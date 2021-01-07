Захватить власть всегда легче, чем её удержать

Многие политики получали политическую смерть именно после победы. На волне внимания к Байдену и Трампу больше всего обсуждались риски именно для них. Тогда как есть главный потенциальный камикадзе. И это не Трамп и не Байден. Это Камала Харрис.

Казалось бы, дама въехала в Белый Дом на плечах Байдена, в тени его конфликта с нацией. Она имеет прекрасные шансы занять место Байдена без всяких выборов, просто в случае его очень вероятного ухода в отставку по состоянию здоровья. Хотя к здоровью это может и не иметь никакого отношения. Казалось бы, прекрасная судьба, счастливчик.

Но нет розы без шипов, а медали без обратной стороны. В результате уникальной ситуации теперь Сенат расколот ровно 50 на 50. И все его решения возможны только в результате голосования Камалы Харрис, у которой оказался решающий голос.

Теперь она и будет козлом отпущения за все неудачи Сената и лично Байдена. Харрис получает положение, в котором она соберёт всю критику до конца своего пребывания на посту вице-президента. С таким негативным бэкграундом надеяться на продолжение картеры уже не придётся.

Таким образом, главным пострадавшим от вчерашнего триумфа демократов оказались не Трамп и не Байден, а стоящая рядом Харрис. Её политическая гибель неминуема, что делает расклады на 2024 год совершенно непредсказуемыми. В любом случае если республиканцы хотят остаться в истории США и дальше, им не миновать серьёзной партийной чистки, уже не по причине Трампа, а по причине собственной слабости на фоне демократов.

Теперь при всяком тупике в Сенате именно Харрис своим голосом будет склонять чашу весов в ту или иную сторону, а тупики будут возникать постоянно. Нельзя спрятаться за спину большинства той или иной партийной машины. Степень электоральной поддержки Трампа такова, что в Сенате буквально по каждому вопросу гарантирована война.

И по каждом вопросу виноватой будет Харрис. Она возьмёт на себя ответственность за повышение налогов, утверждение судей, медицинские реформы, социальную помощь, ограничение свободы на продажу оружия и прочие решения. Республиканцы повесят на неё всех собак и привяжут к каждому непопулярному законопроекту. Президентские перспективы Харрис после 2024 года уже похоронены.

А Трамп со своими 75 миллионами электората и сторонниками в Сенате и Конгрессе уже оформляет трампизм как идеологию будущего для США. И не важно, будет он жив к тому времени или нет. К 2022 году, к следующим выборам в Сенат, уже будет ясно, что демократы обанкротились, и к 2024 году им припомнят то, как они захватили власть.

Тогда возвращение Трампа в Белый Дом станет не только иронией судьбы, но и настоящим поводом к гражданской войне, репетиция которой уже прошла в Конгрессе США 6.01.21. Трамп, в виде живого президента или портрета на стене уже стал символом будущих американских потрясений. Судя по всему, в 2024 году США будет не до выборов в России, слишком многим там придётся паковать чемоданы. Правда, Ростов, говорят, не резиновый, хотя никогда не говори «никогда».

Русский Демиург