То ли после потопа, то ли после какой-то войны! Очевидно, что люди на фото как будто лишились тех на ком держался этот мир и теперь оставшись одни, учатся жить самостоятельно! По мне так, если хорошенько покопаться, то у такой версии куда меньше загадок и противоречий чем у официально принятой!

Кстати многие объекты с фото можно посетить и в наше время, вот так они выглядят сейчас -

Из открытых источников.Из открытых источников.Из открытых источников.Из открытых источников.Из открытых источников.Из открытых источников.Из открытых источников.

В общем делайте выводы...

Автор: Философ