Агенты ГРУ снова в деле
Среди задержанных после штурма Капитолия людей оказался русскоязычный мужчина — он попросил в суде переводчика, сообщает Washington Post.
«Я не знаю, какое незаконное проникновение вы имеете в виду», — сказал он. Других подробностей издание не привело.
Когда уже наконец будет сказана правда – беспорядки были инициированы Россией, чтобы распылить в зале Сената США канистру Новичка.
Поделиться:
Записи на схожие темы
Про канистру новичка очень понравилось.
Уже канистра!
Так меньше нельзя – Лешу травили-травили – живой, зараза. Вот и решили дозу увеличить.
А фотка зачетная!
Фотка то да.
А ещё бы лучше ВВП Верхом на медведе!
“Когда уже наконец будет сказана правда – беспорядки были инициированы Россией” – так Н.Пелоси заявила же, что Трамп оказал услугу Путину, а там и связь будет установлена, главное дать направление…;))