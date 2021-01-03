Озорной математик Кокичи Сугихара — знаменитый японский иллюзионист и неоднократный победитель множества тематических конкурсов – удивил весь мир 3D-лестницей Шредера. Классическая лестница Шредера, опубликованная в 1858 году немецким ученым Генрихом Г.Ф. Шредером, позже эволюционировала в другие формы в творчестве голландского художника М.К. Эшера, но поразительная простота оригинала все еще поражает.

Если вы не можете визуализировать это, просто переверните Лестницу Шредера вверх ногами, чтобы сделать альтернативную перспективу видимой… но будьте готовы, что ваш разум подвергнется психологическому феномену Гештальт-сдвига, при котором восприятие снова переключится на более раннюю интерпретацию. Сугихара реконструировал ту же двухмерную иллюзию лестницы в трехмерную форму, разработав картонный вырез, который делает аналогичный трюк, если смотреть с определенной точки зрения — даже несмотря на то, что на самом деле физически форма объекта, на который вы смотрите, совсем не похожа на то, чем она кажется.

«Настоящий трехмерный объект также имеет две интерпретации, обе из которых представляют собой лестницы, видимые сверху. Наше восприятие переключается с одной на другую, когда мы поворачиваем объект на 180 градусов вокруг вертикальной оси», — поясняет мастер. На своем веб-сайте Сугихара рассказывает, как на самом деле создается иллюзия, вплоть до того, что предоставляет бесплатную схему «конструктора» для невозможных шагов, на тот случай, если вам захочется сделать все самим.

В основе этой иллюзии лежит простой трюк: лестница может выглядеть как лестница, но на самом деле это плоская поверхность, где углы и тень распределены так, чтобы обмануть ваш мозг. Чтобы упростить работу визуального восприятия, наш мозг делает удобные предположения везде, где это возможно. Темные тона означают тени, намекающие на глубину; сходящиеся линии обычно являются мерой расстояния. Соедините их вместе, и ваш ленивый мозг изо всех сил постарается найти знакомую историю, подходящую по форме. Конечно, это неправильно в нашем конкретном случае, но в реальном мире такие формы действительно образуют лестницы.

«Этот объект является примером моего экспериментального материала по исследованию поведения мозга, который склонен ошибочно воспринимать 2D-изображения как 3D-объекты, когда они встроены в реальные 3D-структуры», — объясняет Сугихара, отмечая, что добавление реальных трехмерных элементов на опорную конструкцию шаблона дополняет завораживающую иллюзию. Помимо поворота 3D-лестницы Шредера, игры с зеркалом позволяют обнаружить нечто сверхъестественное: обе перспективы видны одновременно, и Гештальт-сдвиг ничего не может с этим поделать.