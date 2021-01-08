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Москва. Часть 137

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Старое здание оружейной палаты (кремлёвские казармы) до перестройки. 1851
Старое здание оружейной палаты (кремлёвские казармы) до перестройки. 1851

Бывший храм богини Прозерпины (Красная дача). 1854
Бывший храм богини Прозерпины (Красная дача). 1854

Кремль. 1855
Кремль. 1855

Вид церкви Владимирской богоматери у Никольской башни китайгородской стены. 1855
Вид церкви Владимирской богоматери у Никольской башни китайгородской стены. 1855

Вид Церкви Покрова Богоматери в Филях. 1855
Вид Церкви Покрова Богоматери в Филях. 1855

Кремль. 1856
Кремль. 1856

Памятник Минину и Пожарскому.1856
Памятник Минину и Пожарскому.1856

Панорама Замоскворечья из Кремля во время коронации Александра II. Снимок 3-й. 1856
Панорама Замоскворечья из Кремля во время коронации Александра II. Снимок 3-й. 1856

Храм Христа Спасителя, частично скрытый лесами. 1856
Храм Христа Спасителя, частично скрытый лесами. 1856

Вид из Кремля на Замоскворечье из-за решетки между Кремлевским дворцом и Оружейной палатой. 1850-е
Вид из Кремля на Замоскворечье из-за решетки между Кремлевским дворцом и Оружейной палатой. 1850-е

Каменный мост. 1850-е
Каменный мост. 1850-е

Кремль. 1867
Кремль. 1867

Панорама города. 1874
Панорама города. 1874

Большой Кремлевский дворец. 1875
Большой Кремлевский дворец. 1875

Новодевичий монастырь в Москве. Вид внутри на Успенскую трапезную церковь с северо-восточной стороны и надгробные памятники.1870-е
Новодевичий монастырь в Москве. Вид внутри на Успенскую трапезную церковь с северо-восточной стороны и надгробные памятники.1870-е

Крествоздвиженская часовня (старообрядцев-беспоповцев федосеевского безбрачного согласия.)
Крествоздвиженская часовня (старообрядцев-беспоповцев федосеевского безбрачного согласия.)

Соборная часовня (старообрядцев-беспоповцев поморского брачного согласия) в честь Успения Пресвятой Богородицы
Соборная часовня (старообрядцев-беспоповцев поморского брачного согласия) в честь Успения Пресвятой Богородицы

Вид недостроенного здания Исторического музея в лесах со стороны Красной площади. 1880-е
Вид недостроенного здания Исторического музея в лесах со стороны Красной площади. 1880-е

Великий князь Константин Константинович в Первом московском кадетском училище. 1901
Великий князь Константин Константинович в Первом московском кадетском училище. 1901

Источник: https://humus.livejournal.com/7542630.html
Метки: история, Москва, московская губерния, Россия, фото
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