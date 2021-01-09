Москва. Часть 138
Реконструкция Театральной площади. 1905
Реконструкция Театральной площади. 1905
Большой Златоустинский переулок.Вид сбоку на церковь Захарии и Елизаветы над западными воротами Златоустовского монастыря
Большой Златоустовский переулок. Вид на надвратную церковь Захарии и Елизаветы и купола Собора Иоанна Златоуста Златоустовского монастыря
Вид внутри Златоустовского монастыря на собор Иоанна Златоуста
Златоустовский монастырь в Москве. Вид собора Иоанна Златоуста с южной стороны
Златоустовский монастырь в Москве. Вид на церковь Благовещения Богоматери
Большой Златоустовский переулок. Вид на Армянский переулок с церковью Св.Николая в Столпах от дома Т-ва Невской ниточной мануфактуры
Водовозы на Малой Царицинской улице
Красная площадь
Крестный ход на Красной площади
Вид Красной площади в Вербное воскресенье. 1910-е
Вид Красной площади в Вербное воскресенье. 1910-е
Члены комитета Вербного базара в пользу городского попечительства о бедных. 1909
Соборная площадь
Воробьевы горы. Вид с Воробьевых гор на Новодевичий монастырь. 1870-е
Сандуновские бани
Панорама Зацепской площади
Церковно-приходская школа на Зацепе и её воспитанники