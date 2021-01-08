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Трампа забанили в Facebook

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Трампа забанили в Facebook

Конгресс не должен издавать никакого закона относительно установления какой-либо религии, или воспрещающего свободное исповедание всякой религии, или ограничивающего свободу слова и прессы, или право народа — мирно собираться, а также просить правительство о прекращении злоупотреблений. (с)

Аккаунты президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум ещё две недели, заявил глава Facebook Марк Цукерберг.
«Шокирующие события последних 24 часов ясно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время нахождения у власти, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти своему избранному преемнику Джо Байдену», — написал Цукерберг на своей странице.
Он отметил, что решение Трампа «использовать платформу для оправдания, а не осуждения действий его сторонников у здания Капитолия» обеспокоило людей в США и во всём мире.
Цукерберг также заявил, что, как полагает администрация соцсетей, заявления Трампа преследуют цель «спровоцировать дальнейшее насилие».
«Мы считаем, что риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться нашей службой в этот период, слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку, установленную в отношении его учётных записей в Facebook и Instagram, на неопределённый срок — как минимум на следующие две недели, до завершения мирной передачи власти», — заявил он.

https://russian.rt.com/world/news/820277-tramp-akkaunty-socseti – цинк

Вот так теперь работает Первая поправка. Конгресс не может, а Цукерберг может. Вот так теперь можно трактовать Конституцию в США.

Дарю идею Роскомнадзору.
Когда придет время блокировки Facebook в России (а оно несомненно придет), официальная реакция ведомства должна начинаться с пассажа:

Шокирующие действия Facebook последних месяцев, ясно демонстрирует, что Цукерберг намерен использовать оставшееся время работы сервиса на территории России для подрыва прав и свобод российских граждан по получению свободного доступа к информации.
Решение Цукерберга использовать платформу для оправдания, а не осуждения цензуры, обеспокоило людей в России и во всем мире. Ведомство полагает, что руководство Facebook преследует цель провоцировать насилие и преследовать свободу слова.
Мы считаем, что риски, позволяющие Facebook работать в России в ближайший период слишком велики. Поэтому мы вводим блокировку Facebook, касающуюся всех учетных записей Facebook и Instagram, на неопределенный срок – как минимум на следующие два года, до возвращения Facebook к соблюдению стандартов свободы слова и прав человека.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6459104.html
Метки: facebook, Интернет, роскомнадзор, США, Трамп, цензура, цукерберг
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 36332 31710
    Вячеслав час назад

      Подумаешь… Меня – тоже… За то, что педерастов назвал педерастами… Вот такая у цукербергеров демократия… А ещё там им не нравится, когда вислоносых обличают в нелюбви к человечеству и своём превосодстве над всем миром…

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