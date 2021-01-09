Главная » Невероятное в мире, Политика

Армянская община в России ждет отставки Пашиняна

58 0


Открытое обращение главы союза армян России к Пашиняну

Г-н Пашинян, армянская община ждёт вашей отставки, а не приезда в Москву
Вы опубликовали в социальной сети ФБ «приоритетные» пункты вредоносного для армянской государственности и нашего народа заявления, которые, судя по всему, лягут в основу некоего нового соглашения, подписывать которое вы собираетесь в Москве.
В апреле 2018 года, когда вы, эксплуатируя искренние чувства нашего доверчивого народа, настойчиво добивались для себя кресла премьер-министра, Союз армян России организовал круглый стол с участием представителей армянской общественности, в рамках которого мы высказали свои опасения и негативные прогнозы, связанные с вашим приходом к власти.
Спустя почти три года, вы, наделённый фактически безграничной властью и беспрецедентным доверием народа, к сожалению, так и не сделали ничего, чтобы наше отношение к вам изменилось в лучшую сторону.
Зачем и с чем вы теперь едете в Россию? Что ещё вы собираетесь подписать и о чём ещё договариваться на словах?
Почему вы так заинтересованы в скорейшем завершении сдачи всего, что ещё в ваших силах? Кому и чем вы так обязаны, что готовы вытерпеть все унижения и дерзкие выпады от Алиева? Почему вы не можете остановиться и остановить разрушающий Армению сценарий, несмотря на призывы народа Армении и Арцаха, президента страны, духовных лидеров нашего народа – католикосов Гарегина II и Арама I, диаспоры?
Почему вы, вместо того, чтобы приостановить выполнение всех остальных пунктов заявления до того, как Азербайджан выполнит пункт №8 о возвращении армянских пленных, оказавшихся в заложниках у Баку, вдруг увязываете важнейший для нашего общества вопрос с «выбором транспортных маршрутов», жизненно необходимых Азербайджану и Турции и имеющих второстепенное значение для Армении?!
Содержится ли в повестке ваших переговоров и соглашений вопрос статуса Арцаха?
Г-н Пашинян, Вы более не можете представлять армян и подписывать от имени Армении какие-либо документы. Поскольку вы уже два месяца как действуете вне правового поля РА и не имеете никакого отношения ни к государству, ни к народу, чьим именем по-прежнему пытаетесь прикрываться, окружив себя плотными кордонами вооружённой охраны, при этом забывая о том, что сегодня в охране и защите нуждаются граждане Армении, границы и жители Сюника.
Хотелось бы знать, чем заняты и как участвуют в этих процессах госструктуры и понимают ли их руководители, что и они, своими действиями или бездействием пособничая вам, несут наравне с вами ответственность за происходящее?
Почему интересы государства и граждан страны сегодня защищает не Нацсобрание, не Совет Безопасности, МИД или минобороны, а только Омбутсмен Армении?
Г-н Пашинян, Если у вас нет ответов на эти вопросы, значит, вам незачем ехать в Москву и раздражать и унижать своим появлением здесь трехмиллионную армянскую общину России. Армянская община России ждет вашей отставки, а не приезда в Москву.

(с) Ара Абрамян

https://www.facebook.com/officialaraabrahamyan/posts/1332239887137614 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6462956.html
Метки: абрамян, азербайджан, армения, Арцах, карабах, нкр, пашинян, Россия, турция
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Община
Прозапад запал на армянский Хайстан
Армяне-азербайджанцы диалог
Как русские освободили Ереван
Война до конца: чей Карабах и как он вызвал страшную резню в СССР (ВИДЕО)
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 февраля 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 ноября 2016
Иран. Жизнь или смерть

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru