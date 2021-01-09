Последний луч здравого смысла

Управление Соединёнными Государствами Америки нагло и надолго захватили представители глобального бизнеса. Часть народа, лишённая не только голоса, но и будущего, недовольна.

Шестого января сторонники республиканцев прорвались в здание Конгресса. Но после вынужденного перерыва обе палаты утвердили официальные результаты выборов президента. Сведения о разных формах подтасовки — включая голосование по почте от имени давно умерших — вновь не приняты во внимание.

Открытым текстом уверяю: само поведение активистов демократической партии при подсчёте голосов однозначно уличает их в организации подделок. Иначе зачем отгонять республиканских активистов от столов, а то и вовсе выдворять на улицу и занавешивать окна? Но как быстро те, кто учил нас демократии, назвали недовольных подтасовками не “возмущённым народом”, а сбродом! Как рады, что в протестующих стреляли.

Есть погибшие и раненые. А где привычные угрозы Гаагским трибуналом, санкции против душителей свободы? Нет, “это же совсем другое”. Двоемыслие в полный рост. Визжащие о свободе слова блокируют даже личные страницы в соцсетях, противоречащие их точке зрения.

Те, кто “ради демократии” втаптывают страны в каменный век, беззастенчиво вбросили сотни тысяч бюллетеней. Вводившие санкции против тех, кто разгонял погромы, открытым текстом радуются крови на полу Капитолия. Народ развели, как в Москве в девяносто третьем: показательно слабая охрана — и столь же показательный расстрел прорвавшихся. И весь государственный переворот — ради продления хоть на четыре года агонии либеральной экономики.

Общая биржевая оценка производных бумаг в сотни раз превосходит биржевую же оценку настоящих товаров и услуг. Торговцы воздухом надеются, опираясь на эту липовую по сути мощь, вцепиться во всё полезное во всём мире. Даже десяток миллиардов долларов Трампа — ничто на фоне десятков триллионов долларов, чьи распорядители сменились всего за последний год нынешней Великой депрессии. За нею всегда следует ВЕЛИКАЯ ВОЙНА!

Противостоять очередной попытке подмять весь мир под одну железную пяту придётся, как всегда, нам. Не в первый раз. И не в последний.