Абсолютная имитация, да и режиссеры и сценаристы дешевые, не Голливудское кино:

— собирается многотысячный митинг, а полиции в Капитолии на пальцах ног можно посчитать;

— ну да, ну да — когда идёт захват здания, то полицейские именно так и действуют — машут дубинками и расходятся в стороны.

Я говорил уже и повторюсь, что в США искусственно и целенаправленно создали поляризованные гражданские группы противостояния. Обе стороны политического противостояния, и Трамп, и Байден, выкормыши одной системы и выполняют задачу по созданию гражданского конфликта.

Все медиа, вещающие головы от политики, с одной и с другой стороны, все занимаются нагнетанием противостояния, а самое главное — все последствия этого противостояния, сталкивающего лбами народ, при этом никак не вредят и не отражаются на судьбах тех, кто управляет этими процессами.

Беспорядки BLM были постановочными. Обладая таким количеством оружия на руках у людей — можно было не магазинчики громить, а реально брать власть, если такая задача есть.

Захват Капитолия был постановочный, действие бесцельное, не приводящее ни к каким политическим результатам, но продолжающее поляризовать группы противостояния.

На сколько становится понятно из практики, например Украины, — целью искусственно созданных идеологических конфликтов является победа одной из групп и полное моральное и физическое уничтожение другой. Возведение идеологии побеждающей группы в ранг обязательной и единственно верной.

Получается, что идеи трампистов должны проиграть, а идеи трансгендеров, п…….в всех мастей и прочих толерантных меньшинств — должны не просто победить, а как и идеи украинского национализма после реализованного противостояния на Украине, стать главенствующими.

Более того, после победы этой части общества, далее эти идеи будут навязываться всему миру.

Если в мирной, без противостояния, обстановке нужно было много времени для того, чтобы победила эта группа, то создав искусственно конфликт, все процессы с помощью подконтрольных медиа можно ускорить в разы. Более того, если без конфликта в обществе нужно долго и методично убеждать инакомыслящих, то тут их можно уже убивать или сажать, например за «захват» Капитолия.

Трамп играет в одной команде с Байденом, вернее служит тем же хозяевам!

Константин Кнырик