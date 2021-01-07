Процесс перехода к новому мировому порядку начался. Это, конечно, можно не замечать — сознательно игнорируя очевидные факты или бессознательно отталкивая от себя саму мысль о гибели старого и привычного мира. Но в любом случае процесс начался и идет. Другой вопрос, что он еще очень стохастичен, нет той детерминанты, по которой он пройдет как по струне. Возможны варианты будущего, причем пока их достаточно много.

Тем не менее, стоит понимать, чего именно добиваются те, кто прокладывает этот путь. Хотя бы для того, чтобы в его конце (кто доживет, конечно) можно было бы оценить — насколько полным оказался процесс трансформации из «сегодня» в «завтра».

Совершенно однозначно можно сказать об одном, пожалуй, важнейшем итоге идущего перехода. Стремительное развитие мировой системы привело к предсказуемому результату: мир стал слишком сложен для управляющих им элит. Настолько сложен, что сам процесс управления стал невозможен. Даже саксонская школа управления, имеющая дело не с событиями, а вероятностями, перестала справляться с вызовами. И именно она на остатках управляемости и инициировала трансформацию избыточно сложной системы в более простую. Да, речь идет, конечно, о деградации социума, сознательной и проектной. Другого пути на самом деле нет: другой путь — это создание новой управляющей элиты, нового управленческого контура, способного к управлению сложным распределенным объектом управления. Но её, этой элиты, попросту нет. Её ещё предстоит только создать, причем даже не совсем понятно — как. Ну, то есть, варианты, конечно, есть, но они все умозрительные. И строительство новой элиты — это всегда конкурентный процесс, конкуренция проектов развития. Сегодня проекта развития нет, напротив — нужно как-то справиться с тем, что уже столь бесконтрольно и безбрежно развилось в течение 20 века (захватив и кусочек 19).

Суть социальной деградации выглядит достаточно просто: трехзвенная структура общественного устройства, основанная на среднем классе, должна будет схлопнуться в привычную двухслойную пирамиду, где на вершине — новые феодалы, внизу — новые крепостные. И между ними — небольшая прослойка остатков среднего класса (современные новые горожане). По сути, будут созданы два управляемых объекта — новое крепостное сословие с минимальным набором прав и бесконечным (в смысле совершенно не определенным) кругом обязанностей. Второй управляемый объект — те самые «новые горожане», обладающие эксклюзивными по отношению к крепостным набором прав, более свободные — но при этом достаточно малочисленные, чтобы стать той лабораторией, в которой будут проходить эксперименты по созданию нового Возрождения.

Перевести значительную часть современного среднего класса в крепостное сословие можно одним путем — через полный пересмотр института собственности и лишение среднего класса этой самой собственности. Не всей, конечно — личная собственность роли не играет, но вот собственность на средства производства — очень даже. Фактически это означает ликвидацию прав собственности на недвижимость, средства транспорта, банковские и иные счета, сокровища (как инструмент хранения капитала). Всё это можно будет использовать — но только на условиях аренды. Новые феодалы в процессе перехода к новому мировому порядку перераспределят всю собственность среднего класса в свою пользу — и передадут ее обратно, но уже как свою. В реальной жизни изменится не так уж и много — люди так и будут жить в квартирах (или домах), ездить на автомобилях, работать в закусочных и мастерских, приходить в офис — но всё это будет уже не их. Соответственно, управление крепостным сословием станет на порядки проще нынешнего — сейчас нужно соблюдать права собственности, права человека и прочий гуманизм. Что, собственно, и стало причиной управленческого коллапса — совместить столь огромный и противоречивый конгломерат прав и интересов оказалось не под силу управляющему контуру.

Как именно будет происходить перераспределение собственности? Да как обычно — через долговые обязательства. Поэтому и локдауны чередой — у людей, лишенных работы, на первом этапе банально вымывают сбережения. Вот ровно так же прошла российская (и вообще постсоветская) приватизация, когда огромные сбережения людей обесценились, и они были выброшены из процесса приватизации полным отсутствием возможностей в ней участвовать. Более того — замордованное население, вынужденное выживать, вообще не успевало поднять голову и оценить происходящее. Сейчас население (уже в мировом масштабе) мордуют террором и страшилками в стиле «мы все умрем», когда рациональное уступает место более древним инстинктам самовыживания (пусть и фейкового).

Долги обязательно будут предъявлены к оплате, и когда ситуация накопит потенциал, будут приняты новые законы, в которых право собственности будет милостиво заменено на право пользования. Население еще и нахваливать будет мудрые власти за проявленный гуманизм.

Собственно, это и есть первый этап, к которому мы сейчас идем весьма бодрым шагом. Есть, конечно, приблизительное понимание, что будет за ним — но в том и проявляется невозможность детерминировать весь процесс, создать единый коридор, по которому мы пойдем. Очень многое будет зависеть от того, насколько полно и быстро будут пройдены промежуточные этапы. И лишь когда можно будет подвести (или оценить) предварительные итоги этих самых промежуточных этапов, можно относительно достоверно моделировать следующие.

Я думаю, что первый этап (как самый сложный) будет длиться не менее 3-5 лет. И все это время мы будем жить в состоянии и ситуации непрекращающегося террора. Будет ли это коронавирус и локдауны, будет ли это серия компьютерных атак на системы жизнеобеспечения, будут ли это более привычные локальные войны — трудно сказать. Может быть, даже всё вместе, комбинированно. Но проскакивать этот этап придется быстро — любые новации нужно фиксировать и закреплять, в противном случае управлять процессом с течением времени будет всё сложнее. Проектировщикам перехода в новый мировой порядок придется решать противоречие между скоростью и качеством результата первого этапа. И скорее всего, он завершится с неоднозначными результатами. Темп преобразований всегда важнее итогового результата. Результат можно подправить — попозже, а вот время вернуть нельзя никак.