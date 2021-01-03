Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Столько разных точек зрения на историю (таких деятелей, как Н.К. Сванидзе, историками не считаю!), что не знаешь, кому верить. В последнее время интуитивно верю преимущественно Е.Ю. Спицыну, хотя в чем-то, возможно и он бывает не прав. Так это или нет, нам проверить, к сожалению, невозможно. Остается чисто верить кому-нибудь конкретно.