Одним из фундаментальных понятий практически всех систем мистики, религий и оккультных школ является концепция некоего КОЛЕСА: Колесо Сансары, Мировое Колесо, Колесо Судьбы и так далее. То есть все термин слышали, но, не смотря на обилие разного рода просветленных гуру, которые, надувая щеки, про это колесо рассказывают младшим адептам и аконитам – на Земле живет очень мало людей, которые реально это как бы колесо видели. Существуют, конечно, определенные техники, которые позволяют “колесо” как бы краем глаза узреть и мы, возможно, в одном из следующих материалов о таких техниках немного расскажем, однако, в жизни людей иногда случается так, что все происходит само собой и спонтанно. Об одном из таких случаев как раз и рассказывает сетевой проект собирателей околосмертного опыта. Итак, nderf.org, сообщение за номером 8200 от некоего господина Вильсона.

У меня никогда не было особого желания делиться с кем-либо этим опытом, поскольку опыт был настолько пугающий, что мне даже вспомнить обо всем страшно. Тем не менее, сделать это сообщение убедил меня один мой хороший друг, и я попробую написать всё честно и откровенно – во всяком случае до тех пределов, которые нам позволяют слова и язык.

Всё произошло 15 июля 2013 года около 7:45. Я ехал на работу, подъезжал к перекрестку и готовился повернуть налево. Это был общеизвестно опасный перекресток в любой день, и там всегда было много аварий. Там всегда трудно увидеть, свободен ли перекресток с правой стороны, а левый поворот для водителя – так всегда особенно опасен. Но я опаздывал и был взволнован. У меня была важная встреча, которую я тщательно планировал в течение нескольких дней, и действительно глупая задержка в последнюю минуту поставила все это под угрозу.

Я торопился, поспешил, не посмотрел и… повернул. Второй моей ошибкой было то, что я сначала посмотрел вправо, убедившись, что оттуда ничего не приближается. И лишь потом я посмотрел влево, где увидел уже даже не автомобиль, а лицо водителя. Даже не лицо, а глаза того парня, настолько всё уже было близко. И скорость у него была не меньше, чем 150 километров в час. В общем, на Земле нет способа избежать того, что должно было произойти дальше.

И вот в этот момент, когда время как бы страшно замедлилось, произошло то, для чего ни в одном языке нет ни понятий, ни слов. Слова могут отразить от силы пару процентов моего опыта, большей частью которого был неописуемый страх. Тем не менее, я, насколько смогу, попробую вам все это описать.

Напротив меня и слева, почти в противоположном направлении от встречного автомобиля, было какое-то поле. И когда время остановилось, я увидел там некий огромный объект, который медленно приближался в мою сторону по диагонали. Всё вокруг замерло, но этот объект шел прямо на меня. Но что это было такое и какого оно было размера. не описать словами. Сначала мне показалось, что оно высотой с десятиэтажную башню, но потом я понял, что при взгляде на этот объект само понятие расстояния становится бессмысленным.

Объект напоминал гигантское водяное колесо, лежащее на боку и вращающееся, приближаясь ко мне. По мере приближения я вдруг понял, что мои оценки размеров объекта были неточными – он был размером не триста ярдов, а как небольшой город. И он увеличивался в размерах, постепенно став огромным, как окружающий мир. То есть все мои оценки масштаба и расстояния вдруг стали бесполезными. И только мой цепляющийся за привычную реальность разум пытался интерпретировать эту штуку как некий гигантский физический объект.

И хотя сейчас объяснить что я видел, мне исключительно сложно, когда объект приблизился ко мне, у меня вдруг появилось чувство, что я точно знаю, что это за объект. Я вспомнил, что мы с этим объектом уже неоднократно встречались, я вспомнил многие другие вещи. Я видел этот объект перед тем как я здесь родился, я увижу его, когда однажды умру – и мы все его видим задолго до нашего рождения. Но эта информация закрыта от нас, пока мы живы. И только потому, что моя смерть в автокатастрофе была неизбежной. я все вдруг и увидел.

Вы даже не можете вообразить, насколько сложно описать то, что я видел. На фоне этого колеса я видел, что окружающий мир – иллюзия, он как бы одна из лопаток этого бесконечно-огромного колеса, которое существует само по себе и содержит внутри себя все миры и все их бесконечные возможности. Моя жизнь, ваша жизнь, наш мир, все мы – мы были частью этой колесной структуры, и мы всегда были частью этой структуры. Теперь это просто стало мне видно.

И когда я это вдруг снова увидел, началась самая ужасающая часть моего опыта. Колесо как бы наехало на меня, и уровень страха, который я испытал, просто невыразим понятиями нашего мир. Я физически как бы стоял на перекрестке, а колесо дико вращалось и колотило меня каждой лопаткой.

Помните, что мой рассказ о том, что я видел и чувствовал – это не более чем способ разговора, который даже отдаленно не описывает реальную ситуацию. Тем не менее, я попробую, используя аналогии.

Представьте себя водяное колесо, где в пространстве каждой лопасти есть что-то наподобие вращающейся пленки воды. Представьте себе эту водяную пленку, выбрасываемую наружу из колеса в каждой прорези, как будто под действием центробежной силы. И каждая такая пленка была как бы слайдом какой-то новой реальности, внутри которой были скрыты целые вселенные и миры. И когда меня с ударами колеса брызгало этой водой-пленкой, я как бы в одно мгновение просматривал целый фильм, видя все эти вероятные миры и проживая в них жизнь.

И еще ко мне вдруг пришло ЗНАНИЕ. Я не просто видел, что происходит, а понимал, что так БЫЛО ВСЕГДА и что сейчас меня подхватывает процесс, который люди называют словом «реинкарнация». Вот почему пришло колесо. Я представлял собой некое несоответствие, которое нужно было исправить. Событие или, возможно, неизбежное событие на шоссе заставило меня выскользнуть или упасть между лопастями на колесе. Эта структура имела своего рода космическую цель сортировки вещей на их правильное естественное место. Я боялся и сопротивлялся «сортировке», поэтому колесо активизировало свои агрессивные попытки правильно меня «отсортировать».

И пока колесо колотило меня лопастями, пытаясь исправить ошибку и впихнуть в одну из версий реальностей, ко мне пришло новое понимание, — понимание, которое испугало меня еще больше. Я внезапно узнал, что если я вскоре не выберу одну из этих предлагаемых реальностей, чтобы вернуться в нее, колесо решит за меня. То есть я так или иначе буду отсортирован – нравится мне это или нет.

Выбор был только между ближайшими стучащими лопастями, то есть весьма ограничен. Кроме того, знание о каждой обрушивающейся на меня реальности приходило чрезвычайно быстро и я не успевал понять, что в этом новом для меня мире содержится. И что самое страшное – с каждым новым “фильмом” о жизни в другой реальности менялся сам я.

Я не оставался прежним от одного слота в колесе к другому. Это было так, как если бы каждый фильм стирал все воспоминания в моей памяти, разрушая меня и создавая с нуля совершенно новое «Я». Не существовало некоего постоянного «Я», которое бы без изменений путешествовало через это колесо и могло каким-то образом отчитаться о своем опыте. Это лишь одна из многих вещей, которые я тогда понимал, но сейчас очень трудно объяснить. Но сама идея непрерывного «Я» противоречила тому опыту.

Я забыл (или, возможно, это было намеренно подавлено) все то, что я видел в различных вселенных или лопастях колеса. Вначале они казались очень похожими на тот мир, в котором мы живем. Например, я видел различные сценарии развития аварии. Подозреваю, что все это были близлежащие лопасти колеса. В одном из вариантов я помню, как увидел, как мою машину выбросило прямо с дороги и так сильно погнули, словно сложили посередине карманный нож. И было много других сценариев исхода аварии, которые я просматривал, но не могу сейчас вспомнить.

У меня нет объяснения, почему мне не удалось испытать ни одно из явлений, о которых обычно сообщают в ситуациях неминуемой смерти, таких как туннель, свет и так далее. Я подозреваю, что переживания неминуемой смерти – это символические сценарии, которые вспыхивают, когда кто-то входит в колесо или выходит из него, но до того, как ситуация разовьется очень далеко. То есть тоннель находится где-то как бы на поверхности колеса. Ни на одном этапе я не видел ничего, что напоминало бы то, что мы, люди, думаем о загробной жизни, или духовном мире, или жизни после смерти.

Я начал ужасно паниковать. Каждый раз, когда я думал, что только начинаю справляться с вещами, меня жестоко и безжалостно шлепали в новую щель в колесе, и кристаллизовалось совершенно новое «Я» вместе со всеми его воспоминаниями. Но через мгновение, перескочив на другую лопасть уже совершенно не помнил, кем я до этого был и плавал уже в новых воспоминаниях. Это была самая странная вещь, которую вы можете только вообразить.

Каким-то образом, и я могу только предположить, что это произошло без каких-либо сознательных действий с моей стороны, возможности, появляющиеся в колесе, начали сужаться и снова становиться более знакомыми. Сценарии, связанные с аварией, стали появляться снова и снова.

Я снова увидел вариации и возможные мировые исходы, в которых я погиб в аварии. Я интуитивно понимал, что если бы я «вошел» в любой из них, я был бы там всего несколько мгновений или максимум минут, а затем мне пришлось бы выйти и снова столкнуться с колесом лицом к лицу. Я не хотел этого делать. Но с этим тоже было связано какое-то странное знание: колесо не выглядело так или иначе обеспокоенным, для него вообще не имело значения, появлюсь ли я снова через три минуты или через три десятилетия. Всё, чем колесо было озабочено – отсортировать меня. И в этом была какая-то жестокая угрожающая безжалостность, которую я не скоро забуду.

В конечном итоге выбор реальности был сделан и я снова оказался на шоссе, но как бы в прошлом – я только подъезжал к перекрестку той злополучной дороги. Выбрал ли я мир, который был версией нашей вселенной, в которой авария еще не произошла, но была всего в нескольких секундах от нее? Или этот выбор был сделан за меня? Я не могу сказать, кто принял это решение. Единственное, что я помню – выражение лица летевшего на меня водителя. Оно мне врезалось в память так отчетливо, словно все было только вчера. Но в новой реальности я сильно затормозил, когда добрался до перекрестка, и того водителя или его машины просто не было видно.

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