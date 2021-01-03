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“Щас они об косяк ударятся и одумаются…” Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H4hlZns-ftQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 3297 2183
    Олег Лебедев 34 мин. назад

      Столько разных точек зрения на историю (таких деятелей, как Н.К. Сванидзе, историками не считаю!), что не знаешь, кому верить. В последнее время интуитивно верю преимущественно Е.Ю. Спицыну, хотя в чем-то, возможно и он бывает не прав. Так это или нет, нам проверить, к сожалению, невозможно. Остается чисто верить кому-нибудь конкретно.

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