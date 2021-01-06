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Выборы в Джорджии

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"Демократы снова собирают голоса в мистических местах". (с) Твиттер Дональда Трампа

На выборах в Джорджии повторяется ровно та же самая клоунада, что и на выборах президента США.
Фабула этих выборов простая – сейчас расклад в Сенате США 50 на 48 в пользу республиканцев. В Джорджии выбирают двух сенаторов. Если оба из них будут демократами, то расклад будет 50 на 50 и решающий голос будет у вице-президента, то есть Камалы Харрис. Таким образом Демократическая партия получит всю полноту власти, контролируя и Белый Дом, и Сенат, и Палату Представителей. Республиканская партия остается вообще без ничего.



И вот, выборы в Джорджии.
После подсчета 90-91% голосов лидируют два республиканских кандидата.
Но к 95% снова чудесным образом все меняется. Особенно вот это https://twitter.com/Antifearmnger/status/1346677102561652736 доставило, когда в прямом эфире у кандидата от республиканцев просто списали 5 тыс. голосов.
А вот тут https://twitter.com/SamuelA20018390/status/1346632387178999809 было 774 тыс. голосов, а потом бац и стало 742 тыс. И все это даже не особо стесняясь показывают по CNN.





Выборы проводятся с помощью системы "Доминион" (да, та самая). На ночь подсчет голосов в ряде округов снова остановлен, как это уже было на выборах президента США.
После возобновления подсчета, внезапно у демократов найдутся нужные голоса в стиле "и тут я как будто из последних сил". Трамп прямо заявил https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346659909492998146, что демократы специально замедляют подсчет, чтобы прикинуть, сколько голосов им надо добросить, чтобы победить.
Действительно, а чего стесняться. У части электората республиканцев изрядно так пригорает со всего этого, но судя по поведению части республиканского истеблишмента, они готовы сдать власть, лишь бы избавиться от Трампа.
Кстати, с учетом того, что демократы всерьез обсуждают вопрос отмены голосования в коллегии выборщиков и перехода к прямым выборам, республиканцы в обозримом будущем могут вообще не вернуться к власти.

В целом, демократы продолжают уверенно заколачивать гвозди в крышку гроба мифа про "честные выборы в США".



Между тем, сегодня Сенат и Палата Представителей США должны утвердить результаты выборов президента США.
Трамп призывает своих сторонников выйти на митинги против фальсификации президентских выборов.

PS. Стоит также отметить, что в Facebook снесли группу противников Байдена "Байден не мой президент" численностью в 1,7 млн. аккаунтов. Свобода слова, говорили они…
Большой Брат говорит, что сегодня надо любить Байдена.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6454038.html
Метки: выборы, джорджия, США, Трамп, фальсификации, юмор
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