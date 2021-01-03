

Родион Творогин



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Но гораздо сильнее литературы Павел любил математику. К своему сожалению, он не имел возможности развивать себя в этой области, так как с годами все больше времени отнимала дворцовая жизнь. Постоянные балы, накрашенные фрейлины в пышных платьях, долгие обеды, церемонии – все это угнетало будущего императора.C раннего детства Павлу I была близка рыцарская романтика, за что его даже прозвали «последним рыцарем своей эпохи». Через какое-то время император включил в систему государственных знаков России крест Мальты, который виден на гербе Российской империи – на груди орла.Как только рыцари узнали о грядущем вступлении на престол Наполеона Бонапарта и поняли потенциальную опасность, они предложили Павлу I заключить союз, на что император сразу же согласился и вступил в Мальтийский орден. Данный союз был оправдан, так как Мальту Бонапарту сдали без боя, и судьба мальтийских рыцарей висела на волоске. Им пришлось в течение нескольких недель покинуть родные края и искать убежища в России.За оказанную помощь в 1798 году Павла I избрали великим магистром Мальтийского Ордена. Это событие стало уникальным – никогда в истории правитель православного государства не занимал такой высокий пост в духовном католическом ордене.Учреждение в Российской Империи Павлом Петровичем Ордена Святого Иоанна Иерусалимского долго не могли принять дворяне, называвшие себя прогрессивной частью народа. Так же отрицательной была реакция представителей масонских лож. Ну а среди консервативных дворян поддержка увлечения православного императора католическим рыцарством, разумеется, тоже была невозможна.Несмотря на все протесты, император объединил иерархию чинов мальтийцев с системой российских государственных чинов.Позже он привез в Гатчину частицу животворящего креста и филермскую икону Божией матери – главные ценности Мальтийского Ордена. Мальту Павел I собирался сделать полноценной российской губернией и даже принял ее под свое попечение. Однако такая активная помощь Ордену объяснялась не одной лишь личной симпатией.Мальтийский орден владел форпостом на Средиземном море, имевшим очень выгодное положение для России, и общение с рыцарями было шансом для императора получить к нему доступ.В 1799 году один из корпусов российской армии был переведен Павлом I под личное командование, поэтому к военному мундиру добавили жилеты с ярко-белым рыцарским крестом. Тогда же была заложена Мальтийская капелла, и впервые произошло грандиозное празднование Дня Святого Иоанна Крестителя: на площади возле Павловского дворца гремели кавалерийские марши и пылали праздничные костры.Некоторых дворян император посвящал в орден, что способствовало государским милостям в будущем, поэтому остальные стали стремиться попасть в ряды мальтийцев и устроить туда же своих детей.Но, к сожалению, император перестал получать взаимность от мальтийцев – он стал не нужен рыцарям вскоре после того, как они оказались в России, поэтому остаться значимым в нашей истории союз с Мальтой не успел.Очень не нравился союз России с Мальтой англичанам. Прибегнув к хитрости, они убедили итальянцев преступить заключенные ранее соглашения и занять сторону против Российской империи в Мальтийском вопросе. В начале XIX века Англия сама взяла Мальту под контроль и управляла ею более полутора веков.А император Павел I, даже если и собирался противодействовать этому, не успел бы, так как в результате заговора в 1801 году был убит, и история мальтийско-российского союза завершилась. Его сын, Александр Павлович, взойдя на престол, отменил всякое содействие Ордену и закрыл этот вопрос. Позднее, по одной из нашумевших версий, он инсценирует свою смерть и уйдет в Сибирь, как старец Федор Кузьмич.Новый виток отношений с Мальтийским орденом состоялся в конце 80-х, на встрече Горбачева с Д. Бушем, в декабре 1989 г. На Мальте два лидера провозгласили окончание «холодной войны». Примечательно, что, где до встречи с Бушем его принимал сам папа Иоанн-Павел II.