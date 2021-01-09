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События в США

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Захваты зданий парламентов (проникновения в такие здания) лицами, оспаривавшими официальные итоги президентских или парламентских выборов:

Югославия, 5 октября 2000 г. – Бульдозерная революция;
Грузия, 22 ноября 2003 г. – Революция Роз;
Киргизия, 24 марта 2005 г. – Тюльпановая революция;
Молдова, 7 апреля 2009 г. – Сиреневая революция;
Киргизия, 6 апреля 2010 г. – Дынная революция;
Молдова, 20 января 2016 г. – Хризантемовая революция.
США, 7 января 2021 г. – Это другое.


Поскольку это другое, то прежде всего надо смотреть кому это выгодно. Cui prodest? События полностью заткнули рот тем, кто был за Трампа, то есть было выгодно демократам.
Т.е. в результате этих событий
а) Байден утвержден в звании победителя,
б) созданы основания для преследования самого Трампа и его наиболее верных союзников
в) любые попытки в дальнейшем расследовать "фальсификации на выборах-2020" впредь «замараны» в глазах большинства американцев.

Самого неудачливого после Гувера президента переиграли вчистую. Что я и предсказывал 4 года назад



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11135145.html
Метки: США, Трамп
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6277 5237
    Антон час назад

      Да, Трампушка оказался простачком по сравнению с демонократами. Они воспользовались его эмоциональностью, заслали своих отморозков в ряды его сторонников, тем самым подставив Трампа, теперь наверняка еще и судить его будут. Они не Донни, который обещал, но так и не посадил бесноватую Хиллари. Теперь демонократы чувствуют себя победителями, и от них скорее всего поблажек не будет.

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