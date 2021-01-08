Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Вояджер – смотрю тебе с цыпленком понравилось!!? Думаеш эту “хрень” проглотят…?
Ничего личного – чисто моё субъективное мнение.
Ты можешь не глотать..Всякое может быть.
Пей пока молоко.
А че пока-то?
От молока я и на постоянной основе не откажусь. Главное чтобы натуральное!
На Здоровье.Только не большими глотками и не холодное а то, и молоком…..