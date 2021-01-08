Москва. Часть 137
Старое здание оружейной палаты (кремлёвские казармы) до перестройки. 1851
Бывший храм богини Прозерпины (Красная дача). 1854
Кремль. 1855
Вид церкви Владимирской богоматери у Никольской башни китайгородской стены. 1855
Вид Церкви Покрова Богоматери в Филях. 1855
Кремль. 1856
Памятник Минину и Пожарскому.1856
Панорама Замоскворечья из Кремля во время коронации Александра II. Снимок 3-й. 1856
Храм Христа Спасителя, частично скрытый лесами. 1856
Вид из Кремля на Замоскворечье из-за решетки между Кремлевским дворцом и Оружейной палатой. 1850-е
Каменный мост. 1850-е
Кремль. 1867
Панорама города. 1874
Большой Кремлевский дворец. 1875
Новодевичий монастырь в Москве. Вид внутри на Успенскую трапезную церковь с северо-восточной стороны и надгробные памятники.1870-е
Крествоздвиженская часовня (старообрядцев-беспоповцев федосеевского безбрачного согласия.)
Соборная часовня (старообрядцев-беспоповцев поморского брачного согласия) в честь Успения Пресвятой Богородицы
Вид недостроенного здания Исторического музея в лесах со стороны Красной площади. 1880-е
Великий князь Константин Константинович в Первом московском кадетском училище. 1901