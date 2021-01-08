425 лет назад родился глава запорожского и малороссийского казачества Богдан Хмельницкий. Он освободил территорию современной Восточной и Центральной Украины от поляков и добился её присоединения к России. По словам историков, своей деятельностью Хмельницкий спас предков современных украинцев от полонизации и запустил процесс, приведший к развалу Речи Посполитой. Его деятельность предопределила будущее Восточной Европы на сотни лет вперёд.

6 января 1596 года родился Богдан Хмельницкий — предводитель запорожских и малороссийских казаков середины XVII века. Он поднял восстание против польского господства и добился присоединения освобождённых от поляков земель к России.

Ответ на оскорбление

Богдан Хмельницкий родился в семье чигиринского сотника. Согласно распространённой версии, род Хмельницких имел шляхетский (дворянский) статус, однако отец Богдана Михаил утратил его из-за какого-то проступка.

Образование Хмельницкий получил в Киевской братской школе и в иезуитской коллегии во Львове, сохранив при этом православное вероисповедание. Он владел польским, латинским, турецким и французским языками.

Богдан Хмельницкий участвовал в Польско-турецкой войне 1620—1621 годов на стороне Польши. В битве под Цецорой отец Богдана погиб, а сам он попал в турецкий плен. Согласно одной из версий, около двух лет Хмельницкий был гребцом на галерах. После того как родственники выкупили Богдана у турок, он вернулся домой и присоединился к запорожским казакам, устраивавшим набеги на Османскую империю. В 1629 году отряд Хмельницкого атаковал окрестности Константинополя и захватил там богатую добычу.

Оставив Запорожскую Сечь, Хмельницкий стал чигиринским сотником. Он неоднократно выступал представителем от казаков на переговорах с властями Речи Посполитой, передавая королю и сейму жалобы на притеснения со стороны польской аристократии. Согласно мнению части историков, в 1640-е годы Хмельницкий побывал во Франции и участвовал в переговорах, по результатам которых 2,4 тыс. казаков были направлены на помощь французским войскам, осаждавшим Дюнкерк.

Во время отсутствия Хмельницкого польский шляхтич Даниэль Чаплинский напал на принадлежавший сотнику хутор Суботов, разграбил его, до смерти избил его младшего сына и увёз с собой его сожительницу Гелену, на которой позже женился. Хмельницкий попытался жаловаться на произвол со стороны поляка сначала в суд, а затем и королю, однако его везде встречали насмешками. Когда стало известно, что Хмельницкий жалуется на произошедшее с ним другим казакам, его решили арестовать, однако сотнику удалось бежать и добраться до Запорожской Сечи.

Битва под Цецорой © Wikimedia Commons

Заручившись поддержкой запорожцев, Хмельницкий отбыл на переговоры о совместных действиях против поляков в Крымское ханство. Хан принял казацкого вождя благожелательно, но официально объявлять войну Речи Посполитой не захотел, ограничившись передачей в помощь Хмельницкому отряда перекопского мурзы Туган-бея.

Вернувшись на Запорожье, Хмельницкий доложил казакам о результатах переговоров и призвал их к восстанию. Его призывы, по словам историков, упали на благодатную почву. На территории бывших западных княжеств Древнерусского государства, захваченных в XIII—XIV веках Литвой, а затем вошедших в состав польско-литовского государства Речь Посполитая, жестоко ущемлялись права русского православного населения.

«Крепостное право в Речи Посполитой было намного жёстче, чем в Российском государстве. Кроме этого, происходило постоянное измывательство на этнической почве. Поляки воспринимали себя хозяевами положения и на всех остальных смотрели свысока», — рассказал RT доктор исторических наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Фёдор Гайда.

Как отмечают историки, православные были лишены в Речи Посполитой каких-либо прав — их безнаказанно пытали, грабили и убивали.

«Причины восстания заключались в радикальной этноцидной политики властей Речи Посполитой по запрету православия и ущемлению прав православного населения. Очень жёсткий культурный нажим в совокупности с социально-экономическими проблемами сформировал враждебное отношение к полякам», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

Богдан Хмельницкий © Wikimedia Commons

По его словам, личная история Хмельницого, «как это часто бывает в истории, случайно стала триггером в ситуации конфликта, имевшего глубокие корни».

Освободительная война

Казаки избрали Хмельницкого старшим Войска Запорожского. Со временем его стали называть гетманом. Казацко-татарское войско двинулось навстречу силам Речи Посполитой, брошенным на подавление восстания. В мае 1648 года Хмельницкий одержал первую крупную победу, разгромив в битве под Жёлтыми Водами польский отряд под командованием нежинского старосты Стефана Потоцкого. По словам историков, этим гетман продемонстрировал силу и подтолкнул православное население к массовой поддержке восстания.

Во второй половине мая 1648 года Хмельницкий при помощи направленного к врагам разведчика заманил в засаду и разгромил польские войска, находившиеся в районе Корсуня. Организованные силы Речи Посполитой на южных границах государства перестали существовать.

«Восстание началось чрезвычайно успешно. Уже в 1648 году в Москву были отправлены первые послания казаков, предлагающие присоединить современную Левобережную Украину к России. Однако в Москве, как известно, ответили на это предложение не сразу», — заявил в разговоре с RT советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

Как отмечают историки, Россия ещё восстанавливалась после событий Смутного времени, поэтому официальная Москва относилась к идее новой войны с Польшей настороженно.

Польские власти в это время готовились к продолжению войны и одновременно оттягивали время, ведя мирные переговоры с казаками. Руководство Речи Посполитой выдвинуло заведомо невыполнимые условия: выдачу казацких предводителей и сдачу трофейного оружия. Хмельницкий в ответ совершил рейд по территории современной Западной Украины, но на Варшаву, вопреки воле казаков, не пошёл, рассчитывая добиться уступок от польских властей. В январе 1649 года он триумфально вступил в Киев.

В дальнейшем Хмельницкий разгромил польские силы в Зборовском сражении, но при этом сам остановил битву. По свидетельствам современников, предводитель казаков не хотел, чтобы участвовавший в сражении польский король попал в плен к крымским татарам, продолжавшим действовать в союзе с казаками. Однако поляки сразу же вступили в сепаратные переговоры с Крымским ханством, поэтому Зборовский договор был заключён на невыгодных для казаков условиях, предполагавших, в частности, создание 40-тысячного казацкого реестрового войска (хотя численность отрядов восставших была, по некоторым данным, более 100 тыс. человек) и введение ограниченной автономии для земель, населённых православными.

Такой исход, по словам историков, не устроил ни одну из сторон. Польские аристократы, возвращаясь в свои поместья, стали снова притеснять православное население, провоцируя новые восстания.

Письмо Богдана Хмельницкого, отправленное из Черкасс царю Алексею Михайловичу, с сообщением о победах над польским войском и желании запорожского казачества перейти под власть русского царя © Wikimedia Commons

В 1651 году война возобновилась. Летом состоялась Берестецкая битва. Крымское войско предало казаков, бежав с поля боя прямо во время сражения, а самого Хмельницкого задержал крымский хан. Казацкое войско было разгромлено. В поражении многие обвиняли гетмана. Казаки и крестьяне развернули против поляков партизанскую войну. Многие из них позже бежали в Россию, опасаясь расправы со стороны властей Речи Посполитой.

Как отмечают историки, около двух лет ситуация находилась в подвешенном состоянии. Хмельницкий не мог разгромить поляков, а те, в свою очередь, не в состоянии были вернуть себе контроль над Поднепровьем. В 1653 году поляки после очередного поражения заключили сепаратный договор с татарами и позволили тем совершать набеги на территорию современной Украины.

В этих условиях Хмельницкий стал ещё более настойчиво просить русского царя присоединить земли, подконтрольные Войску Запорожскому, к России. В Москве согласились с тем, что польский король не выполняет взятые на себя мирные обязательства. В октябре 1653 года Земской собор решил удовлетворить прошение единоверцев и принять Войско Запорожское в российское подданство.

В январе 1654 года на Переяславской раде Войско Запорожское присягнуло русскому царю Алексею Михайловичу. Это вылилось в Русско-польскую войну, по итогам которой Левобережье Днепра и Киев вошли в состав России.

«Выбор был вполне естественным. Православный народ получил помощь от православного государства. Хмельницкий выразил настроения и чаяния народных масс», — отметил Олег Неменский.

Почтовая марка СССР, выпущенная в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, 1954 год © Wikimedia Commons

По словам Фёдора Гайды, назвать Хмельницкого однозначным идейным сторонником пророссийской линии нельзя. Гетман руководствовался прагматичными соображениями, понимая, что стать лидером отдельного государства не сможет ни при каких обстоятельствах.

В 1655 году на ослабленную войной с Россией Речь Посполитую напала Швеция. Москва не была заинтересована в чрезмерном усилении северного соседа, поэтому Алексей Михайлович в 1656 году заключил мир с поляками. Хмельницкий же вступил в сепаратные переговоры со Швецией и направил против Польши казацкий отряд, рассчитывая на расширение подконтрольных ему земель. Однако прибывшие из Москвы послы заставили его отозвать войска.

В 1657 году здоровье гетмана резко ухудшилось. 6 августа он умер от инсульта.

Смерть Богдана Хмельницького © Wikimedia Commons

По словам историка и писателя Дмитрия Володихина, Хмельницкий был харизматичной личностью и имел большой полководческий талант.

«Хмельницкий — личность огромного масштаба, его роль в истории громадна. Он смог добиться просто фантастических военных побед, а самое главное — оторвал Левобережье Днепра от Речи Посполитой, воссоединив его с русским православным миром», — заключил Володихин.

Обложка: Богдан Хмельницкий въезжает в Киев © Wikimedia Commons