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Москва. Часть 138

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Реконструкция Театральной площади. 1905

Реконструкция Театральной площади. 1905

Реконструкция Театральной площади. 1905
Реконструкция Театральной площади. 1905

Большой Златоустинский переулок.Вид сбоку на церковь Захарии и Елизаветы над западными воротами Златоустовского монастыря
Большой Златоустинский переулок.Вид сбоку на церковь Захарии и Елизаветы над западными воротами Златоустовского монастыря

Большой Златоустовский переулок. Вид на надвратную церковь Захарии и Елизаветы и купола Собора Иоанна Златоуста Златоустовского монастыря
Большой Златоустовский переулок. Вид на надвратную церковь Захарии и Елизаветы и купола Собора Иоанна Златоуста Златоустовского монастыря

Вид внутри Златоустовского монастыря на собор Иоанна Златоуста
Вид внутри Златоустовского монастыря на собор Иоанна Златоуста

Златоустовский монастырь в Москве. Вид собора Иоанна Златоуста с южной стороны
Златоустовский монастырь в Москве. Вид собора Иоанна Златоуста с южной стороны

Златоустовский монастырь в Москве. Вид на церковь Благовещения Богоматери
Златоустовский монастырь в Москве. Вид на церковь Благовещения Богоматери

Большой Златоустовский переулок. Вид на Армянский переулок с церковью Св.Николая в Столпах от дома Т-ва Невской ниточной мануф
Большой Златоустовский переулок. Вид на Армянский переулок с церковью Св.Николая в Столпах от дома Т-ва Невской ниточной мануфактуры

Водовозы на Малой Царицинской улице
Водовозы на Малой Царицинской улице

Красная площадь
Красная площадь

Крестный ход на Красной площади
Крестный ход на Красной площади

Вид Красной площади в Вербное воскресенье. 1910-е.
Вид Красной площади в Вербное воскресенье. 1910-е

Вид Красной площади в Вербное воскресенье. 1910-е
Вид Красной площади в Вербное воскресенье. 1910-е

Члены комитета Вербного базара в пользу городского попечительства о бедных. 1909
Члены комитета Вербного базара в пользу городского попечительства о бедных. 1909

Соборная площадь
Соборная площадь

Воробьевы горы. Вид с Воробьевых гор на Новодевичий монастырь. 1870-е
Воробьевы горы. Вид с Воробьевых гор на Новодевичий монастырь. 1870-е

Сандуновские бани
Сандуновские бани

Панорама Зацепской площади
Панорама Зацепской площади

Церковно-приходская школа на Зацепе и её воспитанники
Церковно-приходская школа на Зацепе и её воспитанники

Ученики церковно-приходской школы на Зацепе
Ученики церковно-приходской школы на Зацепе

Источник: https://humus.livejournal.com/7544579.html
Метки: история, Москва, московская губерния, Россия, фото
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