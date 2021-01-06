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Топ-10 крупнейших экономик 2020

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10 лидеров по ВВП (ППС). Крупнейшие экономики мира за последние 40 лет (без СССР):




*По данным Всемирного банка в настоящее время мир находится в худшей рецессии со времен Второй мировой войны. Как она повлияет на состояние крупнейших экономик покажет время.

Топ-10 крупнейших экономик 2020 года:
Китай: 29,47 трлн долларов
США: 22,32 трлн долларов
Индия: 12,36 трлн долларов
Япония: 5,89 трлн долларов
Германия: 4,59 трлн долларов
Россия: 4,52 трлн долларов
Индонезия: 4,01 трлн долларов
Бразилия: 3,60 трлн долларов
Британия: 3,24 трлн долларов
Франция: 3,16 трлн долларов
(via)

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11121906.html
Метки: инфографика, ссср, страны мира, экономика
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