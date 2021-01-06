Россия продолжает быть страной больших научных свершений, прорывных технологических достижений и «быстрых разумом Невтонов». Вот только местная дауншифтерская, она же «либеральная», пресса осилить это не хочет и уже не может

Обычное утро обычного дня. Год неважен. Что 1991-й, что 2021 –й – без разницы. В новостях с утра пораньше одна и та же серая либеральная муть о том, что по мнению этих писак, а точнее их хозяев, должно владеть умами и быть в центре внимания «дорогих россиян».

«Гагарина с новым возлюбленным сменила виллу на Мальдивах». Ну как же! Событие всемирно-исторического масштаба! И ему самое место в главных новостях дня. Какое- то импортное «репер Дре-дре» попало в реанимацию. То же самое ни о чём. Ну и, конечно, «заброшенный аэропорт на Сахалине» который опять, едва ли не сотый раз подряд, «взбудражил» интернет . Просто потому, что список разрешенных для такой «прессы» тем на этом почти исчерпывается.

В общем, все та же унылая жвачка, из которой кое-кто, стабильно и щедро оплачиваемый, уже много лет подряд лепит в глазах и умах образ этакой потерявшееся в пространстве и времени страны, одной сплошной руины, у которой все валится из дырявых рук. И где ярко сверкают только «креативные дивы» с виллами на Мальдивах. Других «новостей» для вас у них нет и никогда не будет. Просто потому, что формировать образ безнадежной России им поручен теми, кому Россия вообще не нужна.

А теперь давайте отвлечемся от этого сплошного дауншифтерского нытья. И посмотрим, чем в это время занимается настоящая Россия, а не то страшилище, намалёванное на заборе либеральной пропаганды грязным пальцем, который специально для этого обмакнули в канализацию.

Вот, например, про эту новость никакой, купленный с потрохами, прозападный «мейнстрим» никогда не напишет. Во-первых, потому, что сильно умный для того, чтобы хвалить Россию. И, во-вторых, потому, что слишком тупой, чтобы понять, за что её следует хвалить, если бы даже такое желание в кои веки у него возникло.

Данная новость упрятана от массовой аудитории в глубинах информационного океана. Давайте к ней приглядимся. На первый взгляд к России и, тем более, к её достижениям она никакого отношения не имеет. Но это только на первый взгляд:

«30 декабря 2020 года на пакистанском авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в Камра … состоялась церемония передачи ВВС Пакистана 14 построенных там двухместных учебно-боевых истребителей JF-17B, ознаменовавшая завершение контракта на поставку 26 двухместных JF-17B… Первые 12 самолетов JF-17B по данному контракту были поставлены ВВС Пакистана в феврале 2020 года. При этом четыре из них были изготовлены на предприятии китайской авиастроительной компании Chengdu Aircraft Industries Company (Group) в Чэнду, а остальные восемь были собраны в 2019 году на пакистанском авиастроительном предприятии РАС в Камра. Теперь переданы остальные 14 двухместных JF-17B, построенных на РАС в 2020 году.

Казалось бы — какое отношение имеет к России и, тем более, к её успехам, успешное завершение оборонного контракта между двумя далекими странами? Не буду долго держать интригу и сразу поставлю все точки над «и» с помощью осведомлённого в таких вопросах российского военно-промышленного блога БМПД:

«С самого начала все опытные и серийные самолеты JF-17 (FC-1), построенные как в Китае, так и в Пакистане, штатно оснащаются российскими двигателями РД-93. В 2007 и 2010 годах АО «Рособоронэкспорт» заключило контракты на поставку в КНР суммарно 250 двигателей РД-93 (с опционом еще на 400) с правом их реэкспорта в Пакистан. Cамолеты JF-17 Block III должны оснащаться модернизированным двигателем РД-93МА разработки АО «ОДК-Климов». Как считается, двигатель РД-93МА имеет тягу в форсажном режиме примерно на 1000 кг выше, чем у РД-93 (9300 кг и 8300 кг).»

С учетом того, что без надежного и мощного двигателя никакой самолет никуда не полетит, а стоимость такого «движка» составляет, примерно, одну треть всей стоимости данного истребителя, можно с полным на то основанием утверждать, что эта китайско-пакистанская история является в значительной степени историей очередного успеха российского оборонно-промышленного комплекса. Который, без особой рекламной шумихи, но зато спокойно, уверенно и профессионально делает свою работу. Ту самую работу, реальной альтернативы которой, как бы не пыжились и не тужились некоторые новоявленные «технологические сверхдержавы», как не было, так и нет.

Ведь те же китайцы — ребята смекалистые, конечно же, пытались избавиться от безрадостной для них зависимости от российских авиадвигателей. И даже очень настойчиво предлагали Пакистану, между прочим – своему ближайшему стратегическому партнеру, двигатели собственного изготовления. Но пакистанцы категорически отклонили эту китайскую инициативу. По той простой причине, что китайские копии не выдерживают конкуренции с русским оригиналом. Именно поэтому моя статья и называется так необычно «Российский триумф китайско-пакистанского контракта».

Вот так на самом деле обстоит ситуация с подлинной Россией, жизнь которой отнюдь не сводится к унылому и бесконечному перечислению пустопорожних «сенсаций», способных будоражить, разве что, самую вегетативную часть здешней популяции.

Но только не надо думать, что история с двигателями этим отдельным фактом и ограничивается. Тот же великий Китай до сих пор строит не только свою авиацию, но и космическую отрасль на основе советских и российских технологий. И как не пытается уйти от этой зависимости, получается это у него пока не очень здорово. Что отнюдь не удивительно. Потому что века естественного и последовательного научно-технического развития, накопления фундаментальных и прикладных знаний, каковые являются исторической опорой России, никакими волевыми усилиями и «руководящими указаниями» китайской партии и правительства заменить невозможно.

Именно поэтому, например, перспективным базовым двигателем для новейшего проекта российско-китайского широкофюзеляжного авиалайнера CR929 был выбран российский двигатель ПД-35 с тягой в 35 тонн. Даже несмотря на то, что он пока находится в стадии разработки. Особая важность данной темы подчеркнута тем фактом, что в самый канун Нового года Президент РФ Владимир Путин предметно обсуждал ход работ по созданию этого двигателя с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным в качестве одной из приоритетных задач:

«Мы планировали его к широкофюзеляжному самолету. Даже если к этому времени — это продукция длительного цикла изготовления — он не будет готов, все равно над двигателем нужно работать. Можно его будет использовать на удлиненной версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца», — подчеркнул Путин».

Амбициозная космическая программа КНР зависит от российских ракетных двигателей нисколько не меньше, чем китайские и пакистанские истребители от авиационных.

«Китайцы желают получить у России не просто кислород-керосиновые ракетные двигатели, но и технологии их производства. В обмен они предлагают технологии производства ЭКБ категории Space для использования в космических аппаратах…Этот обмен не представляется равноценным. «Россия — признанный лидер в области жидкостного двигателестроения, наши двигатели покупают американские компании», — сообщил источник. Китайцы же пока не смогли скопировать самые продвинутые американские разработки.»

Данное сообщение датировано 2016 годом. Но с тех пор китайцы так и не смогли убедить РФ передать им передовые ракетные технологии. И были вынуждены пойти по привычному пути – слепого копирования российских разработок. Причем настолько слепого, что им пришлось пригласить специалистов из РФ для технической экспертизы созданного ими «аналога» российского ракетного двигателя РД-180:

«Китай обратился к нам с просьбой провести экспертизу тех инженерных решений, которые они намерены реализовать в двигателе для своей сверхтяжелой ракеты. Речь идет фактически об аналоге нашего РД-180 — 500-тонном двигателе. Учитывая, что для них этот опыт первый, китайские коллеги не совсем уверены в разработанных технических решениях», — рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.. …»Естественно, никаких решений в технические характеристики этого двигателя мы вносить не намерены. Но это направление могло бы рассматриваться как первый шаг к развитию дальнейшего сотрудничества», — отметил он.

Тем временем, пока китайцы заняты копированием советского двигателя сорокалетней давности, тягой до 500 тонн, в РФ разработан и уже прошел огневые испытания самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ с тягой около одной тысячи тонн. И хотя в основе этого супердвигателя тоже лежит советская разработка, научно-техническая база для его глубокой модернизации есть только в России.

Как видите, Российская Федерация сохраняет прочное технологическое лидерство в сфере ключевых двигателестроительных технологий в самых передовых промышленных отраслях – авиационной и космической. И событий, подтверждающих этот фундаментальный факт российского превосходства, ежегодно и даже ежемесячно, происходит вполне достаточно для того, чтобы сформировать в массовом сознании россиян весьма оптимистическую картину возможностей и достижений собственной страны.

Но почему-то всё это остается, практически, «за кадром» у нынешнего информационного «мейнстрима» РФ. Который, хлебом не корми, дай только посудачить о виллах эстрадной дивы, эксклюзивных интерьерах новой океанской яхты миллиардера Тинькова, о том, кто «затмил всех» своим нарядом на светской вечеринке и тому подобной хрени.

Подозреваю, что причиной тому не только специфическая политическая направленность этого «мейнстрима», но и полная неготовность тамошних кадров к освещению каких либо иных тем, кроме подробных вышеуказанным. Светские хроникеры и ресторанные критики в принципе не способны компетентно рассуждать о научных достижениях, космических технологиях, или военных учениях. Их этому просто не учили.

Настоящая Россия, однако, совсем другая. Но для того, что открыть на этот факт глаза жителям действительно великой страны, им необходимы совершенно другие новости. И даже, не побоюсь этого слова, принципиально другая пресса.

Юрий Селиванов, специально для News Front