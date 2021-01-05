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На полигоне в Челябинске прошли испытания боевого робота

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Специалисты компании «Андроидная техника» направили на испытания платформу боевых роботов «Маркер», которые прошли на полигоне под Челябинском, передает ФАН.

На полигоне в Челябинске прошли испытания боевого робота

По информации Фонда перспективных исследования, «Маркер» удачно преодолел маршрут в 30 километров в условиях лесостепи.

Робот создан по модульному принципу: в зависимости от поставленных задач можно менять оснащение, устанавливая оптико-электронную систему обнаружения или различные типы вооружений. Также «Маркер» можно оснастить платформой для запуска беспилотного летательного аппарата.

Во время испытаний на полигоне под Челябинском робот преодолел заданный маршрут в 30 километров всего за полтора часа. Разработчики уверенны, что в будущем их проект закрепит свой успех и преодолеет маршруты в 50, 100 и даже 200 километров.

Источник: https://news-front.info/2021/01/05/na-poligone-v-chelyabinske-proshli-ispytaniya-boevogo-robota/
Метки: Новости, последние новости, последние новости россии на сегодня, Россия
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