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Как сложилась судьба “300 украинских спартанцев”,

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которые в 2014 году отказались отдавать георгиевские ленты

После переворота на Майдане в 2014 году, во многих городах Юго-Востока Украины проводились протесты несогласных. Одним из таких городов был Запорожье. Тысячи жителей ежедневно выходили на АнтиМайдан и протестовали.

Запорожье на выборах Януковича дал больше всего голосов среди всех регионов Украины, поэтому этот город националистам не удалось взять под контроль.


Тогда Коломойский, который нанял боевиков, а также националисты-радикалы с Майдана приехали к нему на помощь по его просьбе. 13 апреля несколько десятков автобусов с боевиками из Днепропетровска поехали в Запорожье.

Они рассчитали время, когда большая часть протестующих разошлась и окружили часть Антимайдановцев. Наемники и националисты предложили им отдать георгиевские ленты, стать на колени, попросить прощения, спеть гимн украины и тогда они их отпустят. Разумеется ребята отказались и их начали избивать битами и железными прутами. Только вовремя подошедшие милиционеры смогли их взять в оцепление и оградить от расправы.

Шесть часов бесновались националисты, забрасывая их яйцами, мукой и т.п. А когда их милиция увозила в автозаках, они пытались поджечь одну из машин. В результате всех участников акции взяли на учет в СБУ. Некоторые уехали в Россию, другие в Крым, а часть поехала на Донбасс воевать против нациков.

Тех кто остался в Запорожье, по прежнему вызывают в СБУ и за ними следят запорожские националисты. Как они говорят, их жизнь похожа на гетто, где за ними постоянно следят и они отчитываются перед СБУ.

Этот снимок попал в «чарты» самых известных фоторепортажей мира. Международное агентство Anadolu включило его в сотню лучших фоторабот, отражающих события 2014 года.
С молчаливого согласия Запада, на Украине националисты почувствовали свою безнаказанность и далее уже была Одесса и Донбасс, пока их не утихомирили в “котлах” защитники Донбасса.(с)

P.S.
“Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей…”

 
Источник: https://inforuss.info/kak-slozhilas-sudba-300-ukrai/
Метки: политика, Украина
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