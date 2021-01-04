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Почему скрывают древние города? Пермь Великая

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Предварим помещённое внизу видео „Почему скрывают древние города. Пермь Великая” нашей публикацией 6-летней давности на ту же тему: старинной Перми.

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„Пермь основана в 1723 г.” Карта 1550 года это подтверждает

Пермь 3

Каждый раз, когда рассматриваешь географические карты средних веков, удивляешься несоответствию того, что видишь, с тем, что преподают по истории в школе.

Давайте лишь взглянем на одну такую карту, которая описывается следующим образом: „Себастьян Мюнстер – Чертеж Тартарии, некогда Скифии. Из "Всеобщей Космографии", Базель, 1550. По материалам Сигизмунда Герберштейна. Гравюра на дереве”.

Сейчас мы даже не о стране Тартарии будем говорить, а всего лишь об одном весьма примечательном городе: Пермь.

Открываем Википедию, которая вряд ли обманывает в таких легкопроверяемых официальных сведениях. Читаем:„Город (Пермь) основан в 1723 году”.
Пермь 2

А теперь взглянем на карту 16-го века.
Пермь 3

Посмотрите, вы легко отыщете на Каме город „Пермия” (в правом верхнем углу), а также в качестве контрольной точки город „Кастрома”, стоящий, как известно, на Волге (в левом верхнем углу).

А теперь посмотрим на современную карту Волги и Камы.
Пермь 4

Правда, похоже?!!

Возвращаемся к Википедии и там находим:„Слово Пермь в древнерусскую эпоху применялось к областям по Вычегде и Верхней Каме (Пермь Вычегодская и Пермь Великая).” Вообще-то на старинной карте Пермия расположена на Средней, а отнюдь не на Верхней Каме. Как и сегодняшний город.

Странно это. Ещё ниже читаем совсем уже маловразумительное:„Территория, на которой расположен город Пермь, заселена людьми с древнейших времён. В городе изучены более 130 археологических памятников (от каменного века до позднего Средневековья)”.

Что же это получается? Археологи подтверждают факт проживания людей на территории Перми с незапамятных времён. На средневековых картах город Пермь легко отождествляется с сегодняшней Пермью, даже название то же. Но в учебниках утверждают, что город основан в 18 веке.

Не для того ли сделан этот подлог, чтобы скрыть ещё одно свидетельство о существовании Тартарии там, где сегодня расположена Россия?!!

На десерт – в регионе (стране) Пермия город с корнем „Пермь” на реке… Вычегде(?)
Пермь

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Почему скрывают древние города? Пермь Великая

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5377891.html
Метки: археология, город, история, Пермь, Россия, Тартария, фальсификация
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