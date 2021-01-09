Авторы "Окна в будущее" пытались представить, как будут жить их потомки, какие технические возможности им будут доступны.

Журнал "Техника-молодежи" начал выходить в Советском Союзе в 1933 году. Издание ставило своими целями просветительскую работу, пропаганду науки, изобретательства, вовлечение молодежи в научную деятельность. Уже в первых номерах журнала появилась рубрика "Окно в будущее", ставшая одной из самых популярных в ТМ.

Советский журнал "Техника-молодежи" всегда уделял большое внимание футурологическим прогнозам, но в отличие от прогнозистов из литературных журналов, журналисты ТМ опирались, прежде всего, на науку.

Каким будет будущее? – этот вопрос занимал и будет занимать человека всегда. Мы фантазируем, пытается представить, как будет развиваться наука, техника, общество, как изменятся сами люди.

Новый 2021 год только наступил . Сама эта дата даже тем людям, что провели детство в 90-е годы казалась фантастической, чего уж говорить про людей из 30-80 годов 20 века.

Гагарин уже побывал в космосе, и новой целью советской и мировой космонавтики стала Луна. Лунная гонка в самом разгаре. Такой журналисты ТМ представили себе лунную базу. Обращает на себя внимание прилуняющийся корабль – именно прилуняющийся, потому что пусковая площадка отсутствует.

Сегодня можно сказать, что это предсказание сбылось – вспомним возвращение на Землю многоразовой ракеты Илона Маска.

Подземный город – утопия, порожденный страхом перед ядерной войной. Честно говоря, радует, что этот мрачный футуристический прогноз пока не сбылся.

Интереснейший проект. Поселок ученых, расположенный прямо над Марианской впадиной. На дно самого глубокого океанического желоба Земли ходит лифт. Мощные фонари освещают загадочный подводный мир, который и изучают ученые.

Монофон – телефон для генсеков, а также для работников спасательных служб. Началась война или случилось ЧС – просто берешь трубку Монофона и сообщаешь гражданам через громкоговорители об опасности. Можно обратиться к ним с пламенной речью прямо из Кремля.

Эта картинка из старого выпуска "Техники-молодежи" за 38 год. Представленная идея кажется безумной: самолеты сбрасывают на поле мини-бомбы, которые, взрываясь, вспахивают и удобряют почву.

Проект арктической станции. Пока условия дрейфа благоприятны, экипаж разбивает палаточный лагерь на льдине и живет во вполне привычных условиях. Если лед начинает таять, люди переходят в плавучий шар, в котором есть все необходимое для длительного проживания.

Коллаж автора.

Это предсказание из первого номера ТМ за 1973 год, сбылось значительно раньше 2021 года. В нижнем правом углу картинки вы можете видеть московский монорельс, открытый в 2004 году.

К сожалению, 2020 год, похоже, стал для монорельса последним – транспорт оказался чрезвычайно убыточным.

До пандемии монорельс перевозил всего лишь до 3 тыс. человек в сутки, а постоянных пассажиров "воздушного поезда" было тридцать девять.

Коллаж автора.

Так представляли себе поход за грибами в тайгу авторы журнала "Техника-молодежи" в 1969 году. Конечно, в таком устройстве не страшны ни медведи, ни даже комары.

В наше время идет активная разработка экзоскелетов – электронно-механических приспособлений, значительно увеличивающих силу человека. Прежде всего, планируется, что такие устройства будут применять грузчики.

Коллаж автора.

И все-таки сапоги-скороходы! Интереснейшая картинка. Мало того, что выполнена на высоком уровне, так еще и четко показано, каким в середине 70-х годов виделся мир относительно недалекого будущего. Высокие здания, много неоновой рекламы. Ну и человек в сапогах-скороходах, несущийся по улице мегаполиса.

В наше время эту технологию можно считать освоенной. На фото справа – сапоги-скороходы Bionic Boots, созданные американским инженером Кэхи Сеймуром. Сапоги позволяют развить скорость до 40 км/ч. Вот только в массы скороходы не пошли – уж больно они опасны.

Вот так представляли наше время в СССР. Следует признать, что ни Интернет, ни полную зависимость от смартфонов предсказать советские футурологи оказались не в силах. Просто у них головы мыслили иначе, и они и представить себе не могли, что львиная доля усилий науки будет направлена не на улучшение качества жизни людей и расширение горизонтов познания, а на развлечения.

Предсказать цифровое рабство, все эти инстаграмы и тиктоки журналисты "Техники-молодежи" не смогли. А может быть, они просто надеялись, что мы будем лучше чем те, кем мы стали.