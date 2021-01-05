Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) сообщила об отказе сертификации ею газопровода «Северный поток — 2»

Ранее компания рассматривала документацию и проверяла строительные работы на предмет соответствия стандартам. Помимо этого, DNV GL должна была предоставить сертификат соответствия после завершения строительства.

Норвежцы попытались сохранить лицо и оправдаться за своё решение. По их мнению, форс-мажором для исполнения договора являются ведённые американцами санкции в отношение потока. В свою очередь, основанием для санкций власти США рассматривают свой Закон о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA).

Безопасность Европы, в том числе энергетическая, как считают Штаты, не может быть в убыток США, не может стоить дешево, не может существовать, если в газе нет «молекул американской свободы». А злонамеренное поведение России, по их версии, заключается в том, что русские продают Европе газ лучшего качества и дешевле. Соответственно, это безобразие пора прекратить, иначе Америка не сможет продавать свой дорогой и самый демократический газ, от которого уже отказалась верная США Франция.

Понятное дело, что поведение Штатов — это неприкрытая экономическая агрессия с корыстными мотивами с их стороны, и на деле американский закон несёт в себе ровно противоположный смысл, чем тот, который заложен в его названии. Но отойдём от лирики, хотя отметить настоящий оскал наших «заокеанских партнёров», который они прячут за фальшивыми улыбками, никогда лишним не будет. Давайте оценим, как всё это повлияет на российский проект.

На самом деле последствия отказа со стороны норвежцев относительно невелики. Санкции опасны только те, которые могут нанести реальный вред, а таких козырей у США по отношению к России больше нет. Максимум, чем всё отобразится, так это небольшим смещением сроков завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Датский регулятор не закрепил определенную фирму в своем разрешении, а сделал в нем лазейку для маневра. Согласно правилам Датского энергетического агентства (DEA), компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG вправе нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия действующему законодательству страны. Поэтому назначат другого сертификатора из дюжины компетентных организаций, среди которых есть и китайская, и российская компании. Они имеют полномочия проводить сертификацию обеспечения безопасности перевозок на море, а также контролировать строительство и эксплуатацию морских нефтегазовые объектов, к которым относится и строящийся газопровод из Россию в Германию.

Есть ещё один момент — выбрать сертификатора европейцы могут не только из вышеприведённого списка. Немецкие СМИ уже отрыто пишут, что дальнейшую сертификацию почти наверняка проведет российская фирма и это будет акцептироваться ЕС.

«СП-2» несомненно будет достроен и введёт в эксплуатацию. Германия заинтересована в этом проекте больше, чем Россия. Немцам нужен газ, который будет относительно дешев, будет поступать без перебоев, вне зависимости от транзитеров и их экономического положения. Германии не нужны посредники, они и сами прекрасно могут быть первыми транзитерами для тех покупателей, которые готовы оплатить полученный газ, а не выпрашивать в долг, а потом отказываться от оплаты. Немецкий бизнес – за этот проект, политики это не могут игнорировать, что бы они ни говорили.

Плюс надо помнить, что это международный проект. Здесь в деньгах сидят европейские партнеры — энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов, и они не могут позволить себе потерять вложенные почти пять миллиардов.

П.С.

Пока всё внимание европейцев, американцев, украинцев (которые рассчитывают зарабатывать на транзите с помощью ещё советской, постепенно дряхлеющей инфраструктуры) приковано к северному проекту, у русских успех на южном фланге. Президент Сербии Александр Вучич ввёл в эксплуатацию продолжение «Южного потока».

На первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 млрд кубометров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. А к концу следующего года, после окончания строительства перемычки с газотранспортной системой Венгрии, пропускная способность газопровода возрастёт более чем в три раза и составит 12,87 млрд кубических метров газа в год. Россия пусть медленно, но зато уверенно отказывается от услуг такого ненадёжного транзитёра, как Украина.

Андрей Червонец, Аналитическая служба Донбасса