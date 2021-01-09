Второй вертолетоносец Type 075 после ходовых испытаний
Второй китайский вертолетоносец типа 075 вернулся с ходовых испытаний на верфь Худонг.
В 2021-м должен войти в боевой состав флота.
На текущий момент Китай построил два подобных УДК/вертолетоносца и сейчас активно строит третий, что расширит возможности Китая по обеспечению десантных операций и действий за рубежом.
3-й вертолетоносец в достройке в Шанхае. Уровень готовности на декабрь 2020.
А это уже 1-й вертолетоносец, в районе Хайнаня.
Там же вместе с ним светился свежий эсминец типа 055. По плану до 2030-го года Китай планирует построить 12 таких кораблей, по 4 на каждый авианосец.
Корабль является прямым конкурентом российских "Атлантов" и американских "Тикондерог".
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