Если бы Всероссийский опрос населения «Имя России» проводился в Муроме, окском старинном городке, несомненно, первым в списке был бы Илья Муромец, небесный покровитель города. Практически каждый уголок здесь напоминает о былинном богатыре, который родился и вырос неподалеку, в селе Карачарово. Существует несколько версий, какую фамилию носил прославленный герой и кто были его родители. Мне милее та, по которой Илья Муромец носил фамилию Гущин, а его родителей звали Иван и Прасковья. Стало быть, Илья был Иванович – Илья Иванович Гущин!

Согласно былинам, богатырь просидел на печи тридцать лет и три года, потому что имел неизлечимое тогда заболевание в области поясницы. Какие муки терпел добрый молодец, не имея возможности ни сходить в храм по праздникам, ни помочь уже немолодым родителям, ни погулять с односельчанами, ни семьей обзавестись – знает только он.

Так бы и просидел Илья до конца жизни на печи, да была у добра молодца и его родителей молитва горячая! Послал Господь к нему святых Божиих людей. Помолились они, отпоили Илюшу святой крещенской водой, и – чудо из чудес! – встал Илья со своего одра и начал подвижническую стезю.

И далее говорится в былине, что силой богатырской никто не мог с ним померяться. И все у него было: и ратные подвиги, и семья, и подвиг духовный, когда, состарившись, похоронив жену и определив своих детей, ушел он в Киево-Печерскую лавру. В акафисте Илье Муромцу читаем: «В Киево-Печерской лавре окончились земные дни русского богатыря. Там хранятся его святые мощи, правая рука сложена в троеперстие». Очевидно, Илья Муромец почил во время молитвы, накладывая на себя крестное знамение.

Церковь прославила героя в лике святых, и теперь мы, немощные, просим о помощи у преподобного Илии Муромского.

Правда, некоторые сограждане до сих пор считают, что Илья Муромец – сказочный герой, а его жизнь и подвиги – сказка! Но это не так. В начале XXI века святые мощи обследовали ученые и выяснили, что богатырь действительно страдал болезнью суставов, которую в те времена не умели лечить.

Но вернемся в Муром – в то место, где приезжающих встречает памятник – величественная голова героя, выполненная в граните. А надпись на церковнославянском, витиевато идущая по низу памятника, сразу погружает в такую старину, что, кажется, вот-вот из-за поворота раздастся тихое ржание Сивки-Бурки, и перед нами появится в полном боевом облачении былинный герой.

По обилию памятных знаков, святынь, связанных с образом Ильи Муромца, понимаешь, как муромчане любят Илью Муромца. «Наш Илья! » – говорят они. И в этом нет фамильярности: Илья Муромец для них живой, и никак не иначе.

Проехав по главной улице с километр, обращаешь внимание на стоящий на вечной стоянке бронепоезд, выкрашенный в зеленый цвет, с надписью «Илья Муромец». Это не макет и не модель, а боевой, заслуженный бронепоезд, прошедший всю Великую Отечественную войну без потерь в технике и людях. Бронепоезд дошел до Франкфурта-на-Одере (город в Германии), так что неслучайно его назвали «Илья Муромец», ведь как бронепоезд назовешь, так он и будет воевать!

Двигаясь дальше по главной улице, незаметно оказываешься возле воды. Это – набережная реки Оки, на которой, собственно, и расположен город Муром.

Нависая громадой над набережной и рекой, стоит ещё более величественный памятник Илье Муромцу работы скульптора Вячеслава Клыкова. Богатырь в полном боевом облачении правой рукой поднимает огромный меч, а левой прижимает к груди крест, как бы говоря: «Я православный воин и до последней капли крови буду защищать православную Русь! ». Для усиления эффекта мощи фигура богатыря стоит на очень высоком постаменте. Руководство города, к сожалению, не позволило Вячеславу Клыкову осуществить задуманный проект, более глубокий по замыслу: Илья Муромец должен был стоять с поднятым крестом, опираясь на меч, тем самым давая понять, что для него важней.

Идя по набережной вдоль реки неспешным шагом, скоро (Муром – город небольшой, и здесь все рядом!) обнаруживаешь, что ты – в селе Карачарово. Это удивительно, но село с былинных времен нисколько не изменилось ни по высоте домов, ни по их количеству. Даже храмов в селе по-прежнему два, несмотря на все усилия советской власти по их разрушению.

Один храм, кладбищенский, во имя мучеников Гурия, Самона и Авива, никогда не разрушался. Здесь помогло чудо. На территории кладбища, прямо у входа, есть братская могила карачаровцев, умерших в лихую чумную годину. Так вот: сельсоветское начальство побоялось, что, разрушая храм, рабочие могут повредить и могилу – и расползется опасная инфекция. От греха подальше решили оставить все как есть, только храм закрыли. Так карачаровцы былых времен и после своей смерти, по молитвам святых Гурия, Самона и Авива, не дали уничтожить святыню.

Храм маленький, однокупольный, очень уютный. Помимо иконы хозяев храма Гурия, Самона и Авива, в храме есть икона святого, преподобного Илии Муромца. И несколько лет назад с ней произошло чудо мироточения. Обнаружил это батюшка, придя утром на службу. В храме стояло невообразимо тонкое благоухание. Подойдя поближе к иконе, батюшка различил за стеклом мелкую россыпь мяслянистых капелек, открыл киот… и на него просто хлынул густой поток неземного благоухания!

Икона мироточила почти месяц, миро собирали и раздавали всем страждущим. Вообще, в Муроме, наверное, нет храма, в котором не было бы иконы преподобного Илии…

Но вот, наконец, мы потихоньку приблизились к самому важному месту, связанному с памятью Илии Муромца. Здесь сосредоточены три святыни: чудесный источник Илии Муромца, часовня Илии Муромца на источнике и храм Живоначальной Троицы. По преданию, образованный от первого скока коня Илии Муромца источник дарит людям животворящую влагу вот уже восемьсот лет! Около источника находится купальня, и любой (крещеный!) желающий может окунуться. Температура воды в источнике выше на два-три градуса, чем обычно в источниках. Можете проверить! Рядом с купальней – часовня преподобного, где можно помолиться о здравии, упокоении родных и близких, поставить свечи, написать записки. В часовне вас опять встретит икона святого Илии. Преподобный отче наш Илие! Моли Бога о нас!

Поднимаясь вверх на Троицкую горку, вы не сможете пропустить взглядом храм Живоначальной Троицы, могучий, как наш былинный богатырь и, к сожалению, сильно разрушенный, в отличие от храма Гурия, Самона и Авива. Заложенный самим Ильей Муромцем, храм был построен в честь небесного покровителя героя, Илии Пророка. По преданию, богатырь, таская из реки стволы дуба-топляка, занес их на Троицкую Горку. Вот с этих дубов и начинался храм. Со временем он обветшал, его разобрали и построили уже каменный храм в честь Живоначальной Троицы с двумя приделами – во имя Николая Угодника и Введения Пресвятой Богородицы во Храм.

Это монументальное сооружение пережило все мыслимые и немыслимые катаклизмы: Октябрьский переворот, Гражданскую войну, тридцать седьмой год, Великую Отечественную войну…

Уже на излете своего правления Никита Сергеевич Хрущев в рамках идеологической программы «Показать последнего попа по телевизору» приказал разрушить этот храм. Сие богохульство снимали на кинокамеру, чтобы потом показать по телевизору. Один из взрывов проделал огромную дыру. Случайно или нет, но с внутренней стороны на месте пролома оказалась чудесная фреска, изображавшая летящего Ангела. Ангел протягивал к людям свои руки-крылья и улыбался. Так рассказывают старожилы, которые ещё живы и помнят это. После расстрела Ангел не улыбался, вывороченная взрывом кирпичная кладка пришлась как раз на область груди Ангела. При взгляде на фреску казалось, что у Ангела разорвано сердце, а осыпающиеся красные крошки кирпичной кладки создавали ощущение капель крови, льющейся из сердца. Невозможно было без слез смотреть на фреску.

Но могучий храм не был уничтожен окончательно. Разрушенной полностью оказалась трапезная, остальные части храма почти не пострадали. Лучше всех сохранилась колокольня. Сейчас храм восстанавливается, и посмотреть на раненого Ангела нельзя.

Колокольню отреставрировали первой. Сейчас там часовня во имя преподобного Илии Муромца. В часовне находится чудотворная икона святого Илии, написанная в Киево-Печерской лавре, с очень крупным мощевиком. От иконы по молитвам верующих происходят исцеления, особенно преподобный помогает тем, у кого больные суставы.

В часовне также находится рака с крупной частицей мощей преподобного Илии (поделились монахи Киево-Печерской лавры). Настоятель храма, отец Олег, верит, что по молитвам к святому Илии исполнится его мечта, и рука святого упокоится в этой раке. Все-таки должна быть восстановлена справедливость, и, хотя бы частично, Илия Муромец вернется на родину. Затеплив свечи и помолившись у раки преподобного, выходим из часовни-колокольни.

Взгляд невольно обращается в сторону реки, и приходит на ум мысль, что мы видим тот же (только дубов не хватает) пейзаж, что и былинный богатырь. От этого делается радостно, как будто встретился с чудом. И сами собой рвутся из души стихи. Ведь это и моя родина! Я здесь родился как христианин, отец Олег – мой крестный, а в храме Гурия, Самона и Авива крестились и венчались мои родители!

Я свято верю, что нестроения на русской земле закончатся тогда, когда полностью будет восстановлен храм, заложенный святым Илией Муромцем, потому что всю свою жизнь и душу этот человек положил «за други своя», за землю русскую, за Русь православную!

Вот мое стихотворение о Муроме.

Малая Родина

Есть древний город Муром – кресты и купола,

Сердитых чаек крики и шумный плеск весла!

И, как зеницу ока, навечно, день-деньской

Святые муромчане хранят его покой:

Князь Константин с дружиной и двое сыновей,

Князь Пётр со княгиней, супружницей своей!

И кажется и чудится, от топота копыт

Коня Илюши Муромца земля вдруг загудит,

Копытом конь ударит, и сам собой возник

Хрустальный, цельбоносный святой воды родник!

Я той водой в купели был батюшкой крещён,

В Москве родившись, в Муроме был заново рождён!

У родника на горке, богатырю под стать,

Построен храм могучий, дай Бог, ему стоять!

А ширь вокруг такая, как русская душа,

Не всё окинешь взглядом… От счастья чуть дыша,

Я слушаю, как благовест струится над рекой,

А в Небесах разлиты и радость, и покой!

Молитва святому преподобному Илии Муромцу

О святый преподобный отче Илие! Руси Святой заступниче, могучий ратоборче, воине духовный и телесный ей явивыйся, в житии своем благу народа Русскаго и прославлению Бога Христианскаго верно послуживый, и по преставлении своем предстательства своего о нас не оставивый, испроси, святе, у Всемилостиваго Господа Отечеству нашему царя, мир и благоденствие, церкви благоустроение, людем православным от нечестивых избавление, воинам русским в ратех победу, и на врагов, замышляющих злая Церкви и Отечеству православному, одоление, всех же нас заступи, и еще просим тя, святче Божий, разум нам от Бога ниспосли, да познаем согрешения наша, и силу духовную, да покаемся во грехах наших, и крепость телесную, да возмощи нам житие исправити и Русь Святую возродити, и в Царствие Небесное из нея прейти, да тамо с тобою и всеми святыми сподобитися непрестанне восхваляти в Троице славимаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.