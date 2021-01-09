Карл Карлович Булла. Работы после Октября. Часть 1
1917. Комендантское управление Смольного
1918. Члены 1-го Шлиссельбургского исполкома – Некрасов, Попчин, Яковченко, Иванов, Н.Чекалов, Леонтьев, Азовский
1918. Бойцы Красной Армии в строю
1918. Группа бойцов Красной Армии в строю
1918. Принятие присяги частями гарнизона. Петроград
1918. Церемония принятия присяги моряками Балтфлота. Петроград
1918. 8-й Инженерный отряд перед отправкой на фронт
1918. В зале заседаний I Конгресса Коминтерна. Петроград
1918 (?). День Красного флота в Петрограде
1918. Воспитанники, воспитатели и гости Детской колонии. Царское село
1918. Выступление агитколлектива в одном из пригородных парков. Петроградская губерния
1918. Колонна бойцов I Конного полка Красной Армии. Петроград
1918. Командиры Красной Армии в одном из лазаретов
1918. Открытие временного памятника Володарскому на бульваре Профсоюзов
1918. Похороны жертв гражданской войны
1918. Похороны Урицкого М.С., председателя Петроградского ЧК.
1918. Группа особоуполномоченных по организации октябрьских торжеств. Петроград
1918. Группа войск Красной Армии на площади Урицкого во время парада
1918. Парад войск Красной Армии на пл.Урицкого. Петроград
1918. Части Красной Армии на площади Урицкого
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