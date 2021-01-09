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Агенты ГРУ снова в деле

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Среди задержанных после штурма Капитолия людей оказался русскоязычный мужчина — он попросил в суде переводчика, сообщает Washington Post.
«Я не знаю, какое незаконное проникновение вы имеете в виду», — сказал он. Других подробностей издание не привело.

Когда уже наконец будет сказана правда – беспорядки были инициированы Россией, чтобы распылить в зале Сената США канистру Новичка.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6461637.html
Метки: вашингтон, протесты, Россия, США, юмор
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