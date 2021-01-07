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О боях за Капитолий

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1. Отказ Трампа поддержать протесты, в краткосрочной перспективе конечно снижает его шансы на что либо. Я бы даже не исключал, что события эти сознательно провоцировались оппонентами Трампа (тут и Антифа среди штурмовавших Капитолий, и странная история с бомбой с офисе Республиканской партии, и очень легкий доступ в здание Капитолия – все для создания картинки), чтобы склонить колеблющуюся верхушку республиканской партии к окончательному сливу Трампа, что сегодня и произошло – Пенс и Макконнелл заняли сторону демократов.
Сам же Трамп изначально не выглядел человеком, который хочет захватить власть через улицу, поэтому ожидать от него действий в духе товарища Ленина или товарища Сталина было бы наивно. Те бы только посмеялись с этих нелепых "мелкобуржуазных" колебаний.

2. С другой стороны, произошедшее хоронит еще один миф – что в Вашингтоне невозможно то, что происходит в странах третьего мира. Еще как может. И это происходит.
Все это идет довеском к другим похороненным Трампом мифам – Что нельзя идти против партийного истеблишмента. Нельзя не признавать победу оппонентов на выборах. Можно.

3. Произошедшее, скорее всего станет катастрофой для Республиканской партии. Ее истеблишмент фактически капитулирует перед демократами, при этом для большинства избирателей Трампа они переводятся в разряд предателей. Соответственно, они только что потеряли существенную поддержку на краткосрочную и среднесрочную перспективу. На любых выборах в 2022-м и далее, республиканцам демократы будут поминать этот бунт и их колебания (а ведь поддержка точки зрения, что выборы были сфальсифицированы среди республиканцев достигает 75%), а избиратели Трампа (поддержка которого достигает среди республиканцев 90%), будут считать их предателями, которые слили не только Трампа, но и позиции партии на всех уровнях. Соответственно, в условиях захваты исполнительной и законодательной власти, в США фактически будет действовать однопартийная система, где шансы республиканцев вернуться к двухпартийному балансу будут минимальны на ближайшие годы.

Большое кол-во фотографий и видео по событиям в Капитолии выложено у меня в ТГ-канале https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь).

PS. В целом, произошедшее сегодня прекрасно в своей незавершенности и недосказанности. 2021-й начинается так, как будто говорит: "Вы думали что 2020-й вас удивил? Погодите, все только начинается".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6456528.html
Метки: байден, вашингтон, протесты, США, Трамп, фотографии
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