События в США
Захваты зданий парламентов (проникновения в такие здания) лицами, оспаривавшими официальные итоги президентских или парламентских выборов:
Югославия, 5 октября 2000 г. – Бульдозерная революция;
Грузия, 22 ноября 2003 г. – Революция Роз;
Киргизия, 24 марта 2005 г. – Тюльпановая революция;
Молдова, 7 апреля 2009 г. – Сиреневая революция;
Киргизия, 6 апреля 2010 г. – Дынная революция;
Молдова, 20 января 2016 г. – Хризантемовая революция.
США, 7 января 2021 г. – Это другое.
Поскольку это другое, то прежде всего надо смотреть кому это выгодно. Cui prodest? События полностью заткнули рот тем, кто был за Трампа, то есть было выгодно демократам.
Т.е. в результате этих событий
а) Байден утвержден в звании победителя,
б) созданы основания для преследования самого Трампа и его наиболее верных союзников
в) любые попытки в дальнейшем расследовать "фальсификации на выборах-2020" впредь «замараны» в глазах большинства американцев.
Самого неудачливого после Гувера президента переиграли вчистую. Что я и предсказывал 4 года назад
Югославия, 5 октября 2000 г. – Бульдозерная революция;
Грузия, 22 ноября 2003 г. – Революция Роз;
Киргизия, 24 марта 2005 г. – Тюльпановая революция;
Молдова, 7 апреля 2009 г. – Сиреневая революция;
Киргизия, 6 апреля 2010 г. – Дынная революция;
Молдова, 20 января 2016 г. – Хризантемовая революция.
США, 7 января 2021 г. – Это другое.
Поскольку это другое, то прежде всего надо смотреть кому это выгодно. Cui prodest? События полностью заткнули рот тем, кто был за Трампа, то есть было выгодно демократам.
Т.е. в результате этих событий
а) Байден утвержден в звании победителя,
б) созданы основания для преследования самого Трампа и его наиболее верных союзников
в) любые попытки в дальнейшем расследовать "фальсификации на выборах-2020" впредь «замараны» в глазах большинства американцев.
Самого неудачливого после Гувера президента переиграли вчистую. Что я и предсказывал 4 года назад
Поделиться:
Записи на схожие темы
Да, Трампушка оказался простачком по сравнению с демонократами. Они воспользовались его эмоциональностью, заслали своих отморозков в ряды его сторонников, тем самым подставив Трампа, теперь наверняка еще и судить его будут. Они не Донни, который обещал, но так и не посадил бесноватую Хиллари. Теперь демонократы чувствуют себя победителями, и от них скорее всего поблажек не будет.