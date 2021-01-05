На полигоне в Челябинске прошли испытания боевого робота
Специалисты компании «Андроидная техника» направили на испытания платформу боевых роботов «Маркер», которые прошли на полигоне под Челябинском, передает ФАН.
По информации Фонда перспективных исследования, «Маркер» удачно преодолел маршрут в 30 километров в условиях лесостепи.
Робот создан по модульному принципу: в зависимости от поставленных задач можно менять оснащение, устанавливая оптико-электронную систему обнаружения или различные типы вооружений. Также «Маркер» можно оснастить платформой для запуска беспилотного летательного аппарата.
Во время испытаний на полигоне под Челябинском робот преодолел заданный маршрут в 30 километров всего за полтора часа. Разработчики уверенны, что в будущем их проект закрепит свой успех и преодолеет маршруты в 50, 100 и даже 200 километров.