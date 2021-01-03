В наши реальные дни, в дни, так сказать, торжества европейского материализма и физиологических основ демократии, вся политическая камарилья Украины с надеждой ждёт Мессию, который придет и порядок наведёт! Орднунг ждут, можно сказать...

Есть у украинцев, пришедших к власти прямо с майданов такой пунктик, за который раньше в шестую палату определяли, - Бандера придет порядок наведет, Байден придет порядок наведет. Тем более что Трамп не наш. Борщ наш, а вот Трамп...

Эти наблюдения, как бы сказать, чисто случайные, ведь здоровье и нервные силы украинцев подорваны многими и различными потрясениями — майданами, голодомором 1991-2020, гибридной войной, революцией достоинства и всем, так сказать, своеобразием украинского быта за последние 30 лет.

Раскинем карты!

Бандера не оправдал надежды галицких героев. Под руководством галичан Украина не обзавелась ядерной бомбой, даже космической державой не стала. Правда бесноватые полудурки в ТВ и СМИ камлают за атомную бомбу, которую можно сделать под руководством героев майданов и полонин. И тогда весь мир у ваших ног!

Но идиоты не знают, что есть "Договор о нераспространении ядерного оружия!", одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 г.. Договор вступил в силу 5 марта 1970 года.

И как вершина любви к лохам, имеем Лиссабонский протокол.

Подписан в Лиссабоне 23 мая 1992 года Россией, США, Украиной, Белоруссией и Казахстаном. 3 февраля 1994 года Верховная Рада ратифицировала оригинальные Договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол.

16 ноября 1994 года ПОД ДАВЛЕНИЕМ США Украина присоединилась к ДНЯО в качестве безъядерного государства.

ТО ЕСТЬ УКРАИНА СОГЛАСИЛАСЬ С БЕЗЪЯДЕРНЫМ СТАТУСОМ!!! Получили за это 660 миллионов долларов, пропавших в широких шароварах героев. И как издевательство над дебилами имеем суровый Будапештский меморандум, под которым Франция и Китай — участники Договора о нераспространении ядерного оружия, не поставили свои подписи.

Где написано, за 660 миллионов баксов :

-...уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины...

-Российская Федерация, Англия и США подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в СЛУЧАЕ ЕСЛИ Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия."

Ну? Кто лох?

Ах, Бандера говорите не при чём?

Ну тогда про Байдена.

В США не существует политической стабильности, там имеется преемственность курса.

То есть любая из двух партий, пришедшая к власти во главу своей политики ставит НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ.

Как говорили древние украинцы: «Князья командуют народами, но князьями командуют интересы».

А США имеет с 1823 г. «Доктрину Монро», в которой сказано, что с момента ее принятия ни одно европейское или соседнее государство не имеет более права вмешиваться во внутренние дела США.

В свою очередь, США не ограничены в следовании своей политики, вследствие чего, они могли беспрепятственно распространять свое влияние на соседние государства.

В таком легком виде имеем доклад СНБ США насчёт 21-го века, в котором прописан один дополнительный пункт.

Согласно ему, национальные интересы США заключаются в «предотвращении региональных коалиций или гегемонов». Ничего не напоминает? Лиссабонский протокол кто продавливал?

Второй пункт нашего собрания. Какая ВЫГОДА Америке от ввязывания в разборки Украины и России???? Да никакой.

Вороватая украинская, равно как и российская, верхушка исправно вывозит в свободный мир капиталы. Это – выгодно США. Папуасы уже не помнят как ограбили казаков Березовского, Гусинского, Лазаренко, Исмаилова, сейчас отнимают нажитое у Коломойского.

Неадекватная элита Украины, да и некоторые орлы России, создают угрозы Европе, что позволяет Америке торговать гарантиями безопасности. Это – выгодно США.

Тупорылая папуасская верхушка разрушила свою экономику, самоустраняясь со внешних рынков сложных изделий и услуг. Это – выгодно США.

Отсюда вывод: Ничего не изменится!

Тем более, ВСЯ новая администрация США это администрация Обамы, которые безучастно взирали на игрища Кремля в отношении Украины.

Так что, никто не поможет Украине - ни Бандера, ни Байден...

А насчёт национальных интересов Украины, то они записаны в Конституции:

Статья 1. Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством.

Статья 10......В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

Статья 24.....Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.

Статья 48. Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище.

А так все остальное хорошо.