Это другие протестующие
Идиоты, сравнивающие храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с этими беззаконными самодержавными головорезами в Капитолии, я заблокирую вас! (с) бывший посол США в России Майкл Макфол
Забавно наблюдать, как люди связанные с американским истеблишментом сегодня оправдываются, заявляя, что происходившее вчера в Вашингтоне, это не тоже самое, что происходило в других странах, где США поддерживали беззаконных головорезов – в Грузии, на Украине, в Гонконге, Белоруссии, Сербии, Ливии, Сирии и т.д.
Кушайте, не обляпайтесь.
Наблюдал с женой за происходящим с ужасом и отвращением, как если бы это происходило в банановой республике, а не в демократическом государстве» (с) Джордж-Буш младший.
- Ужасные вандалы в охотничьих шапках, нападающие на места Джефферсона и Рузвельта в Капитолии. Тысячи женщин и мужчин отдали свои жизни за эту республику. Миллионы мечтали об этом. И миллиарды смотрят, как его осаждают гротескные фашисты. (с) Бернар-Анри Леви
Обновление по ситуации в США буду закидывать в ТГ https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)
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Ну какие мы здесь уже прошареные ,говорили заранее ,что кошерные устроили фарс и комедию и теперь Бернар -Леви -это тот гад французский (извини сергеев но он жид 100%,там во власти др.почему-то нет),что все курировал и ездил на майдан называет это варварством ,а в беларуси просветлением пшеков и угнетенного народа.
П.С. а батя то тихенько подправил герб ,этак повернул его на трошки от России ,итак потиху они и развернутся на 180,главное кредитов подбрасывайте,они не резко вам лицо подпортят ,как хохлы.