1976-й год…

На голубые экраны Советского ТВ выходит фильм "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".

Картина снята по одноименному роману Анатолия Иванова. Это просто невероятно – но писатель предсказал – в абсолютной точности – будущее нашей страны…

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Эпизод из фильма:

- Вам никогда не победить Россию! – уверенно сказал Пётр.

- А вот, это позволь, Петр Петрович… Есть только одна идеология – человек хочет ЖИТЬ и ЖРАТЬ! Причем, жить как можно дольше, а жрать, как можно слаще!

- Почему же наши солдаты идут в бой, не щадя своих жизней. В тылу женщины и дети стоят по 20 часов у станка, крестьяне отдают фронту всё до последнего зерна…

- Фанатизм! – засмеялся Лахновский, – Вы так воспитали их! Но мы заставим их вспомнить, что «своя рубашка ближе к телу»… Мы вытравим это коммунистическое, это общественное из их мозгов… Вот, закончится война, и тогда начнётся другая война. За нами идеологическая машина западного мира. Да и внутри СССР мы найдём много помощников…

- Не думаю, что найдёте много…

- Нет, не просто найдём… мы их ВОСПИТАЕМ… мы их наделаем столько, сколько нам нужно… ДЕНЬГИ СДЕЛАЮТ ВСЁ! Войну за души людей мы выиграем!

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А вот это – отрывок из книги (в фильм не вошел):

"…Главное – воспитать БЕЗРАЗЛИЧИЕ К ПРОШЛОМУ… «И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов. Что и требуется! Что и требуется! — Вот так, уважаемый, — произнес он голосом уже не гневным, но каким-то высокопарным. — Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголочек занавеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания Конечно, для этого придется много поработать…"