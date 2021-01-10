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Фотографии 18 века! Рим великанов после потопа!

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Джованни Баттиста Пиранези, гениальный человек своего времени. Как считает официальная история он был археологом, художником - графиком, мастером архитектурных пейзажей и еще много кем. Но по мнению некоторых исследователей на самом деле он был в первую очередь археологом и работал на территории Европы которая была погружена в воду, либо потерпела другие катаклизмы, но по истечению какого то времени вода ушла или просто появилась возможность туда попасть и люди приехали туда с целью исследования и заселения. В пользу этой версии говорит тот факт, что Джованни Баттиста изготовил более 1300 "произведений" на медных пластинах, а это значит, что он должен был делать по одной пластине примерно каждые 8 дней на протяжении всей своей жизни. При этом нужно было успевать проводить археологические работы и еще делать много чего, так что для меня всё это звучит мягко говоря не правдоподобно. Но если допустить то, что Пиранези проводил обычные археологические работы, фотографировал объекты и описывал их, то пропадают все противоречия и странности!

Сложно поверить в возможности таланта Джованни Баттиста выцарапывать в ручную на медной пластине одну и ту же местность сохраняя пропорции и положения объектов с разных ракурсов! Логичнее, а потому разумнее допустить, что это все именно фотографии!

Посмотрите на данную "картину" -

 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.

Сделана эта фотография (буду называть вещи своими именами) вот с этого балкончика, куда указывает стрелка -

 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.

Обратите внимание, арка и одинокий столб на своих местах, только под другим ракурсом. Если присмотреться, то на первом фото видны сваленные в кучу деревянные колеса, которые лежат слева от столба на втором фото и часть пристройки так же видно. Забегая вперед скажу, что все размеры относительно человека и построек на всех фото одинаковые (что не удивительно, это же фото).

Далее рассмотрим вот эти три замечательных столба, их Пиранези очень любил "изображать" -

 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.

Ниже будут фото на которых стрелками указаны одни и те же объекты с разных ракурсов, всех их можно разглядеть на первом фото и сравнивая между собой, столбы видно на многих -

 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.

 

 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.

Давайте подумаем... так много работ... каждая работа шедевр... Если работать руками, то где-нибудь обязательно должны быть какие-нибудь мелкие не точности, ну хотя бы раз за всю жизнь, рука хоть чуть-чуть, но дернулась бы! А если он переделывал добиваясь идеального изображения, то это в разы увеличивает темпы работ! Допустить, что у него были помощники, так же не логично, потому что если это так, то это должна была быть группа гениев и каждый из них выпускал шедевр каждый раз!

Когда становится очевидным, что это фото, начинаешь вглядываться в них и понимаешь, с нашей историей явно не все так ясно как нас учат в школе. Поразмыслив, логическая цепочка выдает такую картину прошлого -

Когда-то на земле (при чем не так уж и давно) жили люди разного роста, судя по фото это были люди в основном трех "видов", первые привычные нам 1,5 - 2 метра, вторые от 3 до 5 метров и последние, самые важные так как именно их мы назвали богами от 10 до 30 метров! Я понимаю что это звучит не так как мы привыкли верить, но в реальности единственный шанс понять, что же все таки происходило на нашей планете несколько столетий назад, это побывать там лично! А этого мы сделать не можем! Так что если уж размышлять по-честному, без чьей-то фантазии, логики и додумывания, то до того как мир стал таким каким мы привыкли его видеть, на земле могло происходить все что угодно! Особо ярым скептикам прошу не забывать про квантовую механику и исходящее из неё устройство нашего мира!

Посмотрите на фото ниже, телеги и колеса больше человеческого роста, высокие дверные проемы -

 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.

А эти арки, зачем и как люди привычного нам роста делали бы их такими огромными?

 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.

Очевидно, что по этим шикарным залам некогда гуляли совсем не такие карлики как на фото -

 
Из открытых источников. Кстати многие фото подписаны именно как археологические объекты, а не как картины!
 
Из открытых источников. Кстати многие фото подписаны именно как археологические объекты, а не как картины!

Нас вообще почему-то не смущают такие гигантские размеры зданий, зачем? Как? Почему нам проще свалить всё либо на страсть к гигантизму, либо на фантазию автора!

 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.

Характерная особенность всех фото в том, что на них мир явно после какого то потрясения! То ли после потопа, то ли после какой-то войны! Очевидно, что люди на фото как будто лишились тех на ком держался этот мир и теперь оставшись одни, учатся жить самостоятельно! По мне так, если хорошенько покопаться, то у такой версии куда меньше загадок и противоречий чем у официально принятой!

Кстати многие объекты с фото можно посетить и в наше время, вот так они выглядят сейчас -

 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.
 
Из открытых источников.

В общем делайте выводы...

Автор: Философ

 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d908d1343fdc000ac35c343/fotografii-18-veka-rim-velikanov-posle-potopa-5f78597471c44f0829d77892
Метки: знания, история, наука
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 13635 11355
    Айва час назад

      Что уж, гравюр от фото не отличить? Обязательно фантазировать.

    • 17528 13200
      Sergeev час назад

        Насчёт гигантизма вообще шедевр. При Сталине потолки квартир были около трёх метров, а сейчас стандарт 2,5. Это как мы измельчали с тех времён. А времени прошло всего то ничего.

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